Военное обозрение
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Военкоры показали фотографии разгромленной колонны западной военной техники ВСУ, наступавшей на Новодонецкое

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Военкоры показали фотографии разгромленной колонны западной военной техники ВСУ, наступавшей на Новодонецкое

Во время попытки украинских формирований наступать на населенный пункт Новодонецкое в июне 2023 года было подбито большое количество военной техники западного производства. Ее фотографии демонстрирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».


Подбитая и захваченная российскими военными техника, как утверждают военкоры, принадлежала 37-й отдельной бригаде морской пехоты военно-морских сил Украины, а «нейтрализовали» и «затрофеили» ее бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады донецкого 1 Армейского корпуса при поддержке артиллерии 40-й бригады морской пехоты ТОФ.

На фотографиях мы видим британские бронеавтомобили Mastiff PPV и Husky TSV, бронированный бельгийский грузовик DAF YAD 4442 NT. Вся эта техника в разное время передавалась странами Запада на вооружение украинским формированиям.




В Киеве и на Западе рассчитывали, что наличие у ВСУ западной военной техники станет едва ли не стопроцентной гарантией успеха украинского контрнаступления. Но уже сейчас мы видим, что киевский режим и его западные покровители просчитались. Об этом, кстати, пишут и многие западные военные эксперты.




Украинская армия несет большие потери в личном составе и военной технике, а главные причины тому – то, что в Киеве недооценили возможности российских войск и слишком понадеялись на «несокрушимость» западной военной техники. В итоге, как мы видим, и европейская техника точно также подбивается и горит, как и любая другая техника, и не только бронеавтомобили, но и танки немецкого производства Leopard, к примеру.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Cpl Si Longworth RLC, Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"
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16 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 17:04
    +5
    А они что думали подвигов нафигачат как будто на КВ в 41-м?
    А выяснилось, что хвалёные немецкие "кошаки" горят очень даже хорошо.
    1. Умник
      Умник Сегодня, 17:31
      -3
      Несколько грузовиков и ниодного леопарда хммм
      1. svarog77
        svarog77 Сегодня, 18:07
        0
        Лепердов уже подальше от фронта оттянули, а то за них еще не уплочено...
      2. Морской Кот
        Морской Кот Сегодня, 18:07
        +1
        Красивый пейзаж, но серьёзной бронетехники там не видно. request
    2. sedoj
      sedoj Сегодня, 18:12
      +2
      Цитата: Anarchist
      А выяснилось, что хвалёные немецкие "кошаки" горят очень даже хорошо.

      Вон у Ошкошки даже айрбаг пулемётчика сработал:
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:05
    +4
    Очень важно продолжать уничтожать технику и увеличивать их потери, но и психологически не давать им наступать надо не давать им землю
  3. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 17:11
    +1
    Удачи нашим! Так держать! Молодцы! soldier good
  4. Hanurik
    Hanurik Сегодня, 17:16
    +1
    Сколько не читаю о потерях врага, почти всегда в них упоминаются морские пехотинцы. Отчего так? Украина нарастила эти соединения для десантных операций или просто косплеят своего хозяина?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:16
    +1
    Фотографии битой западной техники произвели неизгладимый эфект на НАТОвскую элиту- все как один заорали: Россию надо наказать,пристрелить ,дать мощнейший сигнал.Но самоходный Джо в раздумьях ,российские МБР сначала стартуют по США ,а потом по Европе.Бидон думу думает,а тут ещё эти русские с Посейдоном!
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 17:56
      0
      Цитата: tralflot1832
      .Но самоходный Джо в раздумьях ,российские МБР сначала стартуют по США ,а потом по Европе.

      Ага!!! wassat
      Сначала марафон, а после 100-метровку...
      Самое реальное действие - нанести массированный (не менее двух десятков) ракетный удар «Калибрами» в обычном снаряжении по месту расположения завода во Франции, производящего «чудо-ракеты» с дальностью полёта выше 300 км и поставляющего их украинским нацистам...
      Точно также, как это сделал Трамп, внявший просьбам Иванки и отдавший приказ о ракетном ударе «Томагавками» по территории Сирии...
      Точно также, как это делают израильские чиновники, отдавая приказы на нанесение ракетных ударов по Сирии при помощи авиации...
      А на все претензии сказать: «Мы вас предупреждали!!! Следующие будут со специальной БЧ!!!» Или вообще промолчать и отвернуться...
      Вот это и есть «железные яйца»...
      * * *
      Гарантирую, ни одна вошь не шевельнёт даже лапкой...Это закон улицы - первым вырубить главаря (самого бойкого)...А когда начинают стращать старшим братом или дядей. - это песец...
  6. НСВ
    НСВ Сегодня, 17:19
    0
    Побольше таких приятных фото!!! Досадно,что эксплуатанты этих железяк живые ушли за новой партией...
  7. polpot
    polpot Сегодня, 17:22
    0
    Бойцам пожелаем как следует биться,
    Чтоб каждый убил хоть по дюжине фрицев.
    А если кто больше фашистов загубит -
    Никто с вас не спросит, никто не осудит.
  8. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 17:30
    +1
    У границы Эстонии, в р-не Нарвы выстроить гору из подбитой НАТОвской техники. Пусть европедерасты созерцают на свою непобедимую рухлядь.
  9. certero
    certero Сегодня, 17:36
    0
    Никакой колонны разбитой техники не увидел.
  10. Седов
    Седов Сегодня, 17:37
    -1
    Почему все машины с решетками вкруг? Это чтобы экипаж не сбежал?
  11. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 17:51
    0
    Подбитая и захваченная российскими военными техника, как утверждают военкоры, принадлежала 37-й отдельной бригаде морской пехоты

    Дико интересно, а как в случае чего сваливать через эти решётки?
    Но ещё более интересный вопрос: а как экипажи попадает внутрь? Они сначала залазят, а потом решётки приваривают или там потайные ходы есть?