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ВС РФ получили очередную партию новых истребителей Су-35С

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ВС РФ получили очередную партию новых истребителей Су-35С

Новая партия самолетов-истребителей Су-35С передана Министерству обороны Российской Федерации Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина. Об этом сообщается на сайте правительства Российской Федерации.


В сообщении подчеркивается, что самолеты уже перелетели на аэродром, где они будут базироваться. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина относится к Объединенной авиастроительной корпорации РФ, которая входит в состав государственной корпорации «Ростех». Предоставление ВС РФ новых истребителей уже прокомментировал вице-премьер страны, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Су-35С - один из лучших оперативно-тактических самолётов в мире, который может выполнять широкий спектр задач и пользуется заслуженным успехом

- подчеркнул зампред российского правительства.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что сейчас на предприятии продолжается работа над следующими партиями истребителей Су-35С. Он подчеркнул, что с помощью государства предприятия корпорации получили большие средства на техническое перевооружение и модернизацию производства. В результате у предприятий получилось нарастить серийный выпуск производимой продукции.

Напомним, что Су-35С представляет собой многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги, который относится к поколению «4++». Он был разработан конструкторами ОКБ Сухого в 2008 году. В настоящее время самолеты данного типа принимают участие в специальной военной операции ВС РФ.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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9 комментариев
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 16:24
    +3
    ВС РФ получили очередную партию новых истребителей Су-35С

    Очень хорошо, тем более сейчас! good
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:31
      +3
      Цитата: Kojote21
      Очень хорошо, тем более сейчас!

      Да. Это очень очень хорошо.
      Только я знаю что такое звено, эскадрилья, полк (36 машин), воздушная армия. Что такое партия ВКП(б), КПСС, ЕР знаю, а что значит партия самолётов понятия не имею.)))
      1. Kojote21
        Kojote21 Сегодня, 16:37
        0
        Скорее всего, имеется ввиду некоторое количество самолётов, которое уже произведено и поставлено в ВКС РФ.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 16:48
          0
          Эсторский, привет. Ну что ты хочешь от писателя, который не читатель.)
          Вот лучше скажи, "сушки" - это хорошо, а вот пилоты... они проходят ротацию? Лётный состав ВВС проходит "курс молодого бойца" на передовой или только "в бой идут одни старики"?
          Артём, не нужно разжёвывать... Румата пошутил.)
      2. KCA
        KCA Сегодня, 16:40
        0
        Партия это товарная единица, а что, самолёты прямо на заводе были приняты в состав ВКС? Был сформирован штатный состав и к месту базирования они летели в боевом порядке?
        1. Kojote21
          Kojote21 Сегодня, 16:50
          0
          Уточню значение слова "партия". Само по себе это слово многозначное, но в нашем случае партия, как утверждает Википедия,
          некоторое количество единовременно поставляемого товара
      3. Комментарий был удален.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 16:32
    +2
    Да уж Су-35с, сейчас очень востребованный самолет в СВО, а с появлением Ф-16, станет еще более востребован
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 16:41
      0
      Цитата: svp67
      Да уж Су-35с, сейчас очень востребованный самолет в СВО, а с появлением Ф-16, станет еще более востребован

      Совершенно верно! Именно поэтому надо наращивать темпы производства этих истребителей!
  3. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 16:48
    +1
    В партии 3 самолета что ли? Назвать цифру неприлично или это военная тайна?