Замглавы МИД РФ: Россия не будет уведомлять США о проведении испытаний «Посейдонов»

Согласно условиям соглашений, действующих между Россией и США, Москва не должна уведомлять Вашингтон о планируемых испытаниях морских беспилотников "Посейдон". Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков подчеркнул, что существует серия соглашений, преимущественно заключенных в конце прошлого века, согласно которым предполагается обмениваться уведомлениями о планируемых пусках МБР и БРПЛ, а также проведении масштабных учений с участием стратегических сил. Исходя из того, что морские беспилотники "Посейдон" не относятся к упомянутым в соглашениях системам, проведение испытаний "Посейдонов" не могут подпадать под существующие механизмы верификации.
Кроме того, по словам замглавы российского МИД, РФ не планирует обнародовать данные, касающиеся количества тактических ядерных зарядов, которые планируется переместить на территорию Белоруссии.
Рябков также напомнил, что на протяжении десятков лет США размещают свои тактические ядерные вооружения на территории ряда европейских стран, не называя при этом никаких точных цифр. При этом в публичное пространство попадают лишь оценочные параметры и выкладки экспертов. Россия не намерена объявлять подобные данные в одностороннем порядке.
Рябков также подчеркнул, что российские власти не хотели бы, чтобы по вине американского правительства произошел слом ДСНВ, однако при этом не исключают, что Вашингтон предпримет какие-то шаги в направлении выхода из Договора.