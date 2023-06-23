Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопросы, касающиеся обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, ранее поднимавшиеся Гросси на брифинге в Совете Безопасности ООН.
Глава российской атомной госкорпорации и другие участники встречи подчеркнули, что со стороны секретариата МАГАТЭ ожидаются конкретные шаги, направленные на предотвращение ударов со стороны украинской армии по ЗАЭС, прилегающей к атомному объекту территории, а также объектам критической поддерживающей функционирование станции инфраструктуры.
Лихачев также рассказал Гросси о комплексе мер, предпринимаемых для обеспечения безопасности эксплуатации ЗАЭС, включая нарушенное после подрыва плотины Каховской ГЭС водоснабжение инфраструктуры атомной станции.
Кроме того, в ходе встречи обсуждались итоги недавней поездки главы МАГАТЭ на ЗАЭС, в ходе которой Гросси посетил инфраструктурные объекты, обеспечивающие внешнее энергоснабжение атомной станции, где смог воочию убедиться в наличии последствий атак боевиков киевского режима с использованием дронов-камикадзе.
Украинская армия неоднократно обстреливала территорию ЗАЭС, тем самым создавая угрозу технологической катастрофы и радиационного заражения местности.
По итогам проведенной встречи стороны договорились о продолжении контактов. Россия, в отличие от Украины, всегда готова к конструктивному обсуждению предложений по обеспечению безопасности столь важного в стратегическом отношении объекта.