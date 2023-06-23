Врио губернатора Херсонской области: Чонгарский мост поврежден намного серьезнее, чем думали

Мост поврежден намного серьезные, чем мы первоначально думали. Мост в ближайшие 15-20 дней, даже, может быть, больше, пока проводятся там работы, исследуют, что с ним делать, непригоден для передвижения

В результате атаки ВСУ, последовавшей 22 июня, был поврежден Чонгарский мост, который соединяет Крымский полуостров и Херсонскую область. После проведенного обследования выяснилось, что повреждения моста очень масштабные. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».Как отметил Сальдо, в течение ближайших двадцати дней мост не только не восстановят, но лишь будут изучать повреждения с помощью привлеченных экспертов. Удары по мосту наносились, по предварительным данным, ракетами Storm Shadow англо-французского производства.- подчеркнул Владимир Сальдо.Украинские формирования не первый раз наносят удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры. Одной из задач, решаемых посредством удара по Чонгарскому мосту, стало нарушение транспортного сообщения между Херсонской областью и Крымом.В случае украинского контрнаступления на левый берег Херсонской области, как считают в командовании ВСУ, это позволит значительно ослабить находящиеся в регионе российские войска, лишив их части возможной поддержки с территории Крыма.Кроме того, удары по таким инфраструктурным объектам имеют и важное психологическое значение. Российская сторона, помимо восстановления поврежденного моста, может озаботиться ответными мерами, которые по своему ущербу для киевского режима должны превышать последствия ударов по Чонгарскому мосту.