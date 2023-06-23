Американский телеканал: Украинские военные увидели, что ВС РФ умеют воевать очень хорошо

Вооруженные силы Российской Федерации крепко удерживают оборону на Запорожском и других направлениях, а оттеснить их практически невозможно. Об этом сообщает американский телеканал CBS News, ссылаясь на слова опрошенных корреспондентами украинских военнослужащих.
По словам одного из украинских военных, они увидели, что ВС РФ умеют воевать очень хорошо. Оттеснить российские войска «очень сложно». Единственное, что остается украинским солдатам, сообщает телеканал, так это «молить Бога» о большем количестве боеприпасов, оружия и людей.
Сейчас украинским формированиям не хватает ни того, ни другого, ни третьего. Но если оружие и боеприпасы еще можно выпросить у Запада, то мобилизационные ресурсы Украины истощаются куда с большей скоростью.
Американская пресса сообщает, что украинское контрнаступление рассматривается даже чиновниками администрации США как «слишком медленное». Но продвигаться быстрее ВСУ не могут. В Киеве, между тем, уже пытаются обвинять в слишком медленном продвижении своих войск как раз западных покровителей, которые никак не передадут Украине авиацию и дополнительные системы противовоздушной обороны.
Как и многие другие западные источники до этого, телеканал признает, что украинские формирования недооценили потенциал российских войск. Все оказалось гораздо хуже для ВСУ, чем предполагали и в Киеве, и на Западе. Косвенно это подтверждают и сами представители киевского режима, говоря о слишком медленном характере контрнаступления или советуя «не делать выводов», как сегодня заявила заместитель главы украинского военного ведомства Анна Маляр.