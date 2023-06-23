Барак Обама: Киев не сумел удержать Крым, так как его жители сами стремились в Россию

Киев не сумел удержать Крым, так как его жители сами стремились в Россию. Уже в 2014 году большинство из них были русскоязычными, а интересы Москвы совпадали с устремлениями этих людей.Такое мнение высказал экс-президент США Барак Обама в интервью американскому телеканалу CNN.Ведущая предположила, что в 2014 году Белый Дом вел себя недостаточно жестко по отношению к Кремлю, поэтому Крым сумел стать российским. На это Обама отметил, что не стоит путать современную Украину с той, которая существовала девять лет назад.Киев не попытался сразу же вернуть Крымский полуостров вооруженным путем, в том числе и потому, что такая идея тогда не пользовалась однозначной поддержкой в странах Европы. Там многие разделяли мнение, что Россия выражает интересы крымчан и защищает их стремление реализовать свое право на самоопределение. Обама отмечает, что в 2014 году даже в Верховной Раде Украины еще оставалось немало пророссийских политиков, а на украинской политической арене ситуация была неоднозначной.Экс-президент США считает своей заслугой, что он при поддержке канцлера Германии сумел привлечь на свою сторону многих европейских лидеров, чтобы ввести санкции против России. По мнению Обамы это не позволило тогда Путину открыто поддержать Донбасс, включив его и ряд других украинских регионов в состав РФ.В 2014 году Вашингтон ввел масштабные санкции против России. Тогда же по инициативе США было прервано российско-американское сотрудничество во многих сферах.