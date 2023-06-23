Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский телеканал: Украинские военные увидели, что ВС РФ умеют воевать очень хорошо

21
Американский телеканал: Украинские военные увидели, что ВС РФ умеют воевать очень хорошо

Вооруженные силы Российской Федерации крепко удерживают оборону на Запорожском и других направлениях, а оттеснить их практически невозможно. Об этом сообщает американский телеканал CBS News, ссылаясь на слова опрошенных корреспондентами украинских военнослужащих.


По словам одного из украинских военных, они увидели, что ВС РФ умеют воевать очень хорошо. Оттеснить российские войска «очень сложно». Единственное, что остается украинским солдатам, сообщает телеканал, так это «молить Бога» о большем количестве боеприпасов, оружия и людей.

Сейчас украинским формированиям не хватает ни того, ни другого, ни третьего. Но если оружие и боеприпасы еще можно выпросить у Запада, то мобилизационные ресурсы Украины истощаются куда с большей скоростью.

Американская пресса сообщает, что украинское контрнаступление рассматривается даже чиновниками администрации США как «слишком медленное». Но продвигаться быстрее ВСУ не могут. В Киеве, между тем, уже пытаются обвинять в слишком медленном продвижении своих войск как раз западных покровителей, которые никак не передадут Украине авиацию и дополнительные системы противовоздушной обороны.

Как и многие другие западные источники до этого, телеканал признает, что украинские формирования недооценили потенциал российских войск. Все оказалось гораздо хуже для ВСУ, чем предполагали и в Киеве, и на Западе. Косвенно это подтверждают и сами представители киевского режима, говоря о слишком медленном характере контрнаступления или советуя «не делать выводов», как сегодня заявила заместитель главы украинского военного ведомства Анна Маляр.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:53
    +3
    Мы это и без американцев,знаем. Наша армия- наша гордость! С молоком матери,передается уважение к армии и флоту.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 21:05
      +2
      С молоком матери,передается уважение к армии и флоту.

      Но оказывается много было на искусственном вскармливании западным, детским, питанием (я о тявкающих бегунах за границу). hi
      1. frruc
        frruc Сегодня, 21:10
        0
        В Киеве, между тем, уже пытаются обвинять в слишком медленном продвижении

        Если сам Зелик пойдет во главе наступающих, то может продвижение всук ускорится.
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 21:13
          0
          Цитата: frruc
          Если сам Зелик пойдет во главе наступающих, то может продвижение всук ускорится.

          Скорее они его в окружение возьмут и прихлопнут!
        2. Клон
          Клон Сегодня, 22:31
          0
          Цитата: frruc
          Если сам Зелик пойдет во главе наступающих

          Результат пребывания "Барана" во главе войска давным давно определен фразой - Войско баранов, возглавляемое Львом, всегда одержит верх над войском львов, возглавляемых Бараном. Приписывается французскому императору Наполеону /(1769—1821). Смысл выражения: судьбу войны решают прежде всего личные качества полководцев, их интеллект, воля, решительность...
          Впрочем, в нашем случае имеется некоторая "загогулина"... Бараны, бредущие на убой, под командованием Барана... Как эту ситуацию рассматривать?
      2. пешик
        пешик Сегодня, 21:24
        -1
        Да уж,.. Курдюков велогонщик - комментатор на евроспорте живёт себе с своём доме в Италии и радуется этому, как и другой известный наш гонщик в Испании, в Кордове.
    2. пешик
      пешик Сегодня, 21:21
      +3
      За нашу Великую Родину,.. за Путина!!
    3. Самый вежливый
      Самый вежливый Сегодня, 21:58
      +2
      С молоком матери,передается уважение к армии и флоту.


      Короткая же память у некоторых , даже удивительно.
      А если вспомнить как афганцам презрительно бросали -мы вас туда не посылали !
      А как ещё 30 лет назад офицеры переодевались в гражданку , когда выходили из части ??
      Значит с молоком матери ???
  2. Vasia
    Vasia Сегодня, 20:55
    +5
    Не украинские военные, а их хозяева увидели и признали, что ВС РФ умеют воевать очень хорошо. Это значит, как минимум не хуже самого хозяина нерабов, а учитывая его (хозяина) самомнение, гораздо лучше.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:03
    +7
    У России никогда не было союзников надёжней, чем наша армия и флот: Слава им!
  4. пешик
    пешик Сегодня, 21:05
    -3
    И не говорите. Даже при таких гигантских потерях у нас - как говорит Пригожин (что-то до 50 бойцов осталось в ротах - вон статья выше на ленте сайта, видно ) - мы дюжим!!
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 21:41
      -7
      Блин только сегодня возле дома стоял камаз-рефрижиратор с бумажкой "груз 200".
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 22:08
      +1
      Даже при таких гигантских потерях у нас - как говорит Пригожин (что-то до 50 бойцов осталось в ротах - вон статья выше

      Пригожин может достоверно сказать какие были потери Вагнера, но о потерях в других частях он знать не может, а только пользоваться слухами или из приватных бесед близких ему людей. Напрасно он выступает с такими заявлениями ибо в военное время публичные речи такого плана вредят всем. Рекомендуется работать с Генштабом и прочими верхними структурами.
    3. Andobor
      Andobor Сегодня, 22:12
      0
      Пригожин говорил, что у Украины 5 тыс. танков, это явная лож, рассчитанная на лохов, лож и все остальное, а скорее троллинг на них же рассчитанный.
  5. Tusv
    Tusv Сегодня, 21:16
    -1
    Фига се. Только догадались? Русские не навидят войну и работу.
    И то и другое делают блестяще
    1. пешик
      пешик Сегодня, 21:30
      +2
      Об этом и песня есть - Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины...
  6. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 21:39
    -8
    А народный герой и великий полководец России Пригожин пишет о десятках тысяч погибших солдат РА за июнь и сотнях сгоревших танков. Получаетая Путина чудовищно обманывают?
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 21:50
      -3
      Интересно кто минусует? Те кто с пеной у рта восторгался " великии" Пригожиным и Вагнерами? Да коротка любовь толпы.
  7. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 21:39
    -1
    Как и многие другие западные источники до этого, телеканал признает, что украинские формирования недооценили потенциал российских войск.

    Интересно, американский телеканал тоже употребляет этот речекряк "украинские формирования"?

    Впрочем, телеканал (или его пересказчики) лжет. "Формирования" уже полтора года воюют и круглыми дураками себя за это время вовсе не проявили, наоборот. Они совершенно точно понимают, что наступать без внезапности на противника, который несколько месяцев окапывался и готовился к обороне, и который не уступает ни численностью, ни оснащением (а во многом и превосходит) - такое себе. Но решают не они. И не Зеленский. Американские военные не просто так несколько раз публично заявляли, что "к наступлению всё готово", хотя ничего готово не было. Есть даже версия, что Залужный не из-за ранения надолго пропал из виду, а потому что отказывался от обреченного контрнаступа и его весьма жестко уламывали.

    Но зачем эта странная политика американцам? Можно лишь гадать, но можно посмотреть на не менее странные телодвижения российской стороны. Казалось бы, наши военные дела впервые за долгое время кажутся великолепными. Однако на всех уровнях (вплоть до самого высшего) вдруг всплывают упоминания и напоминания о мире, Стамбуле, компромиссе и т.д. Впрочем, пока я это писал, ситуация изменилась немыслимо, так что заканчиваю.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:46
    -2
    Если мы будем и дальше пассивно отбиваться, опасаться "реакции партнеров", то бандеровцы получат и оружие и боеприпасы, авиацию и ПВО в достатке. Очередную мобилизацию проведут, наемников подтянут . Короче как всегда воспользуются нашим соплежуйством и кровушки нам попортят и прольют -будь здоров. То, что они свою кровь не жалеют- это их проблемы.
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 22:14
    0
    "Цыплят по осени считают". Надеюсь тенденция продолжится и за лето наши накосят много укропа.