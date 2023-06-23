Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинский генштаб в вечерней сводке написал о российских атаках у Синьковки на Купянском направлении

3
Украинский генштаб в вечерней сводке написал о российских атаках у Синьковки на Купянском направлении

Сегодня российская армия продолжала боевые действия сразу на нескольких направлениях. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов и традиционной вечерней сводки украинского генерального штаба.


По утверждению командования ВСУ, сегодня произошло 27 боестолкновений на различных направлениях. Украинский генштаб в вечерней сводке написал о российских атаках у Синьковки на Купянском направлении.

Кроме того, ВС РФ атаковали в направлении Белогоровки на Красно-Лиманском направлении. Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что на данном участке фронта дела у ВСУ складываются не очень хорошо. Российские войска предпринимают здесь регулярные атаки, имея определенные успехи.


В Донбассе ВС РФ, по сообщению украинской стороны, атаковали позиции украинских формирований на Авдеевском направлении – в районах Авдеевки и Северного, а также на Марьинском направлении – в районе Марьинки. Кроме того, ВС РФ предпринимали попытки наступать под Новомихайловкой на Шахтерском направлении.

Генштаб ВСУ также признал продвижение российских войск в районе Макаровки (ДНР), где отражается контрнаступление ВСУ. Кроме того, российская армия отражала попытки контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. Здесь украинские формирования не могут похвастать успехами, что уже понятно по не очень оптимистичным заявлениям представителей украинского военного ведомства.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 19:38
    +1
    ВСУ теряют темп и пробивную способность, еще месяц -два катострофических потерь без существенных успехов и они выдохнутся, тогда самое время наших действий, МО России заявило о формировании резервной армии и активном накоплении бронетехники, это должно выстрелить в супостата.
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 19:47
      +1
      . МО России заявило о формировании резервной армии и активном накоплении бронетехники, это должно выстрелить в супостата
      тактически все правильно, но есть одно "но" : пока на вооружении российских войск не появятся эффективные средства разминирования, не на какие успехи можно не расчитывать, по тому как систем дистанционного минирования хватает с обоих сторон, а вот разминировать пока ни у кого особо не получалось. Все ржали когда МРАПы бросали на минные поля, в качестве " живца" , когда придет наш черед решать эти же проблемы, уже будет не до смеха...
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:04
      0
      Silver99, там всеобщая мобилизация к осени (по ускоренной программе) даст новую порцию "перемоги". Технику, б. к., авиацию, дальнобойные ракеты Запад подкинет.