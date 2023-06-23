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Минобороны опубликовало видео уничтожения опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении FPV-дронами

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Минобороны опубликовало видео уничтожения опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении FPV-дронами

Вооруженные силы России в зоне боевых действий в ходе СВО все чаще используют беспилотные летательные аппараты различного типа как для ведения разведки, корректировки огня артиллерии, так и с целью уничтожения укрепленных позиций и техники противника.


Среди дронов-камикадзе, по сути являющихся высокоточными баражирующими боеприпасами, наиболее известны БПЛА «Герань-2», применяемые для поражения военных целей в глубоком тылу противника, и дроны ближнего радиуса действия «Ланцет», уничтожающие бронетехнику, артиллерийские системы и даже зенитные установки ВСУ на передовой и в прифронтовой зоне.

В последнее время российские военные на передовой все чаще используют для нанесения ударов по различным целям и относительно недорогие FPV-дроны в основном коптерного, но также и самолетного типов. Очередное видео уничтожения опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении коптерами данного типа сегодня опубликовало Минобороны РФ.

Атаку по ранее обнаруженному разведкой украинскому опорнику провели БПЛА коптерного типа. На первых кадрах как раз показано наведение и пикирование на одно из группы зданий дрона-камикадзе от «первого лица». В чем как раз и заключается особенность FPV-дронов, которыми оператор управляет не только при помощи пульта, но и с использованием очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры коптера.



Разведывательный дрон зафиксировал точное попадание баражирующего боеприпаса и клубы дыма после подрыва боевой части БПЛА. Следом по остальным зданиям было нанесено еще как минимум два удара коптерами. Причем последний дрон ударил по зданию, в котором пытались укрыться украинские военнослужащие после первых прилетов. В результате массированной атаки беспилотников был уничтожен опорный пункт ВСУ с находившимися на нем боевиками и вооружением, сообщает Минобороны.

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5 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:51
    +4
    Радует что происходит такое увеличение, меньше наших ребят будет гибнуть, ещё бы курсы подготовки увеличить, чтоб оператор не был дефецитной должностью.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:03
      +3
      Цитата: Ропот 55
      дефецитной

      Типа енерал, а одной ашипкой всё впечатление о себе испортили.
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 18:09
        +1
        А Вы не смотрите на звезды. Многие из нас искусственные генералы. Я в том числе.

        А операторов хватает, для управления многих Дронов хватает небольшого времени обучения. Здесь много раз об этом статьи выходили. И ещё не раз выйдут.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 18:13
          +2
          Главное чтобы и дронов хватало.Есть подвижки.
          О самой большой печальке сообщили активисты украинской «телеги» (телеграм-сообщества). Оказывается, ЦРУ и MI-6 передали Зе-команде разведданные, что «россияне наладили собственное производства БПЛА-камикадзе «Герань» в объеме 10−20 единиц в день. Дескать, с этим как раз связано обширное применение россиянами этих дронов. Но самое ужасное, что масштабы производства растут.Плюс к этому русская оборонка вышла на выпуск 20 и более «Ланцетов» в день, что тоже не сулит ничего хорошего фронтовой укро-ПВО. Что касается FPV-дронов, то у русских наблюдается настоящий бум проектирования и производства. «Россияне осознали, что эти дешевые дроны куда эффективнее при ударах по легкой технике ВСУ (пикапам и бронемашинам), чем дорогущие артиллерийские установки, та же РСЗО.Это всё угрожает ВСУ потерей даже статуса-кво в дроновом кейсе, — говорится в аналитике известного в «неньке» военного паблика. Автор публикации с ни разу не свидомой фамилией Иванов не стал лукавить, написав: «Это ужас». Он отдельно отметил, что массовое применение русских FPV-дронов и «Ланцетов» против пiдроздiлив на Запорожском направлении во многом и обусловило зашквар с наступом ВСУ.

          https://svpressa.ru/war21/article/377625/
  2. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 18:13
    +1
    Взрывчатки похоже на дроне уже 2-3 кг. Неплохо работает. Дрон только жалко. Если бы на нем было сбрасывающее устройство, то его можно было бы использовать не один раз.