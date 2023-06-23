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Барак Обама: Киев не сумел удержать Крым, так как его жители сами стремились в Россию

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Барак Обама: Киев не сумел удержать Крым, так как его жители сами стремились в Россию

Киев не сумел удержать Крым, так как его жители сами стремились в Россию. Уже в 2014 году большинство из них были русскоязычными, а интересы Москвы совпадали с устремлениями этих людей.

Такое мнение высказал экс-президент США Барак Обама в интервью американскому телеканалу CNN.

Ведущая предположила, что в 2014 году Белый Дом вел себя недостаточно жестко по отношению к Кремлю, поэтому Крым сумел стать российским. На это Обама отметил, что не стоит путать современную Украину с той, которая существовала девять лет назад.

Киев не попытался сразу же вернуть Крымский полуостров вооруженным путем, в том числе и потому, что такая идея тогда не пользовалась однозначной поддержкой в странах Европы. Там многие разделяли мнение, что Россия выражает интересы крымчан и защищает их стремление реализовать свое право на самоопределение. Обама отмечает, что в 2014 году даже в Верховной Раде Украины еще оставалось немало пророссийских политиков, а на украинской политической арене ситуация была неоднозначной.

Экс-президент США считает своей заслугой, что он при поддержке канцлера Германии сумел привлечь на свою сторону многих европейских лидеров, чтобы ввести санкции против России. По мнению Обамы это не позволило тогда Путину открыто поддержать Донбасс, включив его и ряд других украинских регионов в состав РФ.

В 2014 году Вашингтон ввел масштабные санкции против России. Тогда же по инициативе США было прервано российско-американское сотрудничество во многих сферах.

Использованы фотографии:
https://barackobama.com/
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18 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:33
    +7
    Уже в 2014 году большинство из них были русскоязычными, а интересы Москвы совпадали с устремлениями этих людей.
    За исключением ряда регионов почти вся украина была русскоязычной, а устремления совпадали с Российским народом. Но нефть, газок, элиты должны были идти на Запад.
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 15:33
    +7
    Ну вот так. Бабамка признал свои ошибки. Спрашивается, он точно не Эстонец?
    Не ну. В любом случае кусок изоленты надо подарить
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:35
      +5
      Цитата: Tusv
      Ну вот так. Бабамка признал свои ошибки.

      Охренеть...
      Всего-то понадобилось каких-то девять лет.

      Скорострельно-скородумные ээстоооонцы плачут в сторонке, проклиная свою стремительность...
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:44
        +1
        Думаю, дождёмся и откровений Байдена, если совсем не впадёт в старческий маразм на пенсии. lol
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 16:05
          0
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Думаю, дождёмся и откровений Байдена

          Люди столько не живут.
      2. Tusv
        Tusv Сегодня, 15:45
        +1
        )))) hi drinks drinks drinks drinks Главное не текст в уважение Ну и пробелы Если текст Слишком короткий
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 16:11
          +2
          Цитата: Tusv
          )))) drinks drinks drinks drinks

          Это очень кстати.
          У сына, командира взвода ВДВ, который сейчас ТАМ, ГДЕ СЕЙЧАС ДОЛЖЕН БЫТЬ РУССКИЙ СОЛДАТ, завтра день рождения.
          За него, за всех пацанов ТАМ - drinks drinks drinks drinks
          1. Tusv
            Tusv Сегодня, 16:39
            0
            Цитата: Zoldat_A
            За него, за всех пацанов ТАМ

            Тут только чокаясь. Будем жить
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:38
      +4
      Tusv.Негр Обамка наговорил на сайт Миротворец.Но зе сейчас включит режим эстонца. hi
    3. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 16:34
      0
      Цитата: Tusv
      Бабамка признал свои ошибки.

      А собственно, где он ошибся и где признал, что ошибся?
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:38
    +2
    На это Обама отметил, что не стоит путать современную Украину с той, которая существовала девять лет назад.

    Не та Украина сейчас, на это ответил Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла сравнил Украину с нацистской Германией в контексте завершения конфликта. По данным Bild, это произошло во время телеэфира ARD с участием нескольких политиков и экспертов.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:40
    0
    Экс-президент США считает своей заслугой, что он при поддержке канцлера Германии сумел привлечь на свою сторону многих европейских лидеров, чтобы ввести санкции против России.

    Макака паршивая! Теперь довольный сидит!
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 16:37
      0
      Теперь довольный сидит!

      А что ему печалиться, у него все хорошо, пожизненное гособеспечение, охрана.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:41
    +1
    Опачки! Зрада! Алент Кремля! Немедленно его на миротворец!
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 16:00
    0
    Уже в 2014 году большинство из них были русскоязычными
    Вот это "УЖЕ", полностью показывает степень их НЕПОНИМАНИЯ обстановки на Украине в 2014 году
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 16:36
      0
      Не забывайте, что Обама говорит по-английски, а нам переводят на русский. Перед тем, как докапываться до слов на публике, неплохо бы, я полагаю, привести оригинальную цитату, разбор которой следует далее.
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:13
    0
    Вау! Обамка! А мы про тебя уже забывать стали.
    Правильно, правильно. Надо напоминать о себе периодически, а то скучно ты как-то пропрезидентствовал. Вон дед самоходный отжигает- что не неделя, то новое стендап шоу или цирковое представление.
  8. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 16:33
    0
    Крым, так как его жители сами стремились в Россию

    Значит что-то знают про историю Крыма, кому он принадлежал, как он достался хохлам...