Россия не намерена оказывать содействие коммерческим поставкам зерна с Украины богатым странам Запада. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.Говоря о черноморской зерновой инициативе, Небензя подчеркнул, что Россия готова продолжать оказывать помощь развивающимся нуждающимся странам, поставляя им удобрения и зерно. Однако Россия не намерена каким-либо образом способствовать осуществлению коммерческих поставок зерна с Украины в богатые страны Запада, прикрываясь лозунгами о защите интересов бедных стран.Небензя также напомнил, что за все время действия так называемой "зерновой сделки" в беднейшие страны было направлено менее 3% всех объемов осуществленных поставок продовольствия с Украины.Ранее сообщалось, что 18 июля, вероятнее всего, станет последним днем действия черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Дипломат также отметил, что при этом не исключается проведение нового раунда консультаций с ООН, касающихся гипотетического продления действия зерновой сделки.Стоит отметить, что так называемая "зерновая сделка" продемонстрировала свою полную несостоятельность, ввиду того, что украинская сторона не выполнила ни одного из своих обязательств, вместо этого воспользовавшись беспрепятственным морским коридором для осуществления коммерческих поставок своего продовольствия в богатые страны Запада.