Украинские официальные лица и их западные союзники намерены обсудить предложенный Зеленским "мирный план". Это следует из сообщений ряда западных средств массовой информации.Как пишет британское издание Financial Times со ссылкой на источники в украинской власти, 24-25 июня в датском Копенгагене состоится встреча с участием высокопоставленных украинских и западных чиновников. Кроме того, предположительно на встрече будут присутствовать представители Глобального Юга, ранее представлявшие свое видение мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине.Также предполагается, что США на грядущем мероприятии будут представлять советник по нацбезопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.Участники встречи собираются в неформальной обстановке обсудить принципы, на которых мог бы основываться процесс мирного урегулирования украинского кризиса.Стоит отметить, что так называемый "мирный план" Зеленского предполагает фактически капитуляцию России, полный вывод российских войск, возврат Украины в границы 1991 года, а также выплаты Киеву репараций и финансирование послевоенного восстановления страны.Как показала практика, украинская сторона является абсолютно недоговороспособной и не выполняет взятых на себя в ходе переговоров обязательств. В случае заключения мира, либо даже заморозки конфликта по актуальной на данный момент линии боевого соприкосновения, киевский режим неизбежно воспользуется передышкой в боевых действиях для перевооружения и наращивания своего военного потенциала с тем, чтобы впоследствии продолжить вооруженный конфликт уже в лучших для себя условиях.