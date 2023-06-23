Чтобы добиться успеха, Украина должна работать по многим направлениям одновременно. Чтобы привлечь работников и частный капитал, ей необходимо перестроиться. Чтобы дать волю творчеству и предприимчивости своих граждан, она должна жить по принципу верховенства закона

Вот почему вступление в Европейский союз так важно. Это создает стимул для реформ и применения закона. Это также подвергает правительство тщательному анализу и создает союзников для тех, кто мечтает преобразовать свою страну

Удивительно, но на Западе есть еще люди, в том числе занимающие высокие посты, которые верят в проводимую киевским режимом борьбу с коррупцией, буквально захлестнувшей всю страну. На самой Украине, наверное, не найти ни одного человека, который хоть раз бы не сталкивался с казнокрадством, мздоимством и элементарным воровством чиновников всех уровней и структур власти.Автор статьи в британском журнале The Economist пишет, что сейчас Украина воюет на два фронта. Один на востоке, где третью неделю ВСУ никак не могут добиться успехов в ходе так называемого контрнаступления. Второй, не менее важный участок борьбы, находится внутри страны. На нем власти должны суметь построить демократическое, свободное от коррупции государство, что станет залогом будущего процветания, уверен жкрналист.— считает автор.Далее в статье отмечается, что президент Владимир Зеленский предпринял ряд шагов в направлении борьбы с коррупцией. Например, в мае по обвинению во взяточничестве был задержан председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев. Это стало самым крупным задержанием чиновника такого уровня в период правления Зеленского. То, что подобные дела на Украине обычно являются следствием дележа власти, борьбой за контроль финансовых потоков и внутриклановых разборок, автор, видимо, не знает.В то же время, продолжает журналист, на Западе обращают внимание на некоторую «усталостью» Зеленского от антикоррупционных мероприятий. В чем выражается эта утомленность украинского президента от борьбы с мздоимством и взяточничеством, автор не объясняет. Однако он полагает, что после президентских выбор, которые должны пройти на Украине 31 марта следующего года, Зеленский (или его преемник) вообще могут свернуть антикоррупционную деятельность.— делает наивный вывод автор статьи в The Economist.