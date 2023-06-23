После опровержения Минобороны слов Пригожина о «ракетном ударе по «Вагнеру» в аккаунте куратора ЧВК заявлено: «25 тысяч идут восстановить справедливость в стране»

Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции.

Президентская власть, правительство, МВД, Росгвардия будут работать в обычном режиме. Как только мы сделаем своё дело, мы вернёмся на фронт для защиты Отечества.

В вечернее время одно за другим идут сообщения от имени Евгения Пригожина, курирующего ЧВК «Вагнер». Сначала были сообщения о том, что якобы нанесён ракетный удар по «вагнерам», и в этом Пригожин обвинил Минобороны РФ. После этого в официальном аккаунте главного оборонного ведомства страны появилась запись, в которой заявления Пригожина о якобы ударе по «Вагнеру» опровергаются.В аккаунте Минобороны в соцсети ВКонтакте:Перед этим в аккаунте ТГ Евгения Пригожина сделано заявление от имени совета командиров «Вагнера» - о том, что они «восстановят справедливость», выступят против тех, кто «лишает жизни десятки тысяч русских солдат».Из аккаунта Пригожина:Указано, чтобы некие блокпосты «не препятствовали Вагнеру».После этого Евгений Пригожин (по крайней мере, голос в его аккаунте в Телеграм) заявил, что «для восстановления справедливости» в ЧВК «Вагнер» есть 25 тысяч, которые «идут разбираться, почему в стране творится беспредел». При этом 25 тысяч названы тактическим резервом, а стратегический резерв – вся армия и народ России. Куда именно «идут» эти названные выше 25 тысяч, аккаунт Пригожина не пояснил.При этом многие вообще считают, что в условиях, когда украинской армии не светит на фронте, в дело включилось ЦИПсО Украины, которое пытается добиться приемлемого для себя варианта развития событий.