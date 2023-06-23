Военкоры: Российская авиация наносит удары по объектам ВСУ в Бериславе на правом берегу Днепра

Самолеты Воздушно-космических сил России вечером 23 июня активно работают по целям военного назначения ВСУ на правом берегу реки Днепр. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.
По сообщению источников, авиация наносит удары по объектам ВСУ на правом берегу Днепра авиабомбами ФАБ-250 и ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). В первую очередь, отрабатываются цели в Бериславе.
Предположительно, ВКС РФ бомбят военные объекты украинских формирований в районе Бериславского машиностроительного завода. В этом месте украинские формирования размещают личный состав, вооружение и военную технику. До этого авиационные удары наносились по Бериславу около недели назад.
Отметим, что уничтожение военной инфраструктуры, техники, вооружений и личного состава ВСУ на правом берегу Днепра имеет большое значение в качестве превентивной меры, поскольку сокращает военный потенциал украинских формирований в контексте высокого риска контрнаступления и на этом участке фронта. Удары авиабомбами позволяют нанести максимальный ущерб силам противника.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что не стоит оценивать результаты контрнаступления ВСУ и призывала не делать поспешных выводов о нем. Такие заявления представителей киевского режима свидетельствуют, что ходом контрнаступления они явно недовольны, а регулярное уничтожение ВС РФ военной инфраструктуры ВСУ лишь усложняет и без того не очень хорошее положение украинских формирований.