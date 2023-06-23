Военкоры показали фотографии разгромленной колонны западной военной техники ВСУ, наступавшей на Новодонецкое

Во время попытки украинских формирований наступать на населенный пункт Новодонецкое в июне 2023 года было подбито большое количество военной техники западного производства. Ее фотографии демонстрирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Подбитая и захваченная российскими военными техника, как утверждают военкоры, принадлежала 37-й отдельной бригаде морской пехоты военно-морских сил Украины, а «нейтрализовали» и «затрофеили» ее бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады донецкого 1 Армейского корпуса при поддержке артиллерии 40-й бригады морской пехоты ТОФ.
На фотографиях мы видим британские бронеавтомобили Mastiff PPV и Husky TSV, бронированный бельгийский грузовик DAF YAD 4442 NT. Вся эта техника в разное время передавалась странами Запада на вооружение украинским формированиям.
В Киеве и на Западе рассчитывали, что наличие у ВСУ западной военной техники станет едва ли не стопроцентной гарантией успеха украинского контрнаступления. Но уже сейчас мы видим, что киевский режим и его западные покровители просчитались. Об этом, кстати, пишут и многие западные военные эксперты.
Украинская армия несет большие потери в личном составе и военной технике, а главные причины тому – то, что в Киеве недооценили возможности российских войск и слишком понадеялись на «несокрушимость» западной военной техники. В итоге, как мы видим, и европейская техника точно также подбивается и горит, как и любая другая техника, и не только бронеавтомобили, но и танки немецкого производства Leopard, к примеру.