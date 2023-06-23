Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ перебросили много польских и франкоговорящих наемников на Купянское направление

На Купянском направлении российские войска демонстрируют достаточно серьезные успехи в наступлении. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».Как отметил Ганчев, украинские формирования оказывают серьезное сопротивление российским войскам, но у ВС РФ есть явные успехи. Например, наши бойцы серьезно потеснили противника на левом берегу реки Оскол в восточной части Купянска. Но ВСУ пытаются закрепиться к западу, в районе поселка Шевченково.Отдельное внимание Ганчев уделил состоянию ВСУ – и в плане техники, и в отношении личного состава. Сейчас украинским формированиям на данном направлении поступает военная техника западного производства, однако ВС РФ имеют очевидные успехи в ее уничтожении.Глава Харьковской ВГА подчеркнул, что ВСУ перебросили много польских и франкоговорящих наемников на Купянское направление. Местные жители сообщают, что в рядах украинских формирований много западных наемников, которые говорят на европейских языках, чаще всего – на французском и польском.Судя по всему, украинское командование пытается усилить части ВСУ наемниками, поскольку уровень подготовки и мотивированность мобилизованных солдат украинских формирований неуклонно снижаются. Как отмечает Ганчев, среди мобилизованных военнослужащих ВСУ распространяются панические настроения и многие из украинских солдат рады были бы сдаться, но не знают, как это сделать, и опасаются действующих за их спинами «заградотрядов».