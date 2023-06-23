Сегодня российская армия продолжала боевые действия сразу на нескольких направлениях. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов и традиционной вечерней сводки украинского генерального штаба.По утверждению командования ВСУ, сегодня произошло 27 боестолкновений на различных направлениях. Украинский генштаб в вечерней сводке написал о российских атаках у Синьковки на Купянском направлении.Кроме того, ВС РФ атаковали в направлении Белогоровки на Красно-Лиманском направлении. Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что на данном участке фронта дела у ВСУ складываются не очень хорошо. Российские войска предпринимают здесь регулярные атаки, имея определенные успехи.В Донбассе ВС РФ, по сообщению украинской стороны, атаковали позиции украинских формирований на Авдеевском направлении – в районах Авдеевки и Северного, а также на Марьинском направлении – в районе Марьинки. Кроме того, ВС РФ предпринимали попытки наступать под Новомихайловкой на Шахтерском направлении.Генштаб ВСУ также признал продвижение российских войск в районе Макаровки (ДНР), где отражается контрнаступление ВСУ. Кроме того, российская армия отражала попытки контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. Здесь украинские формирования не могут похвастать успехами, что уже понятно по не очень оптимистичным заявлениям представителей украинского военного ведомства.