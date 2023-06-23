Французский эксперт: Вмешательство Польши в украинский конфликт спровоцирует хаос во всем мире

Прямое вмешательство Польши в вооруженный конфликт на Украине неизбежно спровоцирует хаос глобального масштаба. Об этом заявил французский историк Эммануэль Тодд.
В ходе интервью японскому изданию Asahi Shimbun Тодд напомнил слова посла Польши во Франции, заявившего, что в случае поражения украинской армии, Варшава готова вступить в вооруженный конфликт. Эксперт подчеркнул, что в случае подобного развития событий, возникнет хаос, который затронет практически все страны мира, включая даже расположенную на значительном расстоянии от Восточной Европы Японию.
Стоит отметить, что посольство Польши во Франции впоследствии заявило о неверной интерпретации слов главы дипломатической миссии, которые якобы были вырваны из контекста.
Тодд также добавил, что в настоящее время продолжается милитаризация Польши, которая по своему оборонному потенциалу становится сильнее Франции и даже Германии.
По мнению историка, Восточная Европа является очень опасным регионом с трагической историей, в котором ни Польша ни Украина не смогли достигнуть социального или духовного равновесия после распада СССР.
При этом, Тодд отмечает, что Россия в постсоветский период не стала либеральным государством западного типа, однако в ней отсутствует тоталитаризм, который был в Советском Союзе.
Эммануэль Тодд известен тем, что еще в 1976 году в своей работе "Окончательный провал" прогнозировал распад Советского Союза. Его книги "После империи" и "Экономическая иллюзия" являются одними из базовых трудов при изучении социальных наук.