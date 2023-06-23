ВС РФ ликвидировали воевавшего еще в грузино-абхазском конфликте 1992 года украинского нациста из Львова

В результате проведения специальной военной операции российскими войсками был ликвидирован бандеровец из Львова Руслан Сугаченко. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.Руслан Сугаченко еще в юном возрасте стал украинским нацистом. Он известен тем, что еще во время грузино-абхазского конфликта 1992-1993 гг. воевал на стороне грузинских формирований. За это бандеровца наградил парламент Грузии. Во время боевых действий в Донбассе нацист действовал в составе националистического батальона «Айдар» (запрещен в РФ как террористическая организация).Сугаченко участвовал в украинском «контрнаступе», в результате боевых действий был смертельно ранен и 20 июня 2023 года скончался в больнице.Как мы видим, постепенно продолжается ликвидация неонацистских боевиков из украинских националистических организаций, участвующих в «контрнаступлении» ВСУ.Многие и украинские, и западные эксперты ранее обращали внимание, что в результате боевых действий ВСУ лишаются своей наиболее мотивированной в идейном отношении и опытной в военном плане части. Украинские нацисты, многие из которых имели внушительный боевой опыт, вплоть до участия в конфликтах на Кавказе в 1990-е годы, погибают в боевых действиях, а им на смену в украинские формирования приходят насильно мобилизованные гражданские лица, которые совсем не горят желанием воевать, и, тем более, воевать качественно.Судьба Сугаченко должна быть уроком другим украинским нацистам, которым пора понять, что российская специальная военная операция ставит одной из своих задач денацификацию Украины, и эта задача рано или поздно должна быть выполнена до конца.