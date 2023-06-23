Замминистра обороны Украины: «Делать какие-либо выводы о контрнаступлении ВСУ некорректно»

Оценки делать рано, наступление продолжается, делать какие-либо выводы некорректно

В настоящее время еще рано давать оценки результативности контрнаступления ВСУ. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя публикацию CNN о том, что «контрнаступ» не оправдал возложенных на него ожиданий.Маляр попыталась защитить «бравый» имидж украинских формирований. Она заявила, что «у военных все продвигается по плану». Замминистра обороны Украины подчеркнула, что не стоит ожидать быстрого наступления, поскольку ВС РФ оказывают сопротивление.- заявила замминистра обороны Украины.Кроме того, Маляр подчеркнула, что в основе тактики ВСУ якобы лежит стремление «сберечь личный состав». Но это опровергают даже публикации западных СМИ, настроенных сочувственно по отношению к Украине. Сами украинские новобранцы рассказывают, как в «пекло» бросают совершенно необстрелянных и даже необученных людей, многие из которых даже автомат держат в руках первый раз.Сейчас ВСУ пополняется почти исключительно за счет принудительно мобилизуемых гражданских лиц с нулевой военной подготовкой и такой же мотивацией, поскольку большая часть идейно мотивированного и обученного контингента за полтора года спецоперации уже была использована.В заявлениях украинского военного командования по поводу контрнаступления чувствуются явные нотки недовольства и замешательства. Все складывается совсем не так, как в осенних или зимних заявлениях советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка или начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, которые уже к лету, если не к весне 2023 года, обещали «взять Крым».