Украинское контрнаступление глазами иностранных СМИ

Начало "контрнаступа": украинская бронетехника остановилась на минном поле
Тема будущего украинского контрнаступления активно обсуждалась за рубежом в течение нескольких последних месяцев. Различные эксперты и средства массовой информации положительно оценивали планы киевского режима и ожидали, что ему удастся проломить российскую оборону. Однако бои начала июня показали несостоятельность таких прогнозов. Теперь иностранной прессе приходится искать объяснения такому развитию событий.
Ожидания и реальность
Следует напомнить, как иностранные СМИ рассказывали о подготовке к украинскому «контрнаступу». Разные издания регулярно сообщали о тех или иных мероприятиях, о мобилизации и обучении личного состава, поставках иностранных вооружений и техники и т.д. Большая часть подобных публикаций следовала актуальной иностранной повестке и предсказывала будущие успехи украинских формирований.
Обещанное наступление стартовало в начале июня на запорожском направлении, и тогда же стали известны его первые результаты. Украинские формирования столкнулись с развитой системой обороны, оснащенной разными средствами. Им удалось формально занять небольшие территории, однако при этом они понесли значительные потери в живой силе и матчасти.
Особая роль в контрнаступлении возлагалась на бронетехнику и вооружения иностранного производства, поступавшие на Украину в последние месяцы. Однако именно эти машины одними из первых попали в список потерь, причем на значительном удалении от основных оборонительных позиций российской армии. В дальнейшем потери украинских формирований продолжили расти.
Украинский танк в прицеле ударного БПЛА
В целом уже понятно, что давно обещанный «контрнаступ» пошел не по плану и фактически провалился. Противник предпринимает новые попытки прорыва фронта, но вновь несет потери. Такое развитие событий не соответствует прошлым зарубежным ожиданиям, и иностранным СМИ теперь приходится объяснять читателям, что именно произошло, и что может случиться дальше.
Первые результаты
Неудачное наступление началось достаточно давно, и за рубежом уже пытаются оценивать его первые итоги. При этом единое мнение пока отсутствует. Одни издания указывают на признаки провала, тогда как другие призывают не торопиться с оценками. Кроме того, некоторые обходятся нейтральными формулировками о том, что вести боевые действия трудно, а их результат непредсказуем.
К примеру, французское издание Le Monde писало 22 июня об ограниченных успехах украинских формирований. Им удалось занять некоторую территорию, но затем наступление уткнулось в российские рубежи и остановилось. Источник издания в военных кругах Франции указал, что теперь киевский режим может искать слабые места в российских позициях, на которые направят следующий удар.
На следующий день издание Le Figaro указало, что пока рано давать оценки. События на фронте развиваются, и их исход пока остается неизвестным. Любопытно, что такое мнение построили не на основе информации с фронта, а на заявлениях украинского руководства. Не так давно оно жаловалось, что наступление идет медленнее, чем ему хотелось бы.
Боевая работа вертолета Ка-52
Так же 23 июня польское издание Do Rzeczy привело слова генерала Романа Полько, имеющего особое мнение. Он полагает, что «контрнаступ» еще даже не начинался. На данный момент украинские формирования только изучают оборону российской армии и ищут направление главного удара. Собственно контрнаступление в этой ситуации не просматривается.
Другой польский генерал, Вальдемар Скшипчак, в интервью для Fronda.pl признал начало украинского контрнаступления, а также отметил его сомнительные перспективы. По мнению генерала, в ближайшее время Киев должен нанести ответный удар – например, окружить российские войска в районе г. Артемовск (укр. Бахмут). Если этого не произойдет, то через пару недель наступление ждет полный провал.
Причины провала
Некоторые иностранные СМИ пытаются провести анализ обстановки и ситуации и определить, почему украинское наступление не оправдывает ожиданий. Приводятся разные аргументы, связанные с особенностями действий украинской и российской сторон. При этом, что интересно, вынужденно признают высокий уровень оснащенности и подготовки российской армии.
Первые выводы последовали через несколько дней после начала украинского наступления. Так, в своей публикации от 14 июня британская газета The Guardian делает вывод о хорошей подготовке российской обороны. Войска имели почти год для подготовки оборонительных позиций и использовали эту возможность. Кроме того, отмечается широкое распространение противотанковых систем, угрожающих бронетехнике иностранного производства.
Момент поражения вражеского бронеобъекта
Неназванные источники «Гардиан» отметили, что прежние прогнозы о ходе боевых действий были ошибочными. Российская армия не «растаяла» под украинскими ударами, и противник не смог прорваться. Это означает, что бои на ключевых направлениях будут длительными и изнурительными.
Одной из ключевых составляющих российской обороны стала инженерная подготовка местности и размещение заграждений. На их значение 15 июня указало французское издание Ouest-France. Рассматривая итоги предыдущих боев, оно указывает, что значительный ущерб наступающим украинским частям нанесли российские минные поля. Они останавливали продвижение бронетехники и пехоты, делая ее легкой мишенью для артиллерии и ракет.
Ранее, 10 июня, интересное мнение о прошедших боях привело издание Asia Times из Гонконга – его высказали неназванные офицеры европейских армий. Один иностранный специалист отметил ошибочность украинской тактики. Имея ограниченные силы и возможности, Киев не стал использовать их для одного мощного удара, но устроил несколько операций мелкого масштаба, с известным результатом.
Другой европейский специалист сравнил такое наступление с действиями Х. Гудериана при наступлении на Францию в районе г. Седан. Однако у киевских формирований нет требуемой поддержки с воздуха, что приводит к потерям и к провалу операции. При этом развитой авиацией обладает российская сторона. Особо отмечается работа ударных вертолетов.
Импортный ОБТ Leopard 2 за мгновение до поражения
Повышенное внимание
Таким образом, боевые действия в зоне проведения Спецоперации продолжают привлекать внимание иностранных СМИ и остаются одной из главных тем. Недавно интерес к ней усилился из-за начала давно обещанного контрнаступления. Пресса продолжает следить за новостями и «отрабатывает» актуальную тему.
При этом иностранные издания оказались в сложном положении. Реальные результаты боев совсем не похожи на предполагавшиеся. Пропаганда Киева и его покровителей рисовала страшные для российской стороны картины с уничтоженной техникой и прорванными линиями обороны. Однако во время реальных боев большие потери понесли именно украинские формирования, и им не удалось прорваться ни на одном участке.
Реальная картина расходится с обещаниями украинского и иностранного командования, и прессе приходится принимать меры. Некоторые издания пытаются объяснить читателям и, вероятно, себе, что наблюдаемые события не являются фатальными для киевского режима. Другие же занимаются анализом ситуации с той долей объективности, которая допускается в текущее время в их странах.
Очевидно, что иностранная пресса продолжит следить за действиями украинских формирований и новыми этапами пресловутого «контрнаступа». При этом ей вновь придется писать о неудачах и провалах киевского командования и его войск. Как именно будут сглаживать острые углы и обходить неудобные темы, можно будет узнать в самом ближайшем будущем. И следующие новости такого рода прессе не придется ждать долго.