Военное обозрение
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ВС РФ ликвидировали воевавшего еще в грузино-абхазском конфликте 1992 года украинского нациста из Львова

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ВС РФ ликвидировали воевавшего еще в грузино-абхазском конфликте 1992 года украинского нациста из Львова

В результате проведения специальной военной операции российскими войсками был ликвидирован бандеровец из Львова Руслан Сугаченко. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.


Руслан Сугаченко еще в юном возрасте стал украинским нацистом. Он известен тем, что еще во время грузино-абхазского конфликта 1992-1993 гг. воевал на стороне грузинских формирований. За это бандеровца наградил парламент Грузии. Во время боевых действий в Донбассе нацист действовал в составе националистического батальона «Айдар» (запрещен в РФ как террористическая организация).

Сугаченко участвовал в украинском «контрнаступе», в результате боевых действий был смертельно ранен и 20 июня 2023 года скончался в больнице.

Как мы видим, постепенно продолжается ликвидация неонацистских боевиков из украинских националистических организаций, участвующих в «контрнаступлении» ВСУ.

Многие и украинские, и западные эксперты ранее обращали внимание, что в результате боевых действий ВСУ лишаются своей наиболее мотивированной в идейном отношении и опытной в военном плане части. Украинские нацисты, многие из которых имели внушительный боевой опыт, вплоть до участия в конфликтах на Кавказе в 1990-е годы, погибают в боевых действиях, а им на смену в украинские формирования приходят насильно мобилизованные гражданские лица, которые совсем не горят желанием воевать, и, тем более, воевать качественно.

Судьба Сугаченко должна быть уроком другим украинским нацистам, которым пора понять, что российская специальная военная операция ставит одной из своих задач денацификацию Украины, и эта задача рано или поздно должна быть выполнена до конца.
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11 комментариев
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  1. Седов
    Седов Сегодня, 17:41
    +1
    Размотали дедушку. Вали к своему идолу Бандере. Всех вас туда отправить.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:44
    0
    Слишком долго прожил, успел наворотить, и стопудово не одного неонациста "воспитал", сдох то он сдох то дело этого(цензура) ещё живет и процветает.
  3. Феликс
    Феликс Сегодня, 17:51
    0
    Молодцы, конечно. Непонятно только, зачем позволили ему 30 лет спокойно жить..
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:54
    +1
    Люди ошибаются,наивно думая,мол вот этих истребим и полегчает.Да на смену этому утырку приходит десяток помоложе.Кто то потерял родственника-начинает мстить(и таких полно),кто то тупо поддался на пропаганду.Если раньше там идейных было тысяч десять,теперь-миллионы.Украинство придется уничтожать.Или они уничтожат нас
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 18:06
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Если раньше там идейных было тысяч десять,теперь-миллионы.Украинство придется уничтожать.Или они уничтожат нас

      У Навального тоже были миллионы сторонников...Много их осталось?
      Тут важен факт простого (тупого) умерщвления с безызвестным исходом (в крематорий - благо газа нынче в избытке)...Ни могилки, ни холмика, ни весточки, ни извещения...
      Так выжигают память...Так происходит дегероизация нацизма...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:47
        0
        Нет,таким зачастую устраивают пышные похороны,с приглашением укроСМИ.Видел таких несколько на ютубе.Делают из этого некое шоу.С клятвами мстить,воинсаим салютом.
  5. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 18:00
    0
    Во время боевых действий в Донбассе нацист действовал в составе националистического батальона «Айдар» (запрещен в РФ как террористическая организация).
    Ох, страшное дело... Как они там, в "Айдаре" этом переживают... Ажно кЮшать не могут...
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:01
    +2
    Судьба Сугаченко должна быть уроком другим украинским нацистам

    Это верно...Нашли татуировку со свастикой - к стенке...
    Вот это и будет пример...
  7. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:12
    0
    Видимо из заградотряда был такие крысы вперед не лезут.
  8. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 18:27
    0
    Лучше поздно, чем никогда. (Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.).
  9. hohol95
    hohol95 Сегодня, 18:36
    0
    "Морд...ой" похож на ВАМПИРА!
    "Заземлили" его и ХОРОШО!