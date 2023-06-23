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Представители Украины и стран Запада собираются обсудить «мирный план» Зеленского на специальной встрече

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Представители Украины и стран Запада собираются обсудить «мирный план» Зеленского на специальной встрече

Украинские официальные лица и их западные союзники намерены обсудить предложенный Зеленским "мирный план". Это следует из сообщений ряда западных средств массовой информации.


Как пишет британское издание Financial Times со ссылкой на источники в украинской власти, 24-25 июня в датском Копенгагене состоится встреча с участием высокопоставленных украинских и западных чиновников. Кроме того, предположительно на встрече будут присутствовать представители Глобального Юга, ранее представлявшие свое видение мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

Также предполагается, что США на грядущем мероприятии будут представлять советник по нацбезопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

Участники встречи собираются в неформальной обстановке обсудить принципы, на которых мог бы основываться процесс мирного урегулирования украинского кризиса.

Стоит отметить, что так называемый "мирный план" Зеленского предполагает фактически капитуляцию России, полный вывод российских войск, возврат Украины в границы 1991 года, а также выплаты Киеву репараций и финансирование послевоенного восстановления страны.

Как показала практика, украинская сторона является абсолютно недоговороспособной и не выполняет взятых на себя в ходе переговоров обязательств. В случае заключения мира, либо даже заморозки конфликта по актуальной на данный момент линии боевого соприкосновения, киевский режим неизбежно воспользуется передышкой в боевых действиях для перевооружения и наращивания своего военного потенциала с тем, чтобы впоследствии продолжить вооруженный конфликт уже в лучших для себя условиях.
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21 комментарий
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  1. Светлан
    Светлан Сегодня, 21:07
    +4
    Обсудят как сдаваться? Капитуляция всеобщая или не?
    ..
    И тут еще раз видно, что Украина, а точнее Зеля, без совета Старшего Брата ничего не решает. Не решает бо он никто.
    1. lwxx
      lwxx Сегодня, 21:19
      +4
      Цитата: Светлан

      ..
      Украина, а точнее Зеля, без совета Старшего Брата ничего не решает.

      Нет у них братьев.Они сами отказались от родни. У них есть только хозяева. Как и у поляков.
      1. Светлан
        Светлан Сегодня, 21:42
        +2
        Эээ..
        Старший Брат [Большой Брат] это персонаж романа Джорджа Оруэлла «1984». Это диктатор государства Океания и партии «Ангсоц».

        Имеется ввиду что Зеля без чёткого руководства из США ничего не делает. Марионетка он.
        ..
        Читайте больше. Без обид.
        1. lwxx
          lwxx Сегодня, 22:10
          0
          Прочитал еще пока книга была в списоке запрещенной литературы. Так называемый "самиздат". hi
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 21:08
    +3
    Мирный "план" зеленского. Военный "план" курить не будут. С него отходняк тяжелее
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:09
    +5
    Нам остаётся лишь игнорировать тот бред, который исходит из Запада и уничтожать нацизм на Украине, пока не останется ни одного нациста.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 21:10
    +6
    Ну соберутся, ну обсудят, ну не в формальной обстановке и???? И по итогу перелив из пустого в порожнее, встреча ради встречи.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 21:29
      +1
      Это называется ППР - Посидели, Попи...ли, Разошлись. Тем более неофициально, а там знаете-ли кто напьётся, кто нанюхается, кто уколится или пирожок с мухоморами отведает (це ж еуропа - дикие поле).
  5. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 21:15
    +3
    И кто же будет выполнять решение этого "мирного плана"!??? Прям как у Федота -стрельца: - Пойди туда, незнамо куда. Принеси то, незнамо что.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 21:32
      +2
      Скорее всего представителей России на неформальное мероприятие не пригласили, но выполнять их решения обяжут, а если не будет выполнять, то снова санкции введут от которых хомяка или суслика в клочья разрывает (ну чтоб не повадно было игнорировать решения).
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 21:45
        +2
        Скорее всего представителей России на неформальное мероприятие не пригласили, но выполнять их решения обяжут, а если не будет выполнять, то снова санкции введут от которых хомяка или суслика в клочья разрывает (ну чтоб не повадно было игнорировать решения).


        1. Как можно обязать Россию?
        2. Снова введут санкции? А старые уже отменили?
        3. Про хомяков и сусликов, если честно не понял. Изъясняйтесь яснее "Кто на ком стоял?"
        1. Irokez
          Irokez Сегодня, 21:55
          0
          Цитата: Бывший солда
          Изъясняйтесь яснее "Кто на ком стоял?"

          Никто ни на ком не стоял. Есть такое утверждение что: - "Грамм никотина убивает лошадь - хомяка разрывает в клочья". Вот и думайте стоит ли курить.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 22:33
      0
      Не-не-не!!
      Исхитрись ка мне добыть, то чаво не может быть
      Запиши себе названье, чтобы в спешке не забыть!!!
      Цитируем правильно!!
  6. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 21:16
    +3
    Мирный план Зеленского основан на немедленной капитуляции России (вне зависимости от реального положения на фронте) и выплате (и это главное!) статыщтриллионов репарации.

    А про шкуру неубитого медведя и про то, что сам живёт не под охраной, а под конвоем до тех пор, пока Англичанка позволяет гадить - он что-то слышал?

    У нас лупоглазого пенсионера из Майами (Андруши Козырева) сейчас нет, чтобы оценить всю "прогрессивность" мирных переговоров.
    Сын вот только уехал обратно, воевать. Оставил мне беременную пятым беретом в семье, надеюсь, сноху и уверенность, что наши ВДВ там не подведут. По крайней мере, те, кого по телевизору не показывают и кому нужен всего лишь приказ. Решительность, воля и ПРИКАЗ.

    Сын говорил, что был бы приказ - и Зеленского давно бы за ноздри в Москву приволокли.
    НЕТ ПРИКАЗА...
  7. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 21:16
    +2
    Пиар-акция не более … ибо обсуждать без России просто глупо … им бы подошло обсуждение плана безоговорочной капитуляции с последующим показательным трибуналом (включая смертную казнь через повешение) над всеми нацистскими преступниками и прочими шумерами замешанными в той или иной степени в сегодняшней ситуации … для таких бегство на Запад было бы единственным способом сохранить жизнь
  8. Егоза
    Егоза Сегодня, 21:17
    +2
    А чегой-то все забегали? Даже встречи неформальные и непланируемые ранее устраивают? Что не так? Ляпнул Зеля, что не будет с ВВП договариваться, Рада закон приняла, а теперь думают как назад отыграть? НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
  9. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:20
    0
    Ну пусть это будет зерновая сделка наоборот - они мирный план выполняют, мы по нему ничего не делаем и даже не собираемся
  10. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 21:26
    +2
    Цитата: igorbrsv
    Мирный "план" зеленского. Военный "план" курить не будут. С него отходняк тяжелее

    А какой может быть еще "мирный план" наркоши Зе...??? Я бы еще вот такой предложил...
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:29
    +1

    Так, примерно, подозреваю)))
    ________
  12. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 21:46
    +1
    Запрыгали блохи :) На самом деле это все броские заголовки адресованные западному обывателю для отвлечения внимания от широко анонсированного, но провального контрнаступа. Сейчас еще надо опасаться какой нибудь крупной диверсии или провокации.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 22:08
      0
      Простите. не отвлечение внимания - от... Как вы сказали? Но немного перепутали буквы... Не "анонсированного"... А в анал они уже уехали. Сирые laughing