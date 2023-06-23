Военное обозрение
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Мэр Петрозаводска ушел с должности, чтобы отправиться добровольцем на спецоперацию

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Мэр Петрозаводска ушел с должности, чтобы отправиться добровольцем на спецоперацию

В Петрозаводске местные депутаты приняли отставку с поста главы администрации Петрозаводского городского округа. Владимир Любарский отправляется добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Карелии Артур Парфенчиков.


Во время отпуска Владимир Любарский ездил в Чеченскую Республику, где прошел краткий «спецкурс-1» в Российском университете спецназа в Гудермесе. Затем он вернулся в Петрозаводск, чтобы передать дела. Сейчас Владимир вновь уедет в Гудермес, но уже как доброволец спецназа «Ахмат». Временно исполняющим обязанности главы администрации Петрозаводска назначена Инна Колыхматова, бывшая заместителем Любарского.

Владимир Любарский родился в 1968 году в Петрозаводске. В 1986-1988 гг. он проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках СССР, затем с 1991 по 2003 гг. проходил службу в органах внутренних дел в Карелии, в 2003-2006 гг. работал в Госнаркоконтроле, в 2006-2008 гг. – вновь в МВД РФ. Имеет специальное звание майора полиции. В мае 2021 года он был избран главой Петрозаводского городского округа. У Владимира – четверо детей.

Глава Карелии Парфенчиков назвал Любарского надежным и честным человеком, с которым он работает плечом к плечу очень давно.

Друже, возвращайся живым и здоровым!.. Буду молиться

- подчеркнул Парфенчиков.

Если что-то было не так – прошу простить. Но победа безусловно будет за нами, за всеми нами

- написал сам Владимир Любарский в своем аккаунте в социальной сети.

Отметим, что мэр Петрозаводска – не первый российский чиновник достаточно высокого ранга, который уходит добровольцем на спецоперацию. Например, ранее на СВО отправился заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Антон Шопин, который тоже в прошлом является участником боевых действий.
Использованы фотографии:
Социальные сети Владимира Любарского
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12 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:09
    +10
    Отметим, что мэр Петрозаводска – не первый российский чиновник достаточно высокого ранга, который уходит добровольцем на спецоперацию.

    Это и есть настоящий патриотизм...
    1. alex83
      alex83 Сегодня, 18:16
      0
      Поддерживаю, если конечно он не для полит. баллов решил туда поехать
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:10
    +4
    Мэр Петрозаводска ушел с должности, чтобы отправиться добровольцем на спецоперацию
    . Можно и так или нужно, каждый решает САМ!
    Удачи, успехов в бою.
  3. Million
    Million Сегодня, 18:11
    +5
    Хорошо,что такие чиновники еще остались в России.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 18:16
      +5
      Их гораздо больше чем принято думать, в основном в местных органах влвсти.
      Но будет гораздо больше, когда ребята вернутся с победой.
      В этом еще один смысл СВО.
      А касательно Любарского, это он сильно постарался, что бы взяли.
      Во первых 55 это край, а во вторых с 4 детьми не берут., даже если взрослые.
      У меня знакомый только через оркестр смог пойти.
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 18:20
        +2
        Совсогласен...после СВО нужна будет ПослеВоенная Операция по чистке авгиевых конюшен
      2. Ash
        Ash Сегодня, 18:31
        -1
        По информации от родственницы, фактически бежал от уголовного преследования, встал поперёк горла чьим то бизнес интересам. Насколько это верно-покажет время, как градоначальник делал всё что в его силах, многие изменения заметны в лучшую сторону в сравнении с предыдущими чинушами. Удачи достойному человеку.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:24
      +1
      Цитата: Million
      Хорошо,что такие чиновники еще остались в России.

      Да, мужику уважение!
      Не "уважуха" как пишут мелкие не понимающие в нашей жизни ни хрена, но именно уважение!
      И удачи в самом хорошем смысле этого слова!!!
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 18:17
    +3
    Какой честный человек. Сидел не неплохой должности, можно подумать, что ещё надо? Удачи ему, пусть возвращается живым и здоровым.
  5. AKuzenka
    AKuzenka Сегодня, 18:26
    -1
    Эта новость - готовая агитка на плакат!
  6. Zug
    Zug Сегодня, 18:27
    +1
    Наш МЭР! С Карелии,с Петрозаводска я...Не ожидал конечно...Уважуха!
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:33
    +1
    Я эту новость ещё два дня назад знал,ждал когда ВО обратит на это внимание.Любарский мужик с большой буквы.Вот такая должна быть настоящая элита.Любарский в отпуске прошёл подготовку в Гудермесе и там принял это волевой решение ,будет воевать в Ахмате.Удачи, возвращения домой живым и с Победой.