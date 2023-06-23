До завершения боевых действий президентских выборов в стране не будет

Многих людей и на Украине, и на Западе интересовал вопрос о том, состоятся ли в стране президентские выборы в условиях продолжающегося вооруженного конфликта. Этот вопрос задали президенту Украины Владимиру Зеленскому и представители британской прессы.Как отметил украинский президент, согласно конституции страны, выборы проводятся в мирное время. Но сейчас – совсем иная ситуация.- заявил Зеленский.Таким образом, украинский президент сделал вполне ожидаемое для текущей ситуации заявление. При прямой поддержке Запада и на фоне постоянных рассуждений про «демократию» и «свободу», Украина превратилась в классическую военно-криминальную диктатуру, напоминающую даже не столько гитлеровскую Германию, сколько опереточные латиноамериканские режимы разнообразных местных «каудильо», которые, как правило, всегда были «большими друзьями США».Напомним, что, согласно конституции Украины, следующие президентские выборы в стране должны были пройти в марте 2024 года. Заявление Зеленского британской прессе свидетельствует, что сам глава киевского режима уверен в продолжении вооруженного конфликта до этого времени. Да и с властью Зеленский расставаться теперь не захочет ни при каких условиях, даже если конфликт не приведет к свержению киевского режима. Слишком много у Зеленского набралось врагов среди представителей украинской элиты, чтобы он мог чувствовать себя в безопасности, покинув президентское кресло. Да и вопросов со стороны народа тоже будет много в любом случае, и вернувшие с фронта остатки ВСУ тоже не всем будут довольны.Ранее западная пресса писала, что Зеленский якобы может устать от «борьбы с коррупцией», наивно полагая, что эта борьба вообще в стране ведется.