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МИД России ввел санкции против представителей Евросоюза

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МИД России ввел санкции против представителей Евросоюза

В ответ на вступивший в действие 11-й пакет санкций Евросоюза, Россия также вводит санкции против стран ЕС. Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации.


В МИД России назвали одиннадцатый пакет санкций нелегитимным, отметив, что он подрывает международно-правовые прерогативы Организации Объединенных Наций (ООН). Кроме того, в заявлении МИД подчеркивается, что любые недружественные действия стран Запада будут встречать оперативный ответ со стороны нашего государства.

Теперь, в ответ на новые санкции, Россия существенно расширила список представителей Евросоюза, которым запрещается въезд на территорию нашей страны. Среди них - представители силовых структур и органов власти европейских государств, причастные к осуществлению санкционной политики европейские парламентарии.

Напомним, что ЕС ввел ряд персональных санкций против российских губернаторов и военачальников. Под санкции, в частности, попали губернаторы Воронежской области, Краснодарского и Ставропольского краев Александр Гусев, Вениамин Кондратьев и Владимир Владимиров, начальник Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ генерал-полковник Александр Лапин, заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова, а также целый ряд военных корреспондентов и журналистов, которых Запад считает причастными к распространению «российской пропаганды».

Постоянное расширение количества лиц, которым нельзя въезжать в Евросоюз, является очередным свидетельством постепенного исчерпания возможностей введения более масштабных санкций, которые могли бы угрожать экономике нашей страны. Санкции против конкретных лиц носят в большей степени демонстративный, пропагандистский характер.
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7 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:35
    +3
    Санкции против конкретных лиц носят в большей степени демонстративный, пропагандистский характер.

    Так и с нашей стороны тоже. Толку то? Если бы "удар нанесен французской ракетой" - ударить по Франции. Тогда бы другие песни были.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 15:42
      +5
      Какой-то беззубый ответ. Они там нас в цвет грабят, а мы им лишь въезд в страну запрещаем. Будто они прям стремятся отдохнуть на курортах Северного Кавказа.
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:43
      +2
      А следующий пакет должен бы стать самым ужасным!
      Запретить всем РОДСТВЕННИКАМ подсанкционных личностей посещать, иметь счета и имущество... Для некоторых во власти такое стало бы просто великолепным поводом, наконец, определиться со своей позицией!
      1. TAMBU
        TAMBU Сегодня, 16:01
        0
        Есть мнение уважаемых многими людей о том что позиция эта 95% народонаселению РФ не понравится так как будет направленна против них.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:35
    +3
    Теперь, в ответ на новые санкции,

    Опять в ответ! В ответ за удар по мосту! В ответ за 11 пакет санкций!
    Когда же будут телодвижения не в ответ, а на опережение?
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:44
    0
    А кто входит в этот список МИД РФ на всякий случай решил не разглашать.
    А то вот возьмут и обидятся.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:59
    0
    Дык они и не желали в рф на отдых ехать, толку то от персональных, и денег в наших банках не хранят. А из бизнеса этих партнеров не выкуришь-онж не халявщик, он партнер. Они хвост нам через третьи страны шимят, мы чтото через брикс нехотим.