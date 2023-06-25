Тяжелая судьба лидера эскадренных миноносцев ВМФ СССР «Ташкент»

Эскадренный миноносец ВМФ СССР «Ташкент», получивший прозвище «Голубой крейсер», был введен в эксплуатацию 22 октября 1939 года. Уже второго июля 1942 года он был потоплен люфтваффе в порту Новороссийска.
Стоит отметить, что за свои неполные 3 года службы корабль успел принять участие во многих сражениях. В частности, «Ташкент» участвовал в обороне Одессы и Севастополя. Боевой корабль не единожды получал повреждения, но неизменно возвращался в строй.
Всего, согласно историческим справкам, «Голубой крейсер» прошел 27 тыс морских миль, перевез более 19 300 человек и порядка 2,5 тыс тонн боеприпасов, уничтожил 13 самолетов люфтваффе, аэродром и шесть артиллерийских батарей, а также провел более 100 стрельб главным калибром.
Впрочем, наиболее запоминающимся кажется проход «Ташкента» из Камышовой бухты до порта Новороссийск 27 июня 1942 года.
На борту корабля находилось более 2100 человек. Выйдя из Камышовой бухты в 1:50 ночи, мягко говоря, слегка перегруженный лидер эскадренных миноносцев сумел развить скорость в 33 узлов.
В то же время, через три часа, на расстоянии порядка 30 морских миль от мыса Ай-Тодор, «Голубой крейсер» был обнаружен разведчиками люфтваффе. С учетом того, что все аэродромы в Крыму были уже захвачены вермахтом, авианалет на корабль был очевидным и неизбежным.
В 5:20 утра немецкие пикирующие бомбардировщики Ju-87 и Ju-88 начали атаковать «Ташкент». Ожесточенная бомбежка продолжалась на протяжении 4 часов.
Что характерно, самолеты противника совершали налеты с периодичностью 5-10 минут и заходили с обоих бортов, перегружая ПВО легендарного лидера эскадренных миноносцев ВМФ СССР.
Через 40 минут после начала боя, «Ташкент» получил тяжелое повреждение в районе котельного отделения. Скорость пришлось снизить до 20 узлов. Между тем боевой корабль, под грамотным командованием капитана Василия Николаевича Ерошенко, продолжал движение, маневрируя и отбиваясь от атак противника.
Позднее, «Голубой крейсер» получил повреждение носовой части и начал постепенно тонуть. Скорость упала до 13 узлов и продолжала снижаться. Экипаж, пытаясь исправить положение, стал скидывать с лидера лишний груз, торпеды и якоря.
В итоге, «Ташкент» на помощь которому ранее выдвинулись эсминцы «Бдительный» и «Сообразительный», а также 2 фронтовых бомбардировщика Пе-2 (им удалось отогнать противника), добрался до места назначения.
Согласно данным из открытых источников, в авианалете на советский корабль участвовали от 80 до 100 немецких бомбардировщиков. Всего было сброшено порядка 340 авиабомб.
Не обошлось и без чуда. Одна авиабомба прошла через носовую часть корабля, не разорвавшись.
Василию Николаевичу Ерошенко присвоили звание капитана 2-го ранга.
В то же время самого «Ташкента» постигла печальная участь. Выжив в, без преувеличения, адской атаке, корабль был потоплен в порту Новороссийска через пять дней, 2 июля 1942 года, в результате налета 64 бомбардировщиков люфтваффе под прикрытием 15 истребителей.
Ерошенко в ходе авианалета удалось спастись лишь чудом. Взрывной волной его выбросило в море, но когда корабль лег на грунт, капитан смог выбраться на стенку причала по борту корабля.