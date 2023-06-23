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Украинские ресурсы: На прошедшей в Киеве ставке был принят план Тернавского с десантной операцией на Днепре

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Украинские ресурсы: На прошедшей в Киеве ставке был принят план Тернавского с десантной операцией на Днепре

Офис Зеленского согласовал новый план наступления, предложенный командующим группировкой "Таврия" Тернавским, одновременно отвечающим за контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении. Как сообщают украинские ресурсы, в Киеве прошло очередное заседание ставки.


По имеющимся данным, Тернавский предложил расширить наступление на Херсонское направление с целью растянуть российские силы как можно больше. Новый план, принятый на ставке, подразумевает проведение десантной операции с форсированием Днепра сразу на пяти участках. Причем три из них будут ложными, а только два основными. Главная задача - закрепиться на левом берегу, создав условия для дальнейшего прорыва вглубь обороны российских войск с выходом к Азовскому морю и границе с Крымом, что автоматически означает перерезание сухопутного пути на полуостров.

Отдельно готовится десантная операция ниже Каховской ГЭС, которая должна отвлечь российские силы от основных направлений прорыва и позволить ВСУ реализовать замысел командования.

Генштаб определил 5 участков где будут организованы понтонные переправы, три из которых будут второстепенными и только две основными. Отдельно готовится десантная операция ниже Каховской ГЭС, которая должна растянут силы противника

- сообщают украинские ресурсы.

Операция запланирована на конец июня - начало июля. Поскольку информация неофициальная, говорить о ее достоверности смысла нет, но принять во внимание необходимо. Тем более, что десантную операцию с форсированием Днепра сразу на пяти тактических направлениях разрабатывал еще главком Залужный и она должна была начаться гораздо раньше, да подрыв дамбы помешал.
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18 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:11
    +5
    Какие то у них секреты не секретные. Все всё знают что знать не должны да ещё и трубят об этом на весь мир. lol
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:24
      +2
      Лешак hi, прям не война а реалити шоу, смотрите в следующей серии, мир сходит с ума наверное.
    2. алексеев
      алексеев Сегодня, 20:31
      +1
      Секрет несекрета в том, что подобными заявлениями хотят растянуть наши резервы и без формирования Днепра.
      А вдруг начнут?
      Тогда, когда переправятся много бандерлогов на левый берег, придется не пожалеть Кинжалов на Днепрогес и ,возможно, другие плотины выше по Днепру. wink
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 20:36
        -1
        Если уж мосты не смогли уронить, то куда там плотины! Про Каховскую говорить не будем, так как её точно не "Кинжалами" и "Калибрами" роняли.
    3. Ратник-80
      Ратник-80 Сегодня, 20:43
      0
      Так они и знают чем всё это закончится , мне просто даже жаль их немного , опять положат тыс 20 людей и ведь не убедить зачем , всю верхушку киевскую надо вешать после войны, это нелюди , кровопицы поганые
  2. Элизиум
    Элизиум Сегодня, 20:15
    0
    Как сообщают украинские ресурсы

    Зачем перепечатывать сюда ципсошную дезу? no
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:26
      +1
      Элизиум hi, почему дезу? Вон про конт наступление они с зимы заявляли и готовились в режиме онлайн и видео выкладывали и какие части формируются, где, кто коммандовать будет, кто готовит, на чем будут наступать, все было в свободном доступе.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:30
      +2
      Это хитрый план ципсоты - говорить правду так, чтоб никто не поверил и не готовился. У них небось и высокие чины сидят на рабочих местах, типа никто ж у нас не подумает, что они не по бункерам и не вдарит туда.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:21
    0
    Тем временем,близится ночь,и под Ореховым вновь станет жарко.По сообщениям от Сладкова-там очень тяжело..
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:29
      -1
      dmi.pris 1 верю наши выстаят, нельзя сейчас отходить, иначе плохо выйдет.
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 20:24
    +2
    Тернавский предложил расширить наступление на Херсонское направление с целью растянуть российские силы как можно больше.

    Растягиваться силы только у россии будут? Для обеспечения пяти направлений нужно будет делить резервы тоже на пять частей с соответствующим снижением боевого потенциала каждой части.
    А вообще странно когда все планы выкладываются в интернет, а не секретятся и держатся в узком круге людей.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:31
      0
      Хорон hi, там справа от Зеленского не Сырский ли стоит? Если он то интересно кто из великих древних его научил информацию о готовящихся действиях своих войск выкладывать не всеуслышинья?
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:32
    +3
    Мне что-то подсказывает, что авиации пофиг где они решат высадиться - прикрыть речных десантников ПВО не выйдет, а даже самый тихоходный вертолет за час долетит до нужной точки.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 20:41
      -1
      Ваш комментарий особенно актуален в свете гибели недавно сразу четырёх российских ЛА в десятках км от границы, над "старой" территорией РФ. Но до левого берега Днепра укроПВО с правого никак не дотянется, безусловно.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 20:45
        0
        Что-то под Ореховым укропво не наблюдается, ну кроме сгоревшего авенжера, да и вообще довольно давно там ничего не теряли. А под Белгородом был пэтриот, но говорят по нему прилетело и он больше не проявляется
  6. пешик
    пешик Сегодня, 20:35
    0
    Вот бы по этой ставке Кинжалом, или чем ещё круче, долбануть. А то пишут всякое: что ставка у них не в Киеве - в Польше и т.д.
  7. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 20:40
    0
    Разведка, мобильные группы с миномётами. Отрабатывать взаимодействие уже сейчас.
  8. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 20:41
    0
    И зачем были все эти фокусы-покусы с молчащими солдатами и офицерами ? Как трепались о всех своих планах,так и треплются . Даже если все это типа "дезинфа" , с точки зрения населения или личного состава это именно "слив" ,и это не добавит популярности таким стратегам.
    Кстати говоря нашей пропаганде на Украину бы зацепиться за это и "качать" , аппелируя успехи по остановке контры тем, что противник не скрывая сливал все свои планы.