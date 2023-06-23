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Замглавы МИД РФ: Россия не будет уведомлять США о проведении испытаний «Посейдонов»

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Замглавы МИД РФ: Россия не будет уведомлять США о проведении испытаний «Посейдонов»

Согласно условиям соглашений, действующих между Россией и США, Москва не должна уведомлять Вашингтон о планируемых испытаниях морских беспилотников "Посейдон". Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.


Рябков подчеркнул, что существует серия соглашений, преимущественно заключенных в конце прошлого века, согласно которым предполагается обмениваться уведомлениями о планируемых пусках МБР и БРПЛ, а также проведении масштабных учений с участием стратегических сил. Исходя из того, что морские беспилотники "Посейдон" не относятся к упомянутым в соглашениях системам, проведение испытаний "Посейдонов" не могут подпадать под существующие механизмы верификации.

Кроме того, по словам замглавы российского МИД, РФ не планирует обнародовать данные, касающиеся количества тактических ядерных зарядов, которые планируется переместить на территорию Белоруссии.

Рябков также напомнил, что на протяжении десятков лет США размещают свои тактические ядерные вооружения на территории ряда европейских стран, не называя при этом никаких точных цифр. При этом в публичное пространство попадают лишь оценочные параметры и выкладки экспертов. Россия не намерена объявлять подобные данные в одностороннем порядке.

Рябков также подчеркнул, что российские власти не хотели бы, чтобы по вине американского правительства произошел слом ДСНВ, однако при этом не исключают, что Вашингтон предпримет какие-то шаги в направлении выхода из Договора.
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15 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:41
    +15
    В нейтральных водах Мексиканского залива, самое -то.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 15:49
      +5
      Неплохо бы было один "Посейдон" в Йоркскую бухту к статуе свободы отправить. Пусть там лежит себе спокойно, пока время не придёт. (Надеюсь, никогда не придёт)
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 16:20
      0
      В мексиканский залив срочно, выгрузить тысячу ВСУшников. Пусть ныряют и ищут под водой " пасейдон". Они будут очень стараться,для " господина". Холопы- народ старательный.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:48
      0
      А Посейдон имеет режим
      " дельфинчика"?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:52
    +3
    Может Посейдон в кругосветку запустить,по маршруту " Янтаря".Что он зря малым ходом у всех берегов НАТО отметился.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 15:52
    +8
    Цитата: Anarchist
    Неплохо бы было один "Посейдон" в Йоркскую бухту к статуе свободы отправить. Пусть там лежит себе спокойно, пока время не придёт. (Надеюсь, никогда не придёт)

    Пролив надо между Канадой и Мексикой сделать
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:55
    +4
    Все правильно. "Посейдон" в первую очередь незаметностью силен. Заяви об испытаниях- сразу набегут и будут пробовать обнаружить, тактику и технику противодействия оттачивать.
  5. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 15:55
    +4
    Уведомит применением.
    З.Ы. Самый короткий и емкий комментарий
  6. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:56
    +2
    Интересно, какой маршрут зададут по дальности? Надо запустить его по СМП от Мурманска до Камчатки. Если пройдет, можно ставить зачёт! Сверху пустим ледокол для подстраховки, а лучше пусть в первый раз идёт на привязи к носителю.
    Меня одно смущает, бог Посейдон всегда с трезубом в руках, это наш просчет или тонкий намёк? fellow
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 16:04
      +2
      Интересно, какой маршрут зададут по дальности? Надо запустить его по СМП от Мурманска до Камчатки.
      Причем вдоль территориальных вод Канады и США (Аляска). И на борт вместо БЧ поставить какой-нибудь гидроакустический генератор шума, чтобы его рев был слышен натовской подводной прослушкой хоть в Антарктике. А атлантическая сеть стационарных сонаров впала в ступор или вышли из строя от перегрузки.
      А потом отбрехиваться, мол это у нас технологии несовершенные и это не специально.
  7. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 15:57
    +2
    Что же это, обожаемых партнёров начинаем наконец то вертеть? Неужели дожили до этих времён?! :)
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:04
    +1
    Давно пора. И, тон заявления- достойный. К сожалению, рассчитывать на благоразумие запада- не приходится.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:09
    +1
    Самое то будет, если испытать его около Пёрл -Харбор.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:10
    +2
    Замглавы МИД РФ: Россия не будет уведомлять США о проведении испытаний «Посейдонов»
    Ну что, игры в поддавки закончились? Давно пора.
  11. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 16:40
    0
    И всетаки где лучше рвать заряд, для достижения максимального эффекта?
    У дна;
    У поверхности;
    Где то посередине
    Или с подскоку над водой.