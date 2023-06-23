Многих людей и на Украине, и на Западе интересовал вопрос о том, состоятся ли в стране президентские выборы в условиях продолжающегося вооруженного конфликта. Этот вопрос задали президенту Украины Владимиру Зеленскому и представители британской прессы.
Как отметил украинский президент, согласно конституции страны, выборы проводятся в мирное время. Но сейчас – совсем иная ситуация.
До завершения боевых действий президентских выборов в стране не будет
- заявил Зеленский.
Таким образом, украинский президент сделал вполне ожидаемое для текущей ситуации заявление. При прямой поддержке Запада и на фоне постоянных рассуждений про «демократию» и «свободу», Украина превратилась в классическую военно-криминальную диктатуру, напоминающую даже не столько гитлеровскую Германию, сколько опереточные латиноамериканские режимы разнообразных местных «каудильо», которые, как правило, всегда были «большими друзьями США».
Напомним, что, согласно конституции Украины, следующие президентские выборы в стране должны были пройти в марте 2024 года. Заявление Зеленского британской прессе свидетельствует, что сам глава киевского режима уверен в продолжении вооруженного конфликта до этого времени. Да и с властью Зеленский расставаться теперь не захочет ни при каких условиях, даже если конфликт не приведет к свержению киевского режима. Слишком много у Зеленского набралось врагов среди представителей украинской элиты, чтобы он мог чувствовать себя в безопасности, покинув президентское кресло. Да и вопросов со стороны народа тоже будет много в любом случае, и вернувшие с фронта остатки ВСУ тоже не всем будут довольны.
Ранее западная пресса писала, что Зеленский якобы может устать от «борьбы с коррупцией», наивно полагая, что эта борьба вообще в стране ведется.