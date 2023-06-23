У граждан Украине, оказывается, есть проблемы с безопасностью. Дело в том, что каждое четвертое бомбоубежище в стране и каждое третье в ее столице непригодны для эксплуатации.Как сообщил глава киевского режима эта тема была одной из тех, что обсуждались членами Совета национальной безопасности и обороны Украины.В первую очередь украинский президент Владимир Зеленский обратил внимание на коррупцию в судах и нехватку в стране пригодных бомбоубежищ.Он потребовал привести укрытия в порядок, а также привлечь к ответственности тех, кто должен был подготовить их к приему людей.Зеленский также заявил о продолжении работы над реализацией судебной реформы, которая проводится в тесном сотрудничестве с Евросоюзом. На заседании решили ужесточить и усилить борьбу с коррупционными проявлениями в судах. Зеленский особо отметил, что судебные органы должны активнее защищать интересы отечественных и иностранных инвесторов.Глава киевского режима также в очередной раз напомнил о «европейском будущем» Украины. Он призвал всех ответсвенных лиц к ускорению работ над рекомендациями, которые Киев получил от руководства Евросоюза, чтобы когда-нибудь вступить в него.В британском издании The Economist высказали предположение, что украинский президент устал бороться с коррупцией. Западные журналисты считают, что в последнее время он стал меньше интересоваться деталями проведения антикоррупционной реформы в стране.