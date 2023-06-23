Генерал ВСУ заявил, что британские танки Challenger 2 пока находятся в оперативном резерве

Я хочу сказать, что наши основные силы еще не участвовали в боевых действиях, и сейчас мы ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, который по распоряжению Зеленского фактически руководит контрнаступлением ВСУ, сообщил британской газете The Guardian, что предоставленные ранее Лондоном танки Challenger 2 пока не участвуют в боевых действиях. Как отметил генерал, пока они находятся в оперативном резерве.Сырский отказался называть точное количество британских танков, припрятанных в тылу «до лучших времен», которые, судя по третьей неделе провального контрнаступа ВСУ, могут никогда и не начаться. Он лишь выразил благодарность британскому правительству за оказываемую военную помощь.Украинский военачальник вновь повторил расхожую пропагандистскую фразу, что на самом деле украинская армия еще толком и не наступала, основные силы резерва еще не введены в бой. Западных союзников Сырский призвал «набраться терпения», подчеркнув, что российская оборона значительно укрепилась за последние несколько месяцев. Однако, продолжил генерал, у ВСУ хватит сил для новых контратак.— объяснил медлительность ВСУ на фронте командующий Сухопутными войсками Украины.Бравируя далее, Сырский сообщил британскому журналисту, что его нисколько не пугает численное превосходство российской армии, которая, по его данным, собрала в зоне боевых действий группировку численностью в 400 тысяч военнослужащих. По словам украинского генерала, он никогда не сражался «против меньшего числа врагов, они всегда превосходили нас численностью».При этом Сырский цинично сообщил, что дорожит жизнями каждого украинского солдата и никогда не будет напрасно подвергать их опасности. Это при том, что в результате бесконечных и безрезультатных попыток прорвать оборону ВС РФ в ходе так называемого контрнаступления, в период с 4 по 21 июня, ВСУ уже потеряли по самым скромным подсчетам более 13 000 военнослужащих.Сейчас в атаку идут в основном неподготовленные новобранцы, практически без бронеподдержки. Ведь генерал бережет английскую и прочую западную технику, которая очень уж хорошо уничтожается нашими бойцами. Тем более что на Западе количество погибших украинских солдат вообще никого не волнует, а вот потери «Леопардов» и «Брэдли» воспринимаются очень болезненно.