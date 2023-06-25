Военное обозрение
Войти Регистрация

В Конгрессе США разрешают вывести из состава флота 12 кораблей вместо запланированных 39

5
В Конгрессе США разрешают вывести из состава флота 12 кораблей вместо запланированных 39

Законопроект сенатского комитета по обороне разрешает флоту вывести из боевого состава только 12 кораблей, тогда как адмиралы хотели списать 39. Продлены сроки службы авианосца "Нимиц", который должен списываться в этом году. Теперь списание перенесли на следующий год, но кораблю потребуется планово - профилактический ремонт, полгода и затраты ориентировочно в 200 млн. $. Надо понимать, что корабль просто продержат в "горячем резерве" до следующего года и благополучно спишут, если не случится чего-то, из ряда вон выходящего.


Сроки службы "Дуайта Эйзенхауэра" продлены до 2027 года, хотя должны были его списать в 2024 году. Кораблю тоже потребуется недешевый ремонт.

Видимо программа авианосцев типа "Форд" не просто отстает от графика, а "трещит по швам". Запретили вывод из боевого состава крейсера УРО "Виксбург", который заканчивает ремонт с модернизацией на верфи "БАЕ системз", в Норфолке. Общая стоимость работа 300 млн. $. Состояние корпусов остальных "Тикондерог" такое же плачевное.

Начальник военно-морских операций адмирал Марк Гилдей прямо говорит, впрочем, не называя конкретных кораблей, что крейсера прямо во время боевой службы приходилось отправлять в Джибути для ремонта корпусов.

О том, что у "Тик" "слабые" корпуса, знают многие, но для Конгресса это не основание для списания. Оставлены в строю два УДК типа "Айленд", списаны только два, потому что Корпус морской пехоты утверждает, что им необходимо минимум 31 УДК, а вопрос с очередным "Сан-Антонио", пока остается открытым.

Конгресс одобрил начало финансирования строительства одной ПЛАРБ типа "Коламбус", двух МАПЛ типа "Вирджиния", двух эсминцев УРО типа "Арли Бьорк", двух фрегатов "Констелейшн", одного быстроходного танкера-снабженца типа "Джон Льюис" и одного типа буксира типа "Навахо".

Таким образом вместо 12 списанных кораблей флот получает 9, если танкер и буксир, хотя бы условно отнести боевым.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:15
    +2
    Видимо программа авианосцев типа "Форд" не просто отстает от графика, а "трещит по швам".

    Кстати, заодно любопытно - как они в принципе будут решать вопрос со ржавеющим а море покрытием Ф-35? Каковые Ф-35 даже на суше надо держать в кондиционированных ангарах? А в океане их вообще на палубу не пускать? winked
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:23
      0
      Цитата: Bingo
      Видимо программа авианосцев типа "Форд" не просто отстает от графика, а "трещит по швам".

      Бедные американцы.Кроме жалости ничего не вызывают. sad

      Кстати, заодно любопытно - как они в принципе будут решать вопрос со ржавеющим а море покрытием Ф-35? Каковые Ф-35 даже на суше надо держать в кондиционированных ангарах? А в океане их вообще на палубу не пускать? winked

      F-35-В/C вроде нормально себе летают. И налетали над морем уже тысячи часов.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 19:44
        0
        Цитата: Арон Заави
        Бедные американцы.Кроме жалости ничего не вызывают.

        А то! То Ф-35 насквозь проржавеют:
        https://topwar.ru/191732-palubnye-istrebiteli-f-35c-bystro-pokryvajutsja-rzhavchinoj.html
        То у Ф-22 нос проваливается, как у сифилитика

        А все потому что рученки из жопки и только под пилу заточены
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:30
    0
    Есть отличная статья на ВО о электрохимической защите корпусов .Есть где развернуться саботажникам и диверсантам.У нас так один траулер угробили по корпусу ,"перепутали" подключение катода с анодом.При плановом доковании ,проверили толщину корпуса и за голову схватились, а потом настучали по головам всем причастным и не причастным .Скандал был дикий,кораблик строили в Николаеве.Всего 11лет трулер в море отходил.Остальные в серии 25 - 35 лет .
  3. bk0010
    bk0010 Сегодня, 19:36
    0
    Запретили вывод из боевого состава крейсера УРО "Виксбург", который заканчивает ремонт с модернизацией на верфи "БАЕ системз", в Норфолке.
    Не понял: у них что, корабли перед списанием ремонтируют?