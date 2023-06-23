Мэр Петрозаводска ушел с должности, чтобы отправиться добровольцем на спецоперацию

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В Петрозаводске местные депутаты приняли отставку с поста главы администрации Петрозаводского городского округа. Владимир Любарский отправляется добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Карелии Артур Парфенчиков.Во время отпуска Владимир Любарский ездил в Чеченскую Республику, где прошел краткий «спецкурс-1» в Российском университете спецназа в Гудермесе. Затем он вернулся в Петрозаводск, чтобы передать дела. Сейчас Владимир вновь уедет в Гудермес, но уже как доброволец спецназа «Ахмат». Временно исполняющим обязанности главы администрации Петрозаводска назначена Инна Колыхматова, бывшая заместителем Любарского.Владимир Любарский родился в 1968 году в Петрозаводске. В 1986-1988 гг. он проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках СССР, затем с 1991 по 2003 гг. проходил службу в органах внутренних дел в Карелии, в 2003-2006 гг. работал в Госнаркоконтроле, в 2006-2008 гг. – вновь в МВД РФ. Имеет специальное звание майора полиции. В мае 2021 года он был избран главой Петрозаводского городского округа. У Владимира – четверо детей.Глава Карелии Парфенчиков назвал Любарского надежным и честным человеком, с которым он работает плечом к плечу очень давно.- подчеркнул Парфенчиков.- написал сам Владимир Любарский в своем аккаунте в социальной сети.Отметим, что мэр Петрозаводска – не первый российский чиновник достаточно высокого ранга, который уходит добровольцем на спецоперацию. Например, ранее на СВО отправился заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Антон Шопин, который тоже в прошлом является участником боевых действий.