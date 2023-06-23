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Французский эксперт: Вмешательство Польши в украинский конфликт спровоцирует хаос во всем мире

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Французский эксперт: Вмешательство Польши в украинский конфликт спровоцирует хаос во всем мире

Прямое вмешательство Польши в вооруженный конфликт на Украине неизбежно спровоцирует хаос глобального масштаба. Об этом заявил французский историк Эммануэль Тодд.


В ходе интервью японскому изданию Asahi Shimbun Тодд напомнил слова посла Польши во Франции, заявившего, что в случае поражения украинской армии, Варшава готова вступить в вооруженный конфликт. Эксперт подчеркнул, что в случае подобного развития событий, возникнет хаос, который затронет практически все страны мира, включая даже расположенную на значительном расстоянии от Восточной Европы Японию.

Стоит отметить, что посольство Польши во Франции впоследствии заявило о неверной интерпретации слов главы дипломатической миссии, которые якобы были вырваны из контекста.

Тодд также добавил, что в настоящее время продолжается милитаризация Польши, которая по своему оборонному потенциалу становится сильнее Франции и даже Германии.

По мнению историка, Восточная Европа является очень опасным регионом с трагической историей, в котором ни Польша ни Украина не смогли достигнуть социального или духовного равновесия после распада СССР.

При этом, Тодд отмечает, что Россия в постсоветский период не стала либеральным государством западного типа, однако в ней отсутствует тоталитаризм, который был в Советском Союзе.

Эммануэль Тодд известен тем, что еще в 1976 году в своей работе "Окончательный провал" прогнозировал распад Советского Союза. Его книги "После империи" и "Экономическая иллюзия" являются одними из базовых трудов при изучении социальных наук.
Использованы фотографии:
Минобороны Польши
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9 комментариев
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 18:24
    +1
    Ничего не будет...поляки и так уже по уши в дерьме...в украине...всё уже идет с участием Польши и нам надо это учитывать и продолжать до их границ (пока что) выжигать украинство из территорий Руси.
    1. grem
      grem Сегодня, 18:43
      0
      Французский эксперт: Вмешательство Польши в украинский конфликт

      По ходу "методички " уже п всем вассалам разослали ..Укросаксы заканчиваются ,на очереди поляки с прибалтами .? angry
      Это типо запад намекает России ? Я так понял ..
      Ну давайте ..У России ресурсов хватит на ВСЕХ !
      Поляки, танковых клиньев и атаки в фуфайках наших солдат не будет ..!!!
      Россия будет мочить по всей Польше по городам памятникам всему ..Пепел будет и потом уже дальше !!
      Мы устали от вас и ваших заокеанских хозяевах ..Без обиды потом ,что будет
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:43
      0
      В фильме "Апостол" киногерой Лаврентия Берия говорит, "война это тяжелая работа, и побеждает тот кто делает ее лучше". Запад никогда военным путем не победит Россию, после вмешательства Польши, Германии, Британии, Прибалтов.......... они будут просто уничтожены, после этого США подожмет хвост.
  2. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 18:29
    +1
    Французский эксперт наверное не в курсе, что вот прямо сейчас Польша "выставила ценник" Германии за 2 мировую войну belay laughing

    "Гиена Европы" (с) Черчилль про Польшу
    что с нее взять )))))
    1. grem
      grem Сегодня, 18:49
      0
      Цитата: Корона без вируса
      Французский эксперт наверное не в курсе, что вот прямо сейчас Польша "выставила ценник" Германии за 2 мировую войну belay laughing

      "Гиена Европы" (с) Черчилль про Польшу
      что с нее взять )))))

      От моря до моря все хотят ? Ну ну ..Будет им губерния ,дождутся .
      Россия терпеливая страна ,но если что и до Ла-Манша сделаем санитарную зону
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:30
    0
    Почему? Если Польша сама влезет, то быстро скатится до украинского уровня жизни, а при чем тут японцы и прочие? Или типа поляки думают, что раз есть какая-то бумажка, то за них все впрягутся?
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:33
    +1
    Вмешательство Польши в украинский конфликт спровоцирует хаос во всем мире

    То что вмешательство и Польши и запада в целом уже идёт вовсю не видит только слепой.
  5. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 18:36
    0
    Если поляки влезут в драку, то очередной раз Польша, как государство, исчезнет с политической карты мира.
    1. стар
      стар Сегодня, 18:45
      0
      Там в переводе ошибка: Варшава готова вступить в вооруженный конфликт не в случае поражения украинской армии, а в случае ее победы. То есть никогда, но поговорить и кулаком потрясти - это они запросто.