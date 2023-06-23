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Британский журнал: Запад замечает «усталость» президента Украины от «борьбы с коррупцией»

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Британский журнал: Запад замечает «усталость» президента Украины от «борьбы с коррупцией»

Удивительно, но на Западе есть еще люди, в том числе занимающие высокие посты, которые верят в проводимую киевским режимом борьбу с коррупцией, буквально захлестнувшей всю страну. На самой Украине, наверное, не найти ни одного человека, который хоть раз бы не сталкивался с казнокрадством, мздоимством и элементарным воровством чиновников всех уровней и структур власти.


Автор статьи в британском журнале The Economist пишет, что сейчас Украина воюет на два фронта. Один на востоке, где третью неделю ВСУ никак не могут добиться успехов в ходе так называемого контрнаступления. Второй, не менее важный участок борьбы, находится внутри страны. На нем власти должны суметь построить демократическое, свободное от коррупции государство, что станет залогом будущего процветания, уверен жкрналист.

Чтобы добиться успеха, Украина должна работать по многим направлениям одновременно. Чтобы привлечь работников и частный капитал, ей необходимо перестроиться. Чтобы дать волю творчеству и предприимчивости своих граждан, она должна жить по принципу верховенства закона

— считает автор.

Далее в статье отмечается, что президент Владимир Зеленский предпринял ряд шагов в направлении борьбы с коррупцией. Например, в мае по обвинению во взяточничестве был задержан председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев. Это стало самым крупным задержанием чиновника такого уровня в период правления Зеленского. То, что подобные дела на Украине обычно являются следствием дележа власти, борьбой за контроль финансовых потоков и внутриклановых разборок, автор, видимо, не знает.

В то же время, продолжает журналист, на Западе обращают внимание на некоторую «усталостью» Зеленского от антикоррупционных мероприятий. В чем выражается эта утомленность украинского президента от борьбы с мздоимством и взяточничеством, автор не объясняет. Однако он полагает, что после президентских выбор, которые должны пройти на Украине 31 марта следующего года, Зеленский (или его преемник) вообще могут свернуть антикоррупционную деятельность.

Вот почему вступление в Европейский союз так важно. Это создает стимул для реформ и применения закона. Это также подвергает правительство тщательному анализу и создает союзников для тех, кто мечтает преобразовать свою страну

— делает наивный вывод автор статьи в The Economist.
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14 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:25
    +4
    «усталость» президента Украины от «борьбы с коррупцией»

    Это как? Запотел лопатой бабло грести?))))
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 16:31
      +2
      Цитата: Румaтa
      Это как? Запотел лопатой бабло грести?))))

      Да он устал счета на оплату свое недвижимости за пределом Украины оплачивать...и одновременно приглядывать новую
      1. grem
        grem Сегодня, 16:38
        0
        Цитата: svp67
        Да он устал счета на оплату свое недвижимости за пределом Украины оплачивать...и одновременно приглядывать новую

        Аха коррупционер и вор кровавый устал от коррупции ..
        У Зеле уже счета пухнут и он пытается ,как Яйценюк выскочить ,но его не выпускают Охрана у него из МИ-6 и т.д. laughing
        Умрет он смешно и всего лишится ..Англосаксы свидетелей не оставляют !
    2. Mouse
      Mouse Сегодня, 16:50
      0
      Так " устал" бороться, что решил её возглавить! bully
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:26
    +2
    Устанешь тут: с утра глянешь в зеркало, там коррумпированая физиономия и так каждый день...
    1. grem
      grem Сегодня, 16:53
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Устанешь тут: с утра глянешь в зеркало, там коррумпированая физиономия и так каждый день...

      Вот она вся коррупция в двух лицах ..Я как увидел ,сразу понял ,будет воровство (200 лярдов вкачали в 404) и будет МНОГО крови !!! Очень много ..

      Это старое фото ,а результат Мы сейчас видим и кровью славянской захлебываемся .. У них получилось ! angry
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 16:28
    0
    Они усталость по лицу диагностировали? Так то не усталость. То абстинентный синдром.
    Людям, которые напиваются пьяными бутылкой вина на четверых, этого не понять.

    Людям, которые напиваются бутылкой вина на четверых
    Это не метафора, если чо... Это - наблюдение. В США за соседями моих друзей, русских. В Германии в "гаштете", что закончилось для них... Ну, неважно... Не фиг тосты поднимать за "Великую Германию". В Лондоне на самой "вершине лондонского дна", Ист-энде - просто интересно было, правду ли про них в кино показывают. Оказалось, что причёсывают, как пионера к фотографированию. На самом деле всё ещё хуже.
    Вобщем, не соперники они нам.

    А лицо как у Зеленского я видел у себя в офисе. Не самая значимая фигура в отделе снабжения. Выгнал после того, как он мне второй раз с таким лицом на глаза попался.
    1. grem
      grem Сегодня, 16:43
      0
      Цитата: Zoldat_A
      Они усталость по лицу диагностировали? Так то не усталость. То абстинентный синдром.
      Людям, которые напиваются пьяными бутылкой вина на четверых, этого не понять.

      Людям, которые напиваются бутылкой вина на четверых
      Это не метафора, если чо... Это - наблюдение. В США за соседями моих друзей, русских. В Германии в "гаштете", что закончилось для них... Ну, неважно... Не фиг тосты поднимать за "Великую Германию". В Лондоне на самой "вершине лондонского дна", Ист-энде - просто интересно было, правду ли про них в кино показывают. Оказалось, что причёсывают, как пионера к фотографированию. На самом деле всё ещё хуже.
      Вобщем, не соперники они нам.

      А лицо как у Зеленского я видел у себя в офисе. Не самая значимая фигура в отделе снабжения. Выгнал после того, как он мне второй раз с таким лицом на глаза попался.

      Какой "гавнокомандующий" ,такая и армия ..Там на таблетках и героине прут в атаку аааааа крича .На "Леопардах" вообще боятся идти вперед ..
      Это смертники сразу !!! Да и любая бронетехника натовская ,это уже из всех стволов мочат ,вызывают все что можно ..Начинает гореть ,экипаж расстреливают без жалости ..Это уже на генетике и памяти крови у наших ..
      Теперь все по другому и жестко начинается soldier
      СМЕРТЬ ПРЕДАТЕЛЯМ !!!
  4. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 16:29
    +1
    замечает «усталость» президента Украины от «борьбы с коррупцией»

    Автор правильно взял в кавычки эти слова, эту борьбу каждый день нам показывают...
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:33
    0
    А на фото вполне себе, грустный конечно- видно отпускать начало. Так, что утреца надо фоткать усталого, с утреца. Пока не взбодрился.
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 16:37
    +1
    Борьба нанайских мальчиков?
    Устал бороться сам с собой? Круто.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:41
    +2
    Цитата: Британский журнал
    Запад замечает «усталость» президента Украины от «борьбы с коррупцией»
    пчелы против меда?!
  8. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 16:47
    0
    Так Зеленский борется с коррупцией. Наверное, это знаменитый английский юмор.
  9. Tusv
    Tusv Сегодня, 16:47
    +1
    Это как это? Зеля всего 100 мегабаксов присвоил и ужо устал? Я не Станиславский,но не верю