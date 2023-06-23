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Глава киевского режима Зеленский: До завершения боевых действий президентских выборов в стране не будет

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Глава киевского режима Зеленский: До завершения боевых действий президентских выборов в стране не будет

Многих людей и на Украине, и на Западе интересовал вопрос о том, состоятся ли в стране президентские выборы в условиях продолжающегося вооруженного конфликта. Этот вопрос задали президенту Украины Владимиру Зеленскому и представители британской прессы.


Как отметил украинский президент, согласно конституции страны, выборы проводятся в мирное время. Но сейчас – совсем иная ситуация.

До завершения боевых действий президентских выборов в стране не будет

- заявил Зеленский.

Таким образом, украинский президент сделал вполне ожидаемое для текущей ситуации заявление. При прямой поддержке Запада и на фоне постоянных рассуждений про «демократию» и «свободу», Украина превратилась в классическую военно-криминальную диктатуру, напоминающую даже не столько гитлеровскую Германию, сколько опереточные латиноамериканские режимы разнообразных местных «каудильо», которые, как правило, всегда были «большими друзьями США».

Напомним, что, согласно конституции Украины, следующие президентские выборы в стране должны были пройти в марте 2024 года. Заявление Зеленского британской прессе свидетельствует, что сам глава киевского режима уверен в продолжении вооруженного конфликта до этого времени. Да и с властью Зеленский расставаться теперь не захочет ни при каких условиях, даже если конфликт не приведет к свержению киевского режима. Слишком много у Зеленского набралось врагов среди представителей украинской элиты, чтобы он мог чувствовать себя в безопасности, покинув президентское кресло. Да и вопросов со стороны народа тоже будет много в любом случае, и вернувшие с фронта остатки ВСУ тоже не всем будут довольны.

Ранее западная пресса писала, что Зеленский якобы может устать от «борьбы с коррупцией», наивно полагая, что эта борьба вообще в стране ведется.
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11 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:51
    +1
    У нас юридическор обоснование отозвать признание , как легитимного президента, если выборы не состояться.
  2. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 19:51
    +3
    Демократия и европейский выбор в действии laughing
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:53
    +2
    До завершения боевых действий президентских выборов в стране не будет - заявил Зеленский.
    И даже в случае своей аудиенции к Бандере? Такой шанс, хоть и не большой, существует.
  4. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 19:56
    +4
    До завершения боевых действий президентских выборов в стране не будет
    Не прав: ему, чтобы выжить, нужно организовать выборы, не участвовать с в них и слинять с Украины. Иначе на него потом повесят всех собак (и его тоже повесят), будет виноват во всем, что сделал и что не сделал. Думаю, есть у него домик где-то не берегу теплого моря и очень неплохой счет в зарубежном банке.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:01
      +1
      Американцы не русские, они своих шестерок преспокойно ликвидируют почти в любой части света.
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 20:04
      +1
      Не прав: ему, чтобы выжить, нужно организовать выборы, не участвовать с в них и слинять с Украины. Иначе на него потом повесят всех собак (и его тоже повесят), будет виноват во всем, что сделал и что не сделал.

      Когда он поддался на уговоры Коломойского избраться презиком, то явно не думал, что так будет проходить президентство. Спрыгнуть ему теперь не дадут.
  5. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 19:57
    -1
    Кто бы сомневался. Сейчас всех мужчин под нож пустястят, а украинский обогатят генофонд гнилой Европы.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:59
    +1
    Ну это уже давно предсказывали, и даже в случае потери Украины будет созданно правительство в изгнании, которое будет единственно лигитимно для Запада и возглавит его Зеленский (если на тот момент будет устраивать Вашингтон).
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:00
    0
    Ну стало быть в 2024 году Зеленский будет нелегитимным президентом и для подписания капитуляции он не нужен. И его можно будет отправить к Буданову и Залужному - будет "президент" раз в месяц на фотках появляться
  8. bambr731
    bambr731 Сегодня, 20:01
    0
    Будут или не будут дело десятое. Отвечать за всё ты будешь
  9. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 20:03
    +1
    Демократия в действии )))
    А вот в России в представлении западных СМИ "режим, диктатура, авторитаризм", а народ должен поддерживать Каспарова, Немцова (почившего), Навального или другого "аппазиционера" с 0.1-1% поддержки населения. В представлении западных демократов вот этот "народ" (маленький процент либералов-русофобов-людей которые презирают свою же страну) имеют право устроить госпереворот и установить прозападную власть ... это у них называется демократией.