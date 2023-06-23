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Зампред Совбеза РФ резко высказался о предложении президента Польши «пристрелить Россию»: «Отомстим по-другому»

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Зампред Совбеза РФ резко высказался о предложении президента Польши «пристрелить Россию»: «Отомстим по-другому»

Заявление президента Польши Анджея Дуды, в котором он сравнил Россию с «диким зверем, пожирающим человека» и отметил, что «зерня надо выследить и пристрелить», прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Свой ответ он выложил в Telegram-канале.


В этот раз российский политик был еще более резок в высказываниях, чем прежде. Он написал фамилию президента Польши с маленькой буквы – «дуда», назвав его не очень приятным словом, и иронично поинтересовался, надеется ли кто-то на переговоры с такими личностями?

Нет смысла. И патрона на такое (…) жалко. В XVIII веке просто привезли бы на Красную площадь и люто казнили четвертованием. Но мы гуманисты. Отомстим по-другому

- написал Дмитрий Медведев.

Интересно, что Дуда также попытался убедить страны Запада в том, что Россия, когда покончит с Украиной, якобы пойдет дальше на Европу, в том числе на Польшу и страны Прибалтики.

Между тем, подобное заявление лидера польского государства требует реакции не только в виде ответных заявлений и постов, но и в плане более жестких и ощутимых для Польши мер. Ведь такие высказывания открыто демонстрируют, что Польша является врагом нашего государства, мечтающем об уничтожении России. Имеет ли смысл поддерживать дипломатические отношения с такими странами, позволять им использовать определенные виды российских товаров или вести свой бизнес на территории России? Конечно, ответы на эти вопросы надо искать с учетом положения Калининградской области, заранее предусматривая все возможные вызовы и риски со стороны Варшавы.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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8 комментариев
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  1. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 16:40
    +4
    Отомстим по-другому


    Злобный пост напишем am
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:44
      -1
      Цитата: БИАБИА
      Отомстим по-другому


      Злобный пост напишем am

      В данном случае, какой вопрос таков и ответ.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:45
      0
      Нет, он их в Твиттере сначала заспамит, а потом в игнор-список занесёт! wassat
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:42
    +1
    ДАМ в своем репертуаре! laughing
    Вот так всегда! Текст и далее...
  3. AUL
    AUL Сегодня, 16:43
    +1
    Но мы гуманисты. Отомстим по-другому
    И как он мстить собирается, гуманист наш неистовый?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:46
      +1
      Он теперь дуда и польша с маленькой буквы писать станет.
  4. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 16:46
    0
    Мне только одному кажется, что у Зампреда Совбеза РФ есть полномочия не только в телеге писать? feel
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 16:49
    0
    Не верю. Слишком много заявлений и никаких действий.