В результате атаки ВСУ, последовавшей 22 июня, был поврежден Чонгарский мост, который соединяет Крымский полуостров и Херсонскую область. После проведенного обследования выяснилось, что повреждения моста очень масштабные. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил Сальдо, в течение ближайших двадцати дней мост не только не восстановят, но лишь будут изучать повреждения с помощью привлеченных экспертов. Удары по мосту наносились, по предварительным данным, ракетами Storm Shadow англо-французского производства.
Мост поврежден намного серьезные, чем мы первоначально думали. Мост в ближайшие 15-20 дней, даже, может быть, больше, пока проводятся там работы, исследуют, что с ним делать, непригоден для передвижения
- подчеркнул Владимир Сальдо.
Украинские формирования не первый раз наносят удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры. Одной из задач, решаемых посредством удара по Чонгарскому мосту, стало нарушение транспортного сообщения между Херсонской областью и Крымом.
В случае украинского контрнаступления на левый берег Херсонской области, как считают в командовании ВСУ, это позволит значительно ослабить находящиеся в регионе российские войска, лишив их части возможной поддержки с территории Крыма.
Кроме того, удары по таким инфраструктурным объектам имеют и важное психологическое значение. Российская сторона, помимо восстановления поврежденного моста, может озаботиться ответными мерами, которые по своему ущербу для киевского режима должны превышать последствия ударов по Чонгарскому мосту.