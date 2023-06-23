Украинские ресурсы: На прошедшей в Киеве ставке был принят план Тернавского с десантной операцией на Днепре

Генштаб определил 5 участков где будут организованы понтонные переправы, три из которых будут второстепенными и только две основными. Отдельно готовится десантная операция ниже Каховской ГЭС, которая должна растянут силы противника

Офис Зеленского согласовал новый план наступления, предложенный командующим группировкой "Таврия" Тернавским, одновременно отвечающим за контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении. Как сообщают украинские ресурсы, в Киеве прошло очередное заседание ставки.По имеющимся данным, Тернавский предложил расширить наступление на Херсонское направление с целью растянуть российские силы как можно больше. Новый план, принятый на ставке, подразумевает проведение десантной операции с форсированием Днепра сразу на пяти участках. Причем три из них будут ложными, а только два основными. Главная задача - закрепиться на левом берегу, создав условия для дальнейшего прорыва вглубь обороны российских войск с выходом к Азовскому морю и границе с Крымом, что автоматически означает перерезание сухопутного пути на полуостров.Отдельно готовится десантная операция ниже Каховской ГЭС, которая должна отвлечь российские силы от основных направлений прорыва и позволить ВСУ реализовать замысел командования.- сообщают украинские ресурсы.Операция запланирована на конец июня - начало июля. Поскольку информация неофициальная, говорить о ее достоверности смысла нет, но принять во внимание необходимо. Тем более, что десантную операцию с форсированием Днепра сразу на пяти тактических направлениях разрабатывал еще главком Залужный и она должна была начаться гораздо раньше, да подрыв дамбы помешал.