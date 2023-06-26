Средства маскировки семейства «Богомол-Z»

Один из вариантов костюма "Богомол-Z". Фото "Альфа-К" / RT
В связи с бурным развитием средств наблюдения и обнаружения, в т.ч. работающих в разных диапазонах, особое значение имеют средства маскировки личного состава и материальной части. Российская промышленность регулярно предлагает решения такого рода. Так, компания «Альфа-К» недавно разработала, довела до производства и войсковых испытаний новый маскировочный костюм «Богомол-Z», рассчитанный на защиту от тепловизоров.
Новинка года
Маскировочный костюм «Богомол-Z» и технологии для его изготовления разработаны компанией «Альфа-К» (г. Нижний Новгород). Новую линейку изделий она впервые представила в апреле этого года на московской специализированной выставке «Экипировка». В ходе выставки раскрыли основные особенности нового костюма и технологий, использованных при его создании.
23 июня информагентство RT опубликовало большое интервью с представителем компании «Альфа-К» Виктором Константинопольским. Он рассказал, какие технологии лежат в основе новой разработки, как именно они реализованы, и что удалось сделать к настоящему времени.
«Альфа-К» занимается вакуумной металлизацией различных изделий – компания обладает технологиями нанесения металлических покрытий на разные материалы. В частности, широкую известность в мире получили результаты ее сотрудничества с одним из зарубежных домов моды. По его заказу, российские специалисты осуществляли металлизацию меха, за счет которой достигался особый блеск.
Как сообщается, идея металлизации мягких материалов, в т.ч. текстиля, получила развитие. Ее предложили использовать при изготовлении средств маскировки для личного состава – так появился инициативный проект «Богомол-Z». К настоящему времени разработан новый маскировочный костюм этого типа и проводятся различные испытания. Кроме того, проект привлек внимание министерства обороны.
Снайперы в маскировочных костюмах серийной модели на позиции. Фото Минобороны РФ
Еще в апреле сообщалось, что костюмы «Богомол-Z» попали в зону проведения Спецоперации и проходят проверку практикой. На тот момент говорилось о демонстрации хороших результатов, как минимум, не хуже, чем у иностранных аналогов. В июньском интервью представитель «Альфы-К» отметил, что по итогам испытаний в войсках костюмы дорабатываются и совершенствуются. Компания-разработчик готова продолжать эти процессы.
Технологии и результаты
Проект «Богомол-Z» использует хорошо известные принципы, однако основывается на оригинальных решениях и технологиях. За счет этого достигается выгодное соотношение эффективности и стоимости. При этом дальнейшее совершенствование проекта может улучшить все ключевые показатели готовых изделий.
В основе «Богомола-Z» лежит принцип экранирования тепла, выделяемого телом человека или техникой. В состоянии покоя или при активных действиях организм либо матчасть выделяют тепло, которое можно засечь при помощи инфракрасной аппаратуры. Маскировочное средство из специального материала должно отсекать тепловое излучение и не допускать его к тепловизору.
Компания «Альфа-К» разработала подобный материал. На основу (какую именно, не уточняется) наносится тонкий слой металлических частиц. Такое покрытие практически не влияет на механические свойства основы, однако отражает инфракрасное излучение. Кроме того, упоминается использование некоторых других решений, но их характер не уточняется в связи с коммерческой тайной. При этом обеспечивается водонепроницаемость и возможность использования в любой сезон.
Из нового материала могут изготавливаться изделия любой требуемой конфигурации. Как сообщалось на днях, сейчас испытания в войсках проходят два варианта костюма «Богомол-Z». Первый включает куртку и брюки, а второй состоит из плащ-палатки и брюк. Предлагается по семь вариантов каждого такого костюма. Они отличаются рисунком камуфляжа, рассчитанного для разных условий, а также имеют разное исполнение – под те или иные климатические и погодные условия.
Танк Т-90М с комплектом "Накидка". Фото Росгвардии
Рабочие характеристики изделий «Богомол-Z», такие как уровень снижения излучения, пока не публиковались. При этом компания-изготовитель сообщает, что комплект, в зависимости от исполнения, весит не более 1-3 кг. Во время ношения и передвижения костюм практически не шуршит.
Производство новой маскировки, как утверждается, не представляет сложности. Его может освоить практически любое швейное предприятие – раскрой нового материала осуществляется по лекалам, после чего готовое изделие сшивается. При всем этом, обеспечивается ограниченная стоимость комплектов – до 150 тыс. руб. Аналогичные образцы зарубежного производства стоят в несколько раз больше.
Масштабирование технологий
На данный момент перспективный материал от «Альфа-К» используется только при изготовлении некоторых элементов экипировки бойца. Как отмечает компания-разработчик, новой маскировкой в первую очередь планировали обеспечить фронтовых разведчиков. При этом существует принципиальная возможность изготовления и других изделий, в т.ч. не только для людей.
Компания предлагает наладить массовый выпуск новых элементов экипировки. Плащ-палатки, куртки и брюки можно дополнить накидками для головы и плеч, спальными мешками и т.д. Наличие таких изделий улучшит скрытность действий наших войск и затруднит их обнаружение.
Прорабатывается следующий шаг в деле создания средств маскировки. На основе существующей технологии могут быть созданы средства защиты для различной техники. Они должны иметь более высокие характеристики теплоизоляции, но это не является принципиальным затруднением. При наличии интереса со стороны заказчика, компания-разработчик готова в короткие сроки изготовить и подать на испытания опытные комплекты такого рода.
Замаскированная позиция боевой машины. Фото Telegram / "Уголок Ситха"
В рамках направления
Следует напомнить, что в настоящее время для российской армии выпускается большое количество разнообразных средств маскировки, как для личного состава, так и для различной матчасти. Новые изделия семейства «Богомол-Z» от компании «Альфа-К» смогут дополнить прочие средства, а в некоторых случаях и составить им конкуренцию.
Также нужно отметить, что российская промышленность уже разрабатывала средства защиты от тепловизионных приборов. К примеру, вместе с танками некоторых типов достаточно давно используется комплект «Накидка». Он включает несколько многослойных чехлов, обеспечивающих визуальную маскировку, а также снижающих инфракрасную и радиолокационную сигнатуру объекта.
Благодаря проекту «Богомол-Z» наши войска смогут получить аналогичные средства для личного состава – легкие и удобные, а также эффективные. Прямо сейчас первые экземпляры таких комплектов проходят проверку в условиях Спецоперации, показывают свои характеристики, а также помогают определить направления дальнейшего развития.
Позитивные тенденции
Как скоро закончатся испытания изделий «Богомол-Z» в войсках, какими будут их результаты, и как они повлияют на дальнейшую судьбу этого проекта, пока неизвестно. Однако есть основания для положительных оценок и прогнозов. Новая маскировка уже показывает себя с лучшей стороны, и можно ожидать появление заказа на полноценное производство.
При всем этом, большое значение имеет сам факт появления такого проекта. Новая разработка «Альфы-К» показывает, что даже предприятия, не имеющие прямого отношения к оборонному комплексу, готовы участвовать в создании различных изделий и средств для армии. В зависимости от имеющихся или доступных технологий и компетенций, они готовы создавать и выпускать разную продукцию – и тем самым вносят свой вклад в общее дело.