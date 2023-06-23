ВС РФ получили очередную партию новых истребителей Су-35С

Новая партия самолетов-истребителей Су-35С передана Министерству обороны Российской Федерации Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина. Об этом сообщается на сайте правительства Российской Федерации.
В сообщении подчеркивается, что самолеты уже перелетели на аэродром, где они будут базироваться. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина относится к Объединенной авиастроительной корпорации РФ, которая входит в состав государственной корпорации «Ростех». Предоставление ВС РФ новых истребителей уже прокомментировал вице-премьер страны, глава Минпромторга Денис Мантуров.
Су-35С - один из лучших оперативно-тактических самолётов в мире, который может выполнять широкий спектр задач и пользуется заслуженным успехом
- подчеркнул зампред российского правительства.
Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что сейчас на предприятии продолжается работа над следующими партиями истребителей Су-35С. Он подчеркнул, что с помощью государства предприятия корпорации получили большие средства на техническое перевооружение и модернизацию производства. В результате у предприятий получилось нарастить серийный выпуск производимой продукции.
Напомним, что Су-35С представляет собой многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги, который относится к поколению «4++». Он был разработан конструкторами ОКБ Сухого в 2008 году. В настоящее время самолеты данного типа принимают участие в специальной военной операции ВС РФ.