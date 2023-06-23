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Западные СМИ пишут о возможном запуске российской базы на Кубе: «Под видом дипломатов на остров перебрасывают военных»

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Западные СМИ пишут о возможном запуске российской базы на Кубе: «Под видом дипломатов на остров перебрасывают военных»

Российская Федерация может осуществлять подготовку к открытию своей базы на Кубе. Об этом пишут западные и украинские СМИ, ссылаясь на некое расследование, которое может являться «сливом» информации западных спецслужб.


По данным источника, речь идет о базе «Лурдес», которая была построена Советским Союзом на Кубе еще в 1967 году. В 2001 году российский президент Владимир Путин эту базу закрыл. Но теперь, учитывая обострившуюся ситуацию, российские военные вновь могут появиться на «острове Свободы».

Под видом дипломатов на остров перебрасывают военных

- утверждает источник.

Возможности базы в советское время позволяли перехватывать переговоры и сообщения из центра управления полетами NASA во Флориде (США), данные с американских спутников.

Власти России и Кубы отрицают возможность возобновления работы базы «Лурдес», однако украинские и западные СМИ утверждают, что во время визита президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Москву в ноябре 2022 года и его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, вопрос о возрождении базы однозначно поднимался.

Западные СМИ считают, что Куба, которая страдает от санкций США, сама предложила России за определенное финансовое вознаграждение увеличить свое военное присутствие в регионе Карибского моря. Для США появление российских или китайских военных на Кубе является настоящим кошмаром. Ранее появлялась информация, что Китай якобы собирается построить учебный центр и объект радиоперехвата на Кубе.
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30 комментариев
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  1. parusnik
    parusnik Сегодня, 15:43
    +11
    Для США появление российских или китайских военных на Кубе является настоящим кошмаром.
     Кошмар появится,когда базу откроют вновь.А пока это информация от украинских и западных СМИ.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 15:53
      +1
      Кошмар для амерзавцев начнется тогда, когда Калифорния снова станет российской. laughing А пока это да, не более чем зондирование реакции и изучение общественного мнения.
    2. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 16:03
      0
      Цитата: parusnik
      Кошмар появится,когда базу откроют вновь.
      Она давно открыта, просто это не наша база, а база наших союзников - Китая. А англосаксы как всегда стрелки переводят.
      Смотреть с 18.08:
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 16:52
        0
        winked я этого вещающего чела впервые вижу. Но вообще можно было бы совместную с Китаем базу на Кубе замутить. И дешевле, и грозить обоим у сша не получится. А секреты сша России и Китаю друг отдруга скрывать смысла нету. Можно и с европами даже делиться. Пусть европа тоже знает, когда их сша сливать планируют
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:45
    +5
    А почему бы и нет? Это соответствует интересам национальной безопасности России. И не только на Кубе, там много есть еще стран-партнеров.
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 15:50
      -1
      Это соответствует интересам национальной безопасности России.

      Но это не соответствует политике российских властей, которые закрыли базу в Лурдес перед встречей в 2002 г. с президентом Дж.Бушем.
      1. monetam
        monetam Сегодня, 15:51
        +6
        В 2002 году политика российских властей была совсем другая.
        1. parusnik
          parusnik Сегодня, 15:58
          -2
          А президент был тот же ,что и сегодня
          1. isv000
            isv000 Сегодня, 16:06
            +2
            Цитата: parusnik
            А президент был тот же ,что и сегодня

            Раньше вода была мокрей и за шыворот капало не слабо, приходилось крутится, чтобы не раскорячиться...
          2. Скобаристан
            Скобаристан Сегодня, 16:18
            +1
            Сталин в 20 годы совсем не тот что в конце 40. И? Удивительно , что многое меняется.
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 15:49
    +8
    Нравится постановка вопроса
    «Под видом дипломатов на остров перебрасывают военных»
    У самой Америки КОГДА-НИБУДЬ было по другому? Их носом, как щенка в сцаки, ткнуть?

    А по-хорошему - новый Карибский кризис неизбежен. Я, конечно, не Верховный, но оттягивать его любой ценой не вижу причин.
    Кстати, меня так же, как и ВВП, улица учила: "Выбирай самого борзого и вырубай его. Не жди, пока тебя в пинки пустят - бей первым".
    Тренеры по боксу, по самбо учили, что обороняющийся не выигрывает. Для победы нужно обострение, нападение.

    Так почему не возобновить диалог по "Карибскому кризису"? Или создать Мексиканский - сколько бы это ни стоило. Или, например, Венесуэльский или Никарагуанский.

    До сих пор лежат в альбоме фотографии отца в семейных трусах на пляже Варадеро. И где-то в гараже пылится сомбреро, которое он привёз оттуда. Правда, маме сказал, что был в Ялте и купил его там на пляже - позже, через десятилетия, его друзья-сослуживцы проболтались.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:08
      +1
      Игорь, а что скрывал отец? Мой правда не попал на Кубу, как некоторые офицеры его В/Ч во главе с командиром, но сидел две недели в ракетной шахте по боевой тревоге. А когда кризис закончился и все вернулись с Кубы, офицеры ещё долго глушили стресс, собираясь компаниями на квартирах. Мы, пацаны-школьники, тогда подслушивали их пьяные разговоры и знали про Кубу всё. wink
    2. Fenix844
      Fenix844 Сегодня, 16:23
      +1
      Или создать Мексиканский - сколько бы это ни стоило. Или, например, Венесуэльский или Никарагуанский.

      С одной стороны, Вы правы. С другой - где деньги, Зин? (с) Нынешняя Россия - это далеко не СССР с его возможностями и политической волей. И труба пониже, и дым пожиже...
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 16:41
        0
        Да там что, много денег что ль надо? Притащить один комплекс Балов и 2 комплекса С-300 или 400. Вряд ли дорого обойдётся. Ну, и батальон ещё поставить чисто для охраны. Для политической акции этого хватит, а военного смысла эта база всё равно иметь не будет, как по мне, при любом раскладе.
  4. arnulla
    arnulla Сегодня, 15:55
    -1
    Открыть базу на Кубе у наших властей кишка тонка
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 15:59
      +1
      Вот поэтому ты на диване и пьешь пиво. Дискридитация МО на лицо, так до статейки недалеко и мест не столь отдаленных. как бы ВО акридитированный источник информации
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 16:02
    0
    Под видом дипломатов на остров перебрасывают военных

    - утверждает источник.


    Источник - fool
    Не проще ли перебрасывать военспецов под видом "турыстов"?! Тысяча-другая "дипломатов" для одного острова - не много ли?!
  6. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:04
    0
    Как мы заманали кубинцев- то уходим, то приходим, используем для шантажа США. Там давно уже рулят канадцы, разработки по добыче газа, другие проекты, турбизнес на таком уровне, что нашим и не снилось - тоже львиная для иностранного капитала, государство отходит от торгово-экономических отношений, растут коммерческие предприятия, заработал бизнес. А Кубе вообще это надо теперь? База наша там? sad Вот Венесуэла пока ещё возможный кандидат для этих целей))
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 16:04
    0
    «Под видом дипломатов на остров перебрасывают военных»
    Ну есть же и военные дипломаты, у того же военного атташе есть свой аппарат сотрудников
    речь идет о базе «Лурдес»
    Но это уже дело кубинских и наших властей, где персонал аппарата военного атташе будет располагаться и что у них будет за оборудование с собой. Для американцев важно, что бы у тех "сотрудников" "Искандеры" не появились...
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:05
    +2
    Тащить на Кубу ЯРСы нет смысла. Их легче всего перехватить ещё до выхода на орбиту. Лучше всего их пускать из центральной Сибири через СП, да и АПЛ ВМФ РФ сейчас имеют хорошие возможности + Посейдон.
    А вот станция радиоперехвата - это очень здорово. Чтобы было тихо можно просто "подарить" её кубинцам.
    З.Ы. Кубинцы и вьетнамцы помнят как им помогал СССР, благодарны, понимают и не в обиде за то что их в "пэрэстройка" пробросили.
    1. Oberst_71
      Oberst_71 Сегодня, 16:10
      +2
      Вьетнамцы не летают через РФ. И не пускают самолеты наши. Поддерживая санкции. Ибо самолетики то западнае. Да и США у них отношения наладились чего не скажешь о Китае. Так что помнят они помнят . Но велика цена нашего предательства. Кубу Ельцин и К фактичекски кинул. Она выживала 90-2000. Поэтому кубинцы с осторожностью относиться к нам. Единожды предав где гарантия.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 16:37
        0
        Цитата: Oberst_71
        Кубу Ельцин и К фактичекски кинул. Она выживала 90-2000
        Вы так говорите, как будто мы в девяностые шиковали и у нас был выбор поддерживать-не поддерживать. Выживали ещё похлеще кубинцев.
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 16:46
        0
        Россия не должна была во время СССР ничего ни Кубе, ни Вьетнаму. Это Куба и Вьетнам должны. Так что никого мы не предавали, не надо навешивать на себя вину, которой нет. А то любят это в народе у нас - рассказывать, как мы виноваты перед немцами, перед американцами, перед кубинцами, перед вьетнамцами, перед китайцами... Перед кем конкретно из этого списка, зависит от политических взглядов оглашающего вину.
        Кубинцы должны быть такой же пешкой в игре против Штатов, какой пешкой стали украинцы в игре против России.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:08
    0
    Западные СМИ пишут о возможном запуске российской базы на Кубе: «Под видом дипломатов на остров перебрасывают военных»
    И что, там дипломатов теперь тысячи стало?
    Самим то не смешно.
    Надо будет базу создать, так и спрашивать полосатиков никто не будет ....
  10. helicop-man
    helicop-man Сегодня, 16:14
    0
    Надеюсь, что нашему сегодняшнему руководству хватит решимости восстановить резведресурсы великого государства...
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:15
    0
    А Цирконы с Калибрами там бы неплохо смотрелись...
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:17
    -1
    Не плохо было бы. Но, есть одно "НО". РФ, это не Советский Союз. Этим сказано все.
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 16:41
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      РФ, это не Советский Союз. Этим сказано все
      Прямо-таки всё? А вот, к примеру, тот факт, что Советский Союз пшеницу покупал у США и Канады, а Россия, наоборот, продаёт в ваше «сказано всё» вписывается?
  13. Скобаристан
    Скобаристан Сегодня, 16:19
    +1
    Не понять только зачем такие сложности. Военных под дипломатов маскировать. Смысл кто нибудь понял ?
  14. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:23
    -1
    Западные и УКРАИНСКИЕ"СМИ.. Смешно.. Эти свинорылые то откуда могут знать?!)