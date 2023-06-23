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Российская корпорация пообещала увеличить поставки истребителей Су-57 в ВКС России в текущем году

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Российская корпорация пообещала увеличить поставки истребителей Су-57 в ВКС России в текущем году

В 2023 году будут увеличены поставки истребителей пятого поколения Су-57 в Воздушно-космические силы РФ. Об этом заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Заявление руководителя корпорации приводится на сайте правительства страны.


Напомним, что серийные поставки истребителей Су-57 в войска начались в 2022 году. К концу 2024 года Воздушно-космические силы России, как свидетельствуют данные из открытых источников, должны получить 22 истребителя, а к 2028 году ВКС должны иметь на вооружении уже 76 новейших истребителей.

Самолет Су-57 представляет собой российский многофункциональный истребитель пятого поколения, который был разработан компанией «Сухой» для выполнения многоплановых задач. В частности, истребитель может уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей. У самолета – сверхзвуковая крейсерская скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие. На Су-57 установлен новейший комплекс бортового оборудования.

Изначально самолет разрабатывался для замены более старого истребителя Су-27, который сейчас находится на вооружении ВКС РФ. Также предусматривается возможность экспорта таких воздушных машин в дружественные государства. Ранее вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал прессе, что самолеты Су-57 уже задействованы в процессе специальной военной операции, они выполняют задачи по поражению различных целей.
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11 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 16:05
    +2
    Интересно, что там с 75-м, такой "шустряк" в легком весе очень бы пригодился для активного противодействия F-16, они схематически похожи, а если верить тому, что говорили про нашего "малыша" у него есть чем вдуть Фалкону по самые не балуйся....
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 16:08
      +2
      Ф-16 и Су-30 с 35 разберут.
      Да и ПВО наши с вражескими самолётами отлично справляются.

      Мне очень интересно, что там у 57-го с двигателем. Не уж-то первого этапа поставят?!
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 16:33
        +1
        Цитата: Anarchist
        Мне очень интересно, что там у 57-го с двигателем. Не уж-то первого этапа поставят?!

        Ну а что еще ставить, если движок второго этапа пока в стадии испытаний и доводки.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 16:10
      +4
      Цитата: Романенко
      Интересно, что там с 75-м, такой "шустряк"

      Ага "шустро" появился, так же "шустро" и помер...без заказов из-за рубежа, а значит и без финансирования он повторил судьбу МиГ-35
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 16:08
    +2
    Интересно поставки будут все еще со старыми движками?
    1. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Сегодня, 16:11
      +2
      Разумеется. В лучшем случае позже заменят движки на новые в рамках модернизации.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:26
      +1
      Цитата: svp67
      Интересно поставки будут все еще со старыми движками?

      Гораздо более интересно или в Су-57 что то сделали с открытыми мотогондолами. Помните какие споры были на форуме по их поводу? Эх какие времена были. winked
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:12
    +1
    Российская корпорация пообещала увеличить поставки истребителей Су-57 в ВКС России в текущем году
    Кто ж против ... вовремя, сколько надо и как надо!
  4. grem
    grem Сегодня, 16:23
    0
    Российская корпорация пообещала увеличить поставки истребителей Су-57

    Дело хорошее конечно современные истребители ...Но России сейчас бы простых штурмовиков и чтобы массовое серийное производство ..Вот что нужно войскам сейчас !!! И вертушки ... hi
    Русской Армии нужно ,господство в воздухе ,чтобы постоянно в воздухе облеты делали .
  5. Konnick
    Konnick Сегодня, 16:25
    -3
    Пора перепрофилировать завод в Комсомольске на БПЛА. Причем малые, малозаметные. Именно на те, которые проявили себя в отличии от пилотируемых. Стоимось запредельная, а отдача ниже плинтуса, никакого влияния на ход боевых действий не оказывают, а пулять ракетами со своей территории можно и с кукурузника.
  6. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 16:30
    0
    Также предусматривается возможность экспорта таких воздушных машин в дружественные государства.

    Которые потом передадут их недружественным. Сейчас весь советский экспорт воюет против России.