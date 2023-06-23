Комплекс средств снижения заметности «Накидка» для бронетехники начал серийно поставляться в войска

Комплекс средств снижения заметности "Накидка", созданный с помощью специальных материалов, значительно снижающих заметность бронетехники, пошел в серию. Об этом говорится на сайте концерна Калашников.
Специальный защитный материал "Накидка", обеспечивающий снижение заметности боевых танков и другой бронетехники в широком диапазоне волн, начал поступать в войска, находящиеся в зоне СВО. И не отдельными экземплярами, как было в самом начале спецоперации, а партиями, вместе с бронетехникой. Как пояснили в концерне, "Накидки" поставляются на предприятия, производящие бронетехнику, там ими укомплектовывают танки, САУ и т.д., после чего техника отправляется в зону боевых действий.
Как заявили в концерне, опыт боевых действий показал, что большое количество бронетехники уничтожается высокоточным оружием после обнаружения средствами авиационной или космической разведки. Разработанная НИИ "Стали" "Накидка" позволяет скрыть технику от средств слежения противника, в первую очередь, радиолокационных и тепловизионных. А деформирующее окрашивание обеспечивает и оптическую маскировку.
В зоне СВО "Накидки" появились еще весной прошлой вместе с танками Т-90М "Прорыв", но это были отдельные экземпляры, защитный комплекс массово в войска не поставлялся. Комплекс средств снижения заметности (КССЗ), также известный под названием "Накидка", разрабатывался московским НИИ Стали. Основные работы были выполнены в девяностых годах, всего разработано несколько вариантов защиты. Их часто показывали на различных выставках, но Минобороны интереса к ним не высказывало. Начавшаяся спецоперация показала, что зря.