Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ перебросили много польских и франкоговорящих наемников на Купянское направление

22
Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ перебросили много польских и франкоговорящих наемников на Купянское направление

На Купянском направлении российские войска демонстрируют достаточно серьезные успехи в наступлении. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».


Как отметил Ганчев, украинские формирования оказывают серьезное сопротивление российским войскам, но у ВС РФ есть явные успехи. Например, наши бойцы серьезно потеснили противника на левом берегу реки Оскол в восточной части Купянска. Но ВСУ пытаются закрепиться к западу, в районе поселка Шевченково.

Отдельное внимание Ганчев уделил состоянию ВСУ – и в плане техники, и в отношении личного состава. Сейчас украинским формированиям на данном направлении поступает военная техника западного производства, однако ВС РФ имеют очевидные успехи в ее уничтожении.

Глава Харьковской ВГА подчеркнул, что ВСУ перебросили много польских и франкоговорящих наемников на Купянское направление. Местные жители сообщают, что в рядах украинских формирований много западных наемников, которые говорят на европейских языках, чаще всего – на французском и польском.

Судя по всему, украинское командование пытается усилить части ВСУ наемниками, поскольку уровень подготовки и мотивированность мобилизованных солдат украинских формирований неуклонно снижаются. Как отмечает Ганчев, среди мобилизованных военнослужащих ВСУ распространяются панические настроения и многие из украинских солдат рады были бы сдаться, но не знают, как это сделать, и опасаются действующих за их спинами «заградотрядов».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тима
    Тима Сегодня, 21:31
    +5
    Пшеков и лягушатников в плен не брать!
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 21:44
      0
      Идёт охота на гусей идёт охота.
      А ведь Высоцкий пророческие стихи написал в своё время:

      Охота на волков
      Рвусь из сил — и из всех сухожилий,
      Но сегодня — опять как вчера:
      Обложили меня, обложили —
      Гонят весело на номера!

      Из-за елей хлопочут винтовки
      Там охотники льют с калаша, —
      На траве кувыркаются гуси,
      Превратившись в живую мишень.
      1. пешик
        пешик Сегодня, 21:45
        +1
        Хотят ли русские войну,.. спросите вы у тишины.
      2. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 21:52
        +1
        Тут сюжет по круче разворачивается, какая то не понятная история с ЧВК Вагнер сейчас происходит, послушал Пригожина...если инфа достоверна, то это какой то ****** , надеюсь что к утру ситуация прояснится.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 21:55
          0
          Что все сегодня интригу держат. Вы хоть процитируйте чего там
        2. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 22:06
          +2
          Цитата: Aleksandr21
          история с ЧВК Вагнер сейчас происходит, послушал Пригожина...если инфа достоверна, то это какой то ****** , надеюсь что к утру ситуация прояснится.

          У Пригожина камыши в голове шуршат.
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 22:14
            0
            Что-то я уже за его здоровье переживать начинаю. Может "тихо шифером шурша едет крыша не спеша" belay
            После пьянки такое бывает.
            Или контузии.
            Как-то странно всё это. Вчера он про взятие Токмака, днём всушники про окружение Донецка, сейчас про обстрел тылов вагнера.
            Парней военкоры показывали с передовой, там всё в порядке. Я в данном случае быстрее поверю военкорам и в то что Пригожину башню сорвало. Или в то что он "засланный казачок".
            Кто-то такую версию в комментах даже озвучивал
        3. opuonmed
          opuonmed Сегодня, 22:09
          +1
          тоже не понимаю что творится шас ише не хватало разборки между своими кто то такую кашу заварил надеюсь скора узнаем что случилось !
      3. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 22:21
        0
        Irokez hi, в данной песне В. С. как и в продолжении идёт именно прославление храбрости и не стандартности волка, хотя это завуалированная метафора на коммунистический строй, так же как и песня про колею. А вы ее так переработали.
  2. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 21:38
    +3
    Сейчас украинским формированиям на данном направлении поступает военная техника западного производства, однако ВС РФ имеют очевидные успехи в ее уничтожении.

    Чего все помешались на этой западной технике, она что щиты какие имеет энергетические непробиваемые? Такая же железка, грубо говоря, и при попадании снаряда ей наносится повреждение. Или западенская железка от нашей отличается заколдованной прочностью?
    1. пешик
      пешик Сегодня, 21:47
      +1
      Вчерась тута была статья про бронетехинку - БМП разные; пишут - у них броня лучше, а у нас они более маневренные и вооружены пушками лучше!
  3. alystan
    alystan Сегодня, 21:46
    +1
    На них не надо жалеть объемно-детонирующие боеприпасы.
  4. Седов
    Седов Сегодня, 21:48
    +2
    Держитесь, Братья! Вся Россия за вас молится. За правое дело война идёт. А вся эта босота европейская также хорошо, как и их железо в виде леопардов и челенджеров утилизируется.. Укропейцы последние ресурсы выскребают. Скоро кончатся.
  5. Макс Любознательный
    Макс Любознательный Сегодня, 21:48
    +2
    ФАБам все равно на каком языке эти мрази говорят.
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 21:51
    +1
    . украинским формированиям на данном направлении поступает военная техника западного производства, однако ВС РФ имеют очевидные успехи в ее уничтожении

    Я бы сказал наши войска имеют очевидные преимущества имея отечественную технику
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 21:51
    -2
    Ну что, охота на Шойгу начвлась? Пригожин начал действовать
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 21:54
      +3
      Вы радуетесь начинающейся смуте в государстве российском, или мне показалось?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:56
      0
      Что он войной на кремль пошёл чтоли?
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 21:58
      +1
      Цитата: Konnick
      Ну что, охота на Шойгу начвлась? Пригожин начал действовать

      Из чего это следует? Без приколов, просто не в курсе. Ссылкой можете поделиться? winked
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 22:08
        0
        Телега и ВК бурлят. Попробуй пойми да разберись, что и как.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 22:26
          0
          Ну ладно. Утром протрезвеют отпишутся
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:54
    +1
    Судя по всему, украинское командование пытается усилить части ВСУ наемниками, поскольку уровень подготовки и мотивированность мобилизованных солдат украинских формирований неуклонно снижаются.

    Как там с мотивацией у наемников? Скорее всего иностранцами второй эшелон усилили, придавая устойчивость атакующим частям.