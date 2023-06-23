МИД России ввел санкции против представителей Евросоюза

В ответ на вступивший в действие 11-й пакет санкций Евросоюза, Россия также вводит санкции против стран ЕС. Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации.В МИД России назвали одиннадцатый пакет санкций нелегитимным, отметив, что он подрывает международно-правовые прерогативы Организации Объединенных Наций (ООН). Кроме того, в заявлении МИД подчеркивается, что любые недружественные действия стран Запада будут встречать оперативный ответ со стороны нашего государства.Теперь, в ответ на новые санкции, Россия существенно расширила список представителей Евросоюза, которым запрещается въезд на территорию нашей страны. Среди них - представители силовых структур и органов власти европейских государств, причастные к осуществлению санкционной политики европейские парламентарии.Напомним, что ЕС ввел ряд персональных санкций против российских губернаторов и военачальников. Под санкции, в частности, попали губернаторы Воронежской области, Краснодарского и Ставропольского краев Александр Гусев, Вениамин Кондратьев и Владимир Владимиров, начальник Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ генерал-полковник Александр Лапин, заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова, а также целый ряд военных корреспондентов и журналистов, которых Запад считает причастными к распространению «российской пропаганды».Постоянное расширение количества лиц, которым нельзя въезжать в Евросоюз, является очередным свидетельством постепенного исчерпания возможностей введения более масштабных санкций, которые могли бы угрожать экономике нашей страны. Санкции против конкретных лиц носят в большей степени демонстративный, пропагандистский характер.