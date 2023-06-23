Военное обозрение
Войти Регистрация

Зеленский на заседании СНБО обратил внимание на коррупцию в судах и нехватку пригодных бомбоубежищ

9
Зеленский на заседании СНБО обратил внимание на коррупцию в судах и нехватку пригодных бомбоубежищ

У граждан Украине, оказывается, есть проблемы с безопасностью. Дело в том, что каждое четвертое бомбоубежище в стране и каждое третье в ее столице непригодны для эксплуатации.

Как сообщил глава киевского режима эта тема была одной из тех, что обсуждались членами Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В первую очередь украинский президент Владимир Зеленский обратил внимание на коррупцию в судах и нехватку в стране пригодных бомбоубежищ.

Он потребовал привести укрытия в порядок, а также привлечь к ответственности тех, кто должен был подготовить их к приему людей.

Зеленский также заявил о продолжении работы над реализацией судебной реформы, которая проводится в тесном сотрудничестве с Евросоюзом. На заседании решили ужесточить и усилить борьбу с коррупционными проявлениями в судах. Зеленский особо отметил, что судебные органы должны активнее защищать интересы отечественных и иностранных инвесторов.

Глава киевского режима также в очередной раз напомнил о «европейском будущем» Украины. Он призвал всех ответсвенных лиц к ускорению работ над рекомендациями, которые Киев получил от руководства Евросоюза, чтобы когда-нибудь вступить в него.

В британском издании The Economist высказали предположение, что украинский президент устал бороться с коррупцией. Западные журналисты считают, что в последнее время он стал меньше интересоваться деталями проведения антикоррупционной реформы в стране.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:16
    +2
    нехватку пригодных бомбоубежищ

    Та то фигня. Могил не хватает. Вот это таки да пронблэма. Их нужно копать побольше, а не бомбоубежищ.
    1. grem
      grem Сегодня, 17:32
      0
      Ну Зеля на фото явно должен быть на фоне Церкви Сатаны в США и т.д. !
      Коробит все это ,слава Богу фотошоп !
      Злобный гном кровавый !!!
      В аду будет гореть чертила .
      В британском издании The Economist высказали предположение, что украинский президент устал бороться с коррупцией. Западные журналисты считают, что в последнее время он стал меньше интересоваться деталями проведения антикоррупционной реформы в стране.

      Они там вообще конченные На острове ??? Бойня идет и развязана именно англосаксами .! Деньги ваши не доходят ,до ваших вассалов ..Это вас там нужно трясти по полной .
      1. Проксима
        Проксима Сегодня, 18:52
        0
        Какая нахрен судебная реформа!!! Посмотрим что эти "судьи" сделают с 14 -летней девочкой харьковчанкой. А девчонку нашим структурам нужно спасать иначе беда!!!
    2. grem
      grem Сегодня, 17:35
      0
      Цитата: Румaтa
      нехватку пригодных бомбоубежищ

      Та то фигня. Могил не хватает. Вот это таки да пронблэма. Их нужно копать побольше, а не бомбоубежищ.

      Немцы хорошие крематории передвижные делают Они в этом профессионалы ,все качественно и пепел готовы закупать на поля свои !
      Опыт есть .. angry
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:25
    0
    .и нехватку в стране пригодных бомбоубежищ

    Кляты москали ве унитазы потырили... удобства на улице... wassat
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:29
    0
    Зеленский на заседании СНБО обратил внимание на коррупцию в судах и нехватку пригодных бомбоубежищ
    belay Так убыль среди гражданских - минимальна. Ройте норы на передовой. Самозакапывайтесь. recourse
  4. Седов
    Седов Сегодня, 17:35
    +1
    Зеленский на заседании СНБО обратил внимание на коррупцию в судах
    я когда про суды прочитал - думал это он свой огромный украинский флот имеет ввиду.
  5. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 17:57
    +1
    Так все бомбоубежище давно выкупленные и превращенный в притоны wassat
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:11
    0
    Зеленский на заседании СНБО обратил внимание на коррупцию в судах и нехватку пригодных бомбоубежищ
    . Взыграло, роль из сериала вспомнил....
    Жизнь игра, как говорят, но не до такой же степени.