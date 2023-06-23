Минобороны опубликовало видео уничтожения опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении FPV-дронами

Вооруженные силы России в зоне боевых действий в ходе СВО все чаще используют беспилотные летательные аппараты различного типа как для ведения разведки, корректировки огня артиллерии, так и с целью уничтожения укрепленных позиций и техники противника.
Среди дронов-камикадзе, по сути являющихся высокоточными баражирующими боеприпасами, наиболее известны БПЛА «Герань-2», применяемые для поражения военных целей в глубоком тылу противника, и дроны ближнего радиуса действия «Ланцет», уничтожающие бронетехнику, артиллерийские системы и даже зенитные установки ВСУ на передовой и в прифронтовой зоне.
В последнее время российские военные на передовой все чаще используют для нанесения ударов по различным целям и относительно недорогие FPV-дроны в основном коптерного, но также и самолетного типов. Очередное видео уничтожения опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении коптерами данного типа сегодня опубликовало Минобороны РФ.
Атаку по ранее обнаруженному разведкой украинскому опорнику провели БПЛА коптерного типа. На первых кадрах как раз показано наведение и пикирование на одно из группы зданий дрона-камикадзе от «первого лица». В чем как раз и заключается особенность FPV-дронов, которыми оператор управляет не только при помощи пульта, но и с использованием очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры коптера.
Разведывательный дрон зафиксировал точное попадание баражирующего боеприпаса и клубы дыма после подрыва боевой части БПЛА. Следом по остальным зданиям было нанесено еще как минимум два удара коптерами. Причем последний дрон ударил по зданию, в котором пытались укрыться украинские военнослужащие после первых прилетов. В результате массированной атаки беспилотников был уничтожен опорный пункт ВСУ с находившимися на нем боевиками и вооружением, сообщает Минобороны.