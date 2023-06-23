Военное обозрение
Войти Регистрация

Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский рассказал, что учится воевать у античных стратегов

30
Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский рассказал, что учится воевать у античных стратегов

Пока украинские формирования несут большие потери в технике и личном составе на Запорожском направлении, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассуждает о своих учителях в «ратном искусстве». В интервью изданию The Guardian он рассказал, что учится воевать у античных стратегов – древних греков и римлян.


По словам Сырского, он смотрит документальные фильмы об истории Древней Греции, и понимает, что и тогда, и сейчас основные принципы ведения войны очень похожи. Он сослался на битву при Каннах между римлянами и Ганнибалом, подчеркнув, что принципы атаки с фланга, окружения противника или сосредоточения усилий на слабых местах линии обороны, остались прежними и спустя тысячелетия.

Кроме того, Сырский рассказал изданию, что у него на тумбочке лежат сочинения немецкого военного теоретика ХIХ века Карла фон Клаузевица. Напомним, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный ранее называл своими настольными книгами сочинения начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Но теперь Залужный выпал из медийного поля, а за неимением иных известных военачальников ВСУ, западные СМИ начали пиарить Сырского.

Кстати, военному делу генерал Сырский учился, разумеется, не у греков и римлян, а в еще советском Московском высшем общевойсковом командном училище. Но эту деталь своей биографии ему, наверное, не очень удобно раскрывать западной прессе, как и то, что родился он в российской Владимирской области. Куда удобнее представлять себя наследником героических древних греков и римлян, что более понятно и приемлемо для западной аудитории.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
30 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. grem
    grem Сегодня, 17:21
    +7
    Наш бы главком такое высказал ,его бы сразу в Кащенко !!!
    С такими потерями жуткими Или расстреляли бы ,что самое лучшее
    Там явно натовские таблетки и чаек действует
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 17:49
      -1
      Наши что главком, что начальник генштаба, что тесть жутко талантливого зятя - и не такое периодически выдают.
      Последний вон только вчера обнаружил, что у нас война, оказывается, во всю идёт.
      1. grem
        grem Сегодня, 18:04
        +2
        Толян выдохни и выплюни желчь )))) Мы тебя услышали bully
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:25
    +10
    Сырский как нюхнёт с Зе ,так и начинается у них ролевые игры в античных стратегов.
    1. grem
      grem Сегодня, 17:47
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Сырский как нюхнёт с Зе ,так и начинается у них ролевые игры в античных стратегов.

      Их там явно чем то колют или кормят натовским пайком ..хе хе
      Такие высказывания делают ,это просто психиатры всего мира за головы хватаются ..Остановите их и срочно на обследование !!!
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 17:26
    +5
    Ну да, поэому и клянчаете оружие у запада, а то с луками, копьями не очень получается
    1. Пауль
      Пауль Сегодня, 17:46
      +3
      Правильно что учится у римлян, т.к. собственного производства оружия уже почти нет. Луки, стрелы, мечи и копья сделают, т.е. в доступе оружие как раз той эпохи, поэтому всё логично - какое оружие могут делать, таким и надо воевать, а учится у лучших в прошлом пользователей ентой снаряги.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 18:06
        +2
        Цитата: Пауль
        Луки, стрелы, мечи и копья сделают, т.е. в доступе оружие как раз той эпохи

        А смогут ли сделать, или будут ждать из Вашингтона.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:26
    +1
    Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский рассказал, что учится воевать у античных стратегов
    belay Похоже он так там и остался, 2000 лет прошли мимо его сознания. request
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:26
    +4
    Документальные фильмы про древнюю Грецию.Снятые видимо самими очевидцами
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 17:37
      +4
      Все знают, что древние греки, это потомки древних укров. То есть он учится у древних укро-греков. А всегда говорят, учите историю! laughing
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:29
    +6
    ...он рассказал, что учится воевать у античных стратегов – древних греков и римлян...

    Так вот почему ВСУ практикует "мясные штурмы" - во времена его учителей бронетехники не было. yes
  7. Седов
    Седов Сегодня, 17:30
    +3
    Смешно. Сырский пошел на рынок, продал курточку и вместо букваря купил себе телевизор, чтобы по Астериксу и Обеликсу стратегию имперских войн изучать. Тут то его англосаксы и подловили.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:31
    +3
    У кого: Квинтилия Вара или Пирра царя эпирского?
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:33
    +4
    учится воевать у античных стратегов

    Уже выучился у спартанцев нетрадиционной сексориентации?
    1. Menshoff_D_V
      Menshoff_D_V Сегодня, 18:01
      0
      А что, спартанцы были пидоргами? Я знал, что у якобы посвященных греков это было в норме, но что б спартанцы. Ть фу , и растереть
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:36
    0
    Украинским солдатам надо выдать комплекты мечей и щитов, а потом при помощи древней тактической хитрости, в виде построения черепахой, прорвать оборону. Римские щиты, будут прикрывать от артиллерийских снарядов, пуль и дронов.
  11. HAM
    HAM Сегодня, 17:40
    +4
    Есть такая народная примета на Украине--кто начинает настырно "хайпиться" в телевизоре,к тому обязательно прилетит .....или "Искандер" или "Кинжал".....не верите? ....там были некоторые которые тоже не верили......
    1. grem
      grem Сегодня, 17:51
      +2
      Цитата: HAM
      Есть такая примета на Украине--кто начинает настырно "хайпиться" в телевизоре,к тому прилетит

      Ну про греков ,может и не прилетит laughing ..
      А вот если про Русских начинают "философию" разводить ..Жди прилета
      Буданов подтвердил в морге Германии
  12. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:44
    +1
    учится воевать у античных стратегов
    дайте ему дубину и отправьте на передовую
    1. grem
      grem Сегодня, 18:09
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      учится воевать у античных стратегов
      дайте ему дубину и отправьте на передовую

      На коне с единорогом !!! Тыгдык ..тыгдык ,тыгдык и БАХ
      В реанимации в Германии на месте Буданова .. crying
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 18:25
        0
        Цитата: grem
        На коне с единорогом !!!

        нет коняшку мучить не будем, пусть сам в сбруе и с дубиной впереди стада бежит
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:53
    +2
    По словам Сырского, он смотрит документальные фильмы об истории Древней Греции, и понимает, что и тогда, и сейчас основные принципы ведения войны очень похожи.

    Залужный в психушке, Буданов в психушке, очередной кандидат Сырсклизкий.
  14. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 17:56
    +2
    Я млею от украинцев. Там у них наверное в пищу на произвдствах уже изначально наркоту добавляют? Мое предположение не лишено смысла. В чай- то на Майдане они хреначили. Стоит Сбушник и сыплет в колбасу " Лешего" - ЛСД). В Полтаве местное ТВ говорит, что СВУ уже на подступах к Туле. Я сам туляк и мне страшно от таких заявлений
    1. grem
      grem Сегодня, 18:16
      0
      Цитата: Menshoff_D_V
      Я млею от украинцев. Там у них наверное в пищу на произвдствах уже изначально наркоту добавляют? Мое предположение не лишено смысла. В чай- то на Майдане они хреначили. Стоит Сбушник и сыплет в колбасу " Лешего" - ЛСД). В Полтаве местное ТВ говорит, что СВУ уже на подступах к Туле. Я сам туляк и мне страшно от таких заявлений

      Да там что то творится страшное....Биолаборатории США ? Наркотики , или эксперимент..?
      Что такое с ними Прут дуром ,когда попадают на передовую ,но от мобилизации бегают как кенгуру ..Пошла уже очередная всеобщая мобилизация ..Жуть !! Не ужели ,до последнего украинца война ? А потом кто поляки ? Ну ну
  15. ГГВ
    ГГВ Сегодня, 17:57
    +2
    Вырусь есть вырусь,не добавить не убавить.
  16. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:58
    +1
    Сырский рассказал, что учится воевать у античных стратегов

    У этих что ли?
  17. Комментарий был удален.
  18. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:03
    +1
    Сырский рассказал изданию, что у него на тумбочке лежат сочинения немецкого военного теоретика ХIХ века Карла фон Клаузевица.
    ......«1812 год. Поход в Россию» Карл фон Клаузевиц,
    она просто под подушкой у него лежит, а если бы читал, то давно бы в Австралию сбежал.
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:03
    +1
    Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский рассказал, что учится воевать у античных стратегов
    . Преданья старины глубокой... могилизатор + деб Б бил fool
    Ну да, скакуасам повезло, что у них такие стратегии, да ещё во главе не ефрейтор, так шут гороховый, ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ!!!
  20. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:03
    +1
    Я слышал что древнеримские полководцы шли вместе со своими легионами в бой, а не интервью раздавали в тылу