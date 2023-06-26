Китайский глобальный проект: кризис и угроза военного сценария

Новый шёлковый путь
Крах модели развития
Государственная поддержка экономики в Китае во II кв. 2023 года обвалилась до нуля. Хуже ситуация была только в начале «пандемии» ковида в начале 2020 года. Экономика страны не способна расти без поддержки государства. В частности, через масштабные инфраструктурные проекты. Для этого власти наращивают госдолг, который в совокупности (долги центральных и местных властей, госкомпаний и пр.) достиг уже огромной суммы в 330 % ВВП.
Однако наращивание государственного долга уже не помогает, как раньше. Если в начале 2000-х годов на прирост ВВП на 1 юань требовалось 1,5 юаня госдолга, то сейчас это соотношение достигло 1:3. Вливания в экономику уже не помогают, сам долг становится угрозой.
Другого источника развития у КНР нет. Введение полной конвертируемости юаня не поможет. Только усилит бегство капитала. Китай и так занимает первое место в мире по отъезду богачей. Конвертируемый юань ухудшит ситуацию. Бегство капитала станет просто огромным, ещё более подрывая положение страны.
Страну может спасти только создание зоны юаня, в которой Поднебесная будет доминировать среди своих союзников и сателлитов. Но её ещё надо создать, а времени катастрофически не хватает. Хозяева США уже развязали мировую бойню (Украинский фронт), подталкивают к этому и Азиатско-Тихоокеанский регион и собираются получить с этого все гешефты. Так, капитал, производства и «мозги» уже бегут из Европы в США, которая попала в западню Лондона и Вашингтона.
Кризис «китайской фабрики»
Кризис в Китае связан с тем, что несмотря на свою специфику и власть компартии, Поднебесная стала частью капиталистической системы. Китай вполне успешно встроился в капсистему как «мировая фабрика». Если Россия после развала СССР стала сырьевой «трубой» Запада (Как Россию превращали в сырьевую полуколонию), то Китай – «фабрикой» со всеми вытекающими последствиями, включая страшный экологический кризис, когда граждане мегаполисов не видели голубого неба из-за смога.
Россия исправно поставляла и поставляет сырьё, обогащая 5 % богачей и 10 % среднего класса (остальные – бедные и нищие разной градации), а Китай поставлял продукцию более высокого передела. Причём благодаря довольно разумному и национально ориентированному руководству Поднебесная быстро осваивала всё новые технологии, и если в 1990-е годы китайский товар означал ширпотреб и низкое качество, то теперь – те же китайские автомобили вполне конкурентноспособны с японскими или европейскими.
После 2008 года в Пекине поняли, что эта модель близка к концу. Было принято решение о строительстве «общества среднего достатка», развитии внутреннего рынка, который заменит экспорт. То есть Поднебесная должна была стать частью т. н. «золотого миллиарда». Китайцы потреблять на уровне среднего европейца-американца. Плюс упор на развитие новых технологий, включая более экологически чистые, науку, образование и т. д. Плюс масштабная модернизация ВС.
В целом Китай задачу решил. Стал в экономическом отношении второй сверхдержавой. Совершил ряд прорывов в космосе, науке и технике (в том числе и за счёт наследства СССР). Создан мощный китайский средний класс. Десятки миллионов людей вырваны из нищеты и бедности.
Китайский глобальный проект
Однако Китай остался частью капсистемы, со всеми вытекающими последствиями. То есть на планете новый кризис капитализма, глобальная депрессия. И КНР не сторонний наблюдатель, а один из ведущих игроков Большой игры.
Задача создания внутреннего рынка, общества среднего достатка решалась ценой накопления огромного долга. Поэтому Пекин начал новый проект – «общество социального кредита». Это аналог западного глобального проекта «цифрового концлагеря». Одновременно создавалась сфера китайского влияния – Новый шёлковый путь.
Проблема в том, что времени нет. То есть Китай не успевает создать свою сферу влияния, зону юаня. При этом хозяева коллективного Запада уже перешли к традиционному решению кризиса капитализма – они начали перезагрузку планеты. Сначала была облегчённая версия мировой войны – «пандемия». В 2022 г. всё перешло на традиционные рельсы – загрохотали пушки, полетели ракеты.
Соответственно, китайскому руководству во главе с товарищем Си приходится корректировать свои планы. Пекину кровь из носу нужна зона юаня, которая позволит сбросить накопившиеся противоречия на союзников-партнёров. Как это делает до сих пор США с нефтедолларовой системой. В Вашингтоне это всё прекрасно понимают. У англосаксов давние и отлично работающие традиции долгосрочной стратегии. Отсюда и провокации с Тайванем. Укрепление союза с Японией, у которой свой внутренний кризис, который также надо решать. Отсюда и сближение США с Индией. То есть хозяева западного проекта подталкивают Поднебесную к военному варианту – «маленькой победоносной войне».
Вот и выходит, что Поднебесную загнали в ловушку потребительского общества и капитализма. Либо война с минимальными шансами на успех и создание зоны юаня. Либо крах всей модели, стагнация по примеру всех прежних «азиатских тигров», включая Японию. И перспектива смуты. Это традиционная китайская историческая цикличность: восстановление и расцвет империи – упадок – смута – новое восстановление.
При этом стоит помнить, что потребительская модель стала базовой для китайцев. Существенное ограничение или отказ от неё, ухудшение положения могут привести к тяжёлым социальным последствиям. Элементы такого недовольства были уже отмечены во время периода «пандемии». То есть вряд ли китайцев устроит перспектива, когда одному-двум поколениям придётся «затянуть пояса».
Таким образом, в среднесрочной или даже близкой перспективе мы увидим появление Тихоокеанского фронта. России в такой ситуации надо избежать угрозы стать «украиной» для Поднебесной. Очевидно, что Лондон и Вашингтон такая перспектива очень даже устроит.