Контрнаступление украинской армии продолжается, ВСУ пытаются проломить российскую оборону на основных направлениях. Наиболее активные боевые действия велись на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
В районе Времевского выступа на Южно-Донецком направлении противник предпринял три атаки позиций войск группировки "Восток", все они были отражены. В районе Марфополя Запорожской области и Положском тактическом направлении уничтожены две украинские ДРГ. Общие потери противника составили более 130 человек личного состава, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20 и САУ Krab польского производства.
На Донецком направлении противник предпринял четыре атаки на позиции российских войск в районах Первомайское, Бердычи и Марьинка. В ходе боев уничтожено более 90 всушников, две боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Мста-Б. В районе Часова Яра уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады ТРО.
На Купянском направлении в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также САУ Krab польского производства. В районе Тимковки Харьковской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
На Краснолиманском направлении нанесены удары по ВСУ в районе Площанки ЛНР и Серебрянского лесничества. В районах Ямполовки ДНР и Червоная Диброва ЛНР нейтрализованы две ДРГ ВСУ. За сутки уничтожено до 90 человек личного состава, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, две САУ "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубица М777.
Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре тактические ракеты "Точка-У", а также пятнадцать реактивных снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM.