Зампред Совбеза РФ резко высказался о предложении президента Польши «пристрелить Россию»: «Отомстим по-другому»

Нет смысла. И патрона на такое (…) жалко. В XVIII веке просто привезли бы на Красную площадь и люто казнили четвертованием. Но мы гуманисты. Отомстим по-другому

Заявление президента Польши Анджея Дуды, в котором он сравнил Россию с «диким зверем, пожирающим человека» и отметил, что «зерня надо выследить и пристрелить», прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Свой ответ он выложил в Telegram-канале.В этот раз российский политик был еще более резок в высказываниях, чем прежде. Он написал фамилию президента Польши с маленькой буквы – «дуда», назвав его не очень приятным словом, и иронично поинтересовался, надеется ли кто-то на переговоры с такими личностями?- написал Дмитрий Медведев.Интересно, что Дуда также попытался убедить страны Запада в том, что Россия, когда покончит с Украиной, якобы пойдет дальше на Европу, в том числе на Польшу и страны Прибалтики.Между тем, подобное заявление лидера польского государства требует реакции не только в виде ответных заявлений и постов, но и в плане более жестких и ощутимых для Польши мер. Ведь такие высказывания открыто демонстрируют, что Польша является врагом нашего государства, мечтающем об уничтожении России. Имеет ли смысл поддерживать дипломатические отношения с такими странами, позволять им использовать определенные виды российских товаров или вести свой бизнес на территории России? Конечно, ответы на эти вопросы надо искать с учетом положения Калининградской области, заранее предусматривая все возможные вызовы и риски со стороны Варшавы.