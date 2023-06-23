Российская корпорация пообещала увеличить поставки истребителей Су-57 в ВКС России в текущем году

В 2023 году будут увеличены поставки истребителей пятого поколения Су-57 в Воздушно-космические силы РФ. Об этом заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Заявление руководителя корпорации приводится на сайте правительства страны.Напомним, что серийные поставки истребителей Су-57 в войска начались в 2022 году. К концу 2024 года Воздушно-космические силы России, как свидетельствуют данные из открытых источников, должны получить 22 истребителя, а к 2028 году ВКС должны иметь на вооружении уже 76 новейших истребителей.Самолет Су-57 представляет собой российский многофункциональный истребитель пятого поколения, который был разработан компанией «Сухой» для выполнения многоплановых задач. В частности, истребитель может уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей. У самолета – сверхзвуковая крейсерская скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие. На Су-57 установлен новейший комплекс бортового оборудования.Изначально самолет разрабатывался для замены более старого истребителя Су-27, который сейчас находится на вооружении ВКС РФ. Также предусматривается возможность экспорта таких воздушных машин в дружественные государства. Ранее вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал прессе, что самолеты Су-57 уже задействованы в процессе специальной военной операции, они выполняют задачи по поражению различных целей.