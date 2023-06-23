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Войска группировки «Восток» отразили три атаки ВСУ на позиции российских войск в районе Времевского выступа - Минобороны

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Войска группировки «Восток» отразили три атаки ВСУ на позиции российских войск в районе Времевского выступа - Минобороны

Контрнаступление украинской армии продолжается, ВСУ пытаются проломить российскую оборону на основных направлениях. Наиболее активные боевые действия велись на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


В районе Времевского выступа на Южно-Донецком направлении противник предпринял три атаки позиций войск группировки "Восток", все они были отражены. В районе Марфополя Запорожской области и Положском тактическом направлении уничтожены две украинские ДРГ. Общие потери противника составили более 130 человек личного состава, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20 и САУ Krab польского производства.
 
На Донецком направлении противник предпринял четыре атаки на позиции российских войск в районах Первомайское, Бердычи и Марьинка. В ходе боев уничтожено более 90 всушников, две боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Мста-Б. В районе Часова Яра уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады ТРО.

На Купянском направлении в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также САУ Krab польского производства. В районе Тимковки Харьковской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
 
На Краснолиманском направлении нанесены удары по ВСУ в районе Площанки ЛНР и Серебрянского лесничества. В районах Ямполовки ДНР и Червоная Диброва ЛНР нейтрализованы две ДРГ ВСУ. За сутки уничтожено до 90 человек личного состава, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, две САУ "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубица М777.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре тактические ракеты "Точка-У", а также пятнадцать реактивных снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM.

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5 комментариев
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  1. Germanboy
    Germanboy Сегодня, 15:42
    +1
    Сразу 4 Точки-У. Нехило отстрелялись всушники.
    1. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 15:55
      +1
      Тоже обратил внимание, вопрос - где они их взяли, производство же их калибровали довольно давно и судя по тому, что Точки из сводок исчезали - успешно.
      1. МЮД
        МЮД Сегодня, 16:51
        0
        Тоже обратил внимание, вопрос - где они их взяли, производство же их калибровали довольно давно и судя по тому, что Точки из сводок исчезали - успешно
        .
        Южмаш стерли с лица земли? Нет. Тогда почему задаем такие вопросы?
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 16:25
    +1
    Что-то совсем на фронте тихо стало. Если наши на Купянск пошли, то потери всу должны быть никак не 30 человек. Странно
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:39
      0
      Похоже, новость про окружение Донецка окончательно протухла. Ципса на разных сайтах молчит. Ни одной перемоги за день.