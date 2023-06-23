Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский рассказал, что учится воевать у античных стратегов

Пока украинские формирования несут большие потери в технике и личном составе на Запорожском направлении, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассуждает о своих учителях в «ратном искусстве». В интервью изданию The Guardian он рассказал, что учится воевать у античных стратегов – древних греков и римлян.
По словам Сырского, он смотрит документальные фильмы об истории Древней Греции, и понимает, что и тогда, и сейчас основные принципы ведения войны очень похожи. Он сослался на битву при Каннах между римлянами и Ганнибалом, подчеркнув, что принципы атаки с фланга, окружения противника или сосредоточения усилий на слабых местах линии обороны, остались прежними и спустя тысячелетия.
Кроме того, Сырский рассказал изданию, что у него на тумбочке лежат сочинения немецкого военного теоретика ХIХ века Карла фон Клаузевица. Напомним, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный ранее называл своими настольными книгами сочинения начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Но теперь Залужный выпал из медийного поля, а за неимением иных известных военачальников ВСУ, западные СМИ начали пиарить Сырского.
Кстати, военному делу генерал Сырский учился, разумеется, не у греков и римлян, а в еще советском Московском высшем общевойсковом командном училище. Но эту деталь своей биографии ему, наверное, не очень удобно раскрывать западной прессе, как и то, что родился он в российской Владимирской области. Куда удобнее представлять себя наследником героических древних греков и римлян, что более понятно и приемлемо для западной аудитории.