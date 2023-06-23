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Комплекс средств снижения заметности «Накидка» для бронетехники начал серийно поставляться в войска

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Комплекс средств снижения заметности «Накидка» для бронетехники начал серийно поставляться в войска

Комплекс средств снижения заметности "Накидка", созданный с помощью специальных материалов, значительно снижающих заметность бронетехники, пошел в серию. Об этом говорится на сайте концерна Калашников.


Специальный защитный материал "Накидка", обеспечивающий снижение заметности боевых танков и другой бронетехники в широком диапазоне волн, начал поступать в войска, находящиеся в зоне СВО. И не отдельными экземплярами, как было в самом начале спецоперации, а партиями, вместе с бронетехникой. Как пояснили в концерне, "Накидки" поставляются на предприятия, производящие бронетехнику, там ими укомплектовывают танки, САУ и т.д., после чего техника отправляется в зону боевых действий.

Как заявили в концерне, опыт боевых действий показал, что большое количество бронетехники уничтожается высокоточным оружием после обнаружения средствами авиационной или космической разведки. Разработанная НИИ "Стали" "Накидка" позволяет скрыть технику от средств слежения противника, в первую очередь, радиолокационных и тепловизионных. А деформирующее окрашивание обеспечивает и оптическую маскировку.

В зоне СВО "Накидки" появились еще весной прошлой вместе с танками Т-90М "Прорыв", но это были отдельные экземпляры, защитный комплекс массово в войска не поставлялся. Комплекс средств снижения заметности (КССЗ), также известный под названием "Накидка", разрабатывался московским НИИ Стали. Основные работы были выполнены в девяностых годах, всего разработано несколько вариантов защиты. Их часто показывали на различных выставках, но Минобороны интереса к ним не высказывало. Начавшаяся спецоперация показала, что зря.
Использованы фотографии:
https://kalashnikovgroup.ru/
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8 комментариев
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 17:53
    0
    Шаг за шагом мы идём вперёд. Наверное летом, особенно хорошо работает эта накидка.
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 18:00
    +1
    Как заявили в концерне ... после обнаружения средствами .. или космической разведки.
    скрыть технику от средств слежения ... радиолокационных и ..
    Кстати, клоуна, ставшего источником сми о характеристиках и назначении развед.спутника, привлекли к ответственности. Так что зря вы его защищали, КомДивы.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:01
    +1
    Наверно это хорошо. Интересно, какова эффективность?
  4. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 18:09
    -1
    Специальный защитный материал "Накидка", обеспечивающий снижение заметности боевых танков и другой бронетехники в широком диапазоне волн, начал поступать в войска, находящиеся в зоне СВО.

    Не прошло и десять лет!!!
    Дай бог!!
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:12
    -1
    Двадцать лет по выставкам возили, "отдельный экземпляр" умудрились потерять и, наконец то, комплекс пошел в серию. Очень грустно, но хотя бы так. Лучше поздно, чем никогда.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 18:29
      +1
      Цитата: михаилл
      Очень грустно, но хотя бы так. Лучше поздно, чем никогда.

      Потому что в Ген. Штабе и Мл сидят старые , которым важно воевать строем на плацу. И что бы солдат быт выбрит, а трава была зеленая и снег был квадратный.
      За закуп непонятной им "накидки" могли и должности лишить, поэтому покупались только те вещи, в которых они хоть что то понимают, а это лопаты, автоматы, одежда и прочий шлак разработанный во времена молодости тех генералов.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:47
      0
      Да её вроде на экспорт всё это время продавали what
  6. topol717
    topol717 Сегодня, 18:26
    0
    Их часто показывали на различных выставках, но Минобороны интереса к ним не высказывало.

    Вот самая главная фраза во всей этой новости.