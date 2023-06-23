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Замгенсека ООН, комментируя размещение ТЯО в Белоруссии, заявила о неприемлемости ядерных угроз

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Замгенсека ООН, комментируя размещение ТЯО в Белоруссии, заявила о неприемлемости ядерных угроз

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, комментируя сообщения о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия, призвала стороны к ответственным действиям, а также заявила о неприемлемости угрозы применения ядерного оружия.


По мнению ДиКарло, размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии спровоцировало усиление региональной напряженности. Замгенсека ООН призвала все вовлеченные в противостояние стороны к ответственным действиям, отвечающим действующим нормам международных обязательств.

Стоит отметить, что ООН ранее не выражала абсолютно никакой обеспокоенности, связанной с размещением на территории стран Евросоюза американского тактического ядерного оружия, однако стоило российскому руководству заявить о размещении аналогичных вооружений на территории союзной Белоруссии, как реакция Запада, выразившаяся в многочисленных заявлениях о растущей ядерной угрозе, не заставила себя ждать.

Ранее сообщалось, что Россия предоставила Белоруссии ракеты "Искандер", оснащенные ядерными боеголовками, обладающими мощностью, втрое превышающей мощность авиабомб, сброшенных США на японские города Хиросима и Нагасаки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что его страна всегда являлась целью для врагов, с 2020 года стремящихся "порвать республику на куски". По мнению Лукашенко, размещение на территории Белоруссии ТЯО призвано обезопасить страну от внешних угроз.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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23 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:18
    +11
    Так пусть США заберут свои заряды которые они "раскидали" по всему свету на базах у своих шестерок.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:21
      +12
      Россию обложили со всех сторон базами НАТО на многих из которых находится ЯО, иногда удивляешься, а жители Запада точно адекватные или все же пыльным мешком ударенные. Ведь сказано уже, если в этом мире не будет места России, зачем этот мир нужен ?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 19:23
        +7
        Silver99 hi, не приятно напишу, только многие просто не верят а соответственно и не боятся что Кремль отдаст такой приказ.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 19:29
          +8
          А что в этом неприятного, да Кремль слишком много начертил красных линий и наговорил, действий нет в отношении Запада, вот они и уверовали что не применит Россия ЯО, хотя лично я сторонник удара по базам в Польше пока обычным вооружением, посмотрите имеет же место быть когда Израиль наносит удары по территории Сирии или Палестины говоря, что это атаки не против правительства, а против боевиков и складов с оружием, кто нам мешает применить их тактику и заявить мы не Польшу причесываем, а уничтожаем инфраструктуру и боевиков угрожающих и вторгающихся в Россию, и кто в ООН будет против ?
          1. алексеев
            алексеев Сегодня, 20:19
            +1
            У Израиля и Сирии до сих пор состояние войны, между прочим. И нанесение ударов по Польше обычным оружием ничего не решит.
            РФ имеет меньший, чем НАТО обычный военный потенциал. И население меньше в разы. А вот ядерный потенциал паритетный, а по средствам относящимся к ТЯО выше у нас.
            Для того, чтобы Запад боялся Хрущев взорвал " кузькину мать" на Новой земле. Аж в Норвегии окна вылетали. До всех дошло, начали политику разрядки. Чтобы Запад вспомнил забытое, то нужно, перво- наперво официально заявить, что накачка оружием Украины представляет угрозу существования РФ, а во- вторых провести испытания новых образцов ТЯО. Тем паче амеры, например, не ратифицировали договор о запрещении таких испытаний.
            А дальше будем посмотреть. И без ТЯО есть ещё много сравнимых по последствиям мероприятий.
            Например, в ответку за Каховку, спустить водохранилище в Куев. Пусть поплавают в говне. Про мосты через Днепр уже языки обтрепали, да и ж/ д узлы можно поражать эффективнее. Выбрать пару на Юге и массированной атакой смешать с г..... Поток военных грузов пойдет в другом месте, будет пробка, тогда ударить по ней.
      2. Kojote21
        Kojote21 Сегодня, 19:23
        +5
        Цитата: Silver99
        а жители Запада точно адекватные?

        Не знаю насчёт жителей, но политики точно неадекватны.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:52
          +3
          Цитата: Kojote21
          Цитата: Silver99
          а жители Запада точно адекватные?

          Не знаю насчёт жителей, но политики точно неадекватны.

          Пусть забьются в козью щель и оттуда молят полосатых вывести своё ЯО из Европы.
          Пусть вспомнят Карибский кризис и чем он кончился.
          Исторические уроки уже были.
      3. frruc
        frruc Сегодня, 19:43
        +2
        По мнению ДиКарло, размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии

        Их "неприемленность" для нас неприемлемо.
        Пусть США уберут свое ТЯО из Европы и Турции (позиционные районы для использования ) и чем быстрее, тем лучше будет для всех.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 19:56
          +1
          Silver99, просто для многих не приятно слышать что Россию не боятся и не уважают, многие думают что стоит нам только пальцами щёлкнуть и Запад на полусогнутых приползет.
  2. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 19:22
    +3
    Накладываем вето на неприемлемость. Теперь она - приемлемость. Всё, расходимся, господа-товарищи.
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 19:26
    +5
    Всегда удивляют такие фразы. Почему это они неприемлемы? Вполне себе ничего. Действуют очень отрезвляюще. А то придумали себе мантру, мол, ядерное оружие - это безответственно. Безответственно вести себя по хамски, а ЯО как раз способно всю вашу спесь мигом сбить. Надо, наоборот, почаще напоминать, что это такое и что у нас этого в достатке
    1. General Failure
      General Failure Сегодня, 19:37
      +3
      Ну как же? Польша новые бригады формирует, войсковые склады к восточной границе двигает, а тут - такое.
      Конечно же "это неприемлемо".
  4. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 19:35
    +3
    Как только Запад во все дырки лезет без приглашения, это всегда приемлемо, а как только Россия эти дырки закрывает, то их от злобы начинает пучить. Во утырки!!!
  5. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 19:38
    +3
    Ага, после размещения вокруг России, после угроз и воплей против России, теперь вдруг о неприемлимости sad заговорили.
  6. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 19:42
    +4
    По мнению ДиКарло, размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии спровоцировало усиление региональной напряженности.

    А размещение американского ядерного оружия в нескольких странах Европы относительно недалеко от российских границ ничего не спровоцировало?

    Россия ведь не в Оттаве ЯО размещает (сопоставимо по удаленности от Вашингтона с американским ЯО в Европе по удаленности от Москвы).
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:46
    0
    А теперь остров Свободы, без Цирконов и Калибров им будет плохо...
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:49
    +2
    Не устаю повторять- необходимо выходить из моратория и проводить на Новой Земле испытания мегатонн в 30ть. Пригласить на них всех-всех-всех, журналистов и военных любых стран с любой аппаратурой в кофрах. Пусть смотрят и записывают. И в прямой эфир. А то привыкли в фантастических фильмах смотреть на Армагеддоны, совсем страх и совесть потеряли.
  9. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 19:53
    +2
    Ila raison déployer des armes nucléaire en dehors de son territoire devrait être condamné...comme en Italie, Belgique,Hollande,Allemagne...Pardon ? Ah ce sont les Américains et la c'est 'permis '...Toujours deux poids deux mesures
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:03
    +3
    По мнению ДиКарло, размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии спровоцировало усиление региональной напряженности.

    Ну да, а вот находящееся на территории Европы, американское ЯО, не провоцирует напряженность. Решение простое: "США выводит ЯО из Европы, Россия из Белоруссии". Но США никогда этого не сделают, теперь хлебайте ложкой всё свое дерьмо и меньше скулите.
  11. likana
    likana Сегодня, 20:04
    -1
    Не знаю, как Кремль поведет себя в критической ситуации, но Лукашенко способен отдать соответствующий приказ... И Запад это понимает, поэтому и бесится, что ядерное оружие разместили в Беларуси...
  12. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 20:05
    +1
    Умники: им можно, а мне нельзя) а не пойти ли вам за кулисы мира. Просто запад перестал бояться нашего Яо. Зря. Шайтанов бить, так бить. Они дьяволопокклонники. Мочить их в прометеуме.
  13. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:06
    +1
    С... чка крашена, что она молчала когда США размещали Я.О. в Германии, Турции и тд?
    Подстилки американские. Не хочешь, заругаешься.
  14. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 20:19
    0
    Только ядерные боеголовки могут уберечь от нападения супостатов такую маленькую страну, как Белоруссия. Яркий тому пример-Северная Корея... Ну, и стальные бубенцы лидера.
    И плевать слюной на то, что проамериканские паиперсы везают