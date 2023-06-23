Украинские ресурсы: На прошедшей в Киеве ставке был принят план Тернавского с десантной операцией на Днепре

Офис Зеленского согласовал новый план наступления, предложенный командующим группировкой "Таврия" Тернавским, одновременно отвечающим за контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении. Как сообщают украинские ресурсы, в Киеве прошло очередное заседание ставки.
По имеющимся данным, Тернавский предложил расширить наступление на Херсонское направление с целью растянуть российские силы как можно больше. Новый план, принятый на ставке, подразумевает проведение десантной операции с форсированием Днепра сразу на пяти участках. Причем три из них будут ложными, а только два основными. Главная задача - закрепиться на левом берегу, создав условия для дальнейшего прорыва вглубь обороны российских войск с выходом к Азовскому морю и границе с Крымом, что автоматически означает перерезание сухопутного пути на полуостров.
Отдельно готовится десантная операция ниже Каховской ГЭС, которая должна отвлечь российские силы от основных направлений прорыва и позволить ВСУ реализовать замысел командования.
Генштаб определил 5 участков где будут организованы понтонные переправы, три из которых будут второстепенными и только две основными. Отдельно готовится десантная операция ниже Каховской ГЭС, которая должна растянут силы противника
- сообщают украинские ресурсы.
Операция запланирована на конец июня - начало июля. Поскольку информация неофициальная, говорить о ее достоверности смысла нет, но принять во внимание необходимо. Тем более, что десантную операцию с форсированием Днепра сразу на пяти тактических направлениях разрабатывал еще главком Залужный и она должна была начаться гораздо раньше, да подрыв дамбы помешал.