Замгенсека ООН, комментируя размещение ТЯО в Белоруссии, заявила о неприемлемости ядерных угроз

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, комментируя сообщения о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия, призвала стороны к ответственным действиям, а также заявила о неприемлемости угрозы применения ядерного оружия.
По мнению ДиКарло, размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии спровоцировало усиление региональной напряженности. Замгенсека ООН призвала все вовлеченные в противостояние стороны к ответственным действиям, отвечающим действующим нормам международных обязательств.
Стоит отметить, что ООН ранее не выражала абсолютно никакой обеспокоенности, связанной с размещением на территории стран Евросоюза американского тактического ядерного оружия, однако стоило российскому руководству заявить о размещении аналогичных вооружений на территории союзной Белоруссии, как реакция Запада, выразившаяся в многочисленных заявлениях о растущей ядерной угрозе, не заставила себя ждать.
Ранее сообщалось, что Россия предоставила Белоруссии ракеты "Искандер", оснащенные ядерными боеголовками, обладающими мощностью, втрое превышающей мощность авиабомб, сброшенных США на японские города Хиросима и Нагасаки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что его страна всегда являлась целью для врагов, с 2020 года стремящихся "порвать республику на куски". По мнению Лукашенко, размещение на территории Белоруссии ТЯО призвано обезопасить страну от внешних угроз.