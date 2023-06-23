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После опровержения Минобороны слов Пригожина о «ракетном ударе по «Вагнеру» в аккаунте куратора ЧВК заявлено: «25 тысяч идут восстановить справедливость в стране»

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После опровержения Минобороны слов Пригожина о «ракетном ударе по «Вагнеру» в аккаунте куратора ЧВК заявлено: «25 тысяч идут восстановить справедливость в стране»

В вечернее время одно за другим идут сообщения от имени Евгения Пригожина, курирующего ЧВК «Вагнер». Сначала были сообщения о том, что якобы нанесён ракетный удар по «вагнерам», и в этом Пригожин обвинил Минобороны РФ. После этого в официальном аккаунте главного оборонного ведомства страны появилась запись, в которой заявления Пригожина о якобы ударе по «Вагнеру» опровергаются.


В аккаунте Минобороны в соцсети ВКонтакте:

Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции.

Перед этим в аккаунте ТГ Евгения Пригожина сделано заявление от имени совета командиров «Вагнера» - о том, что они «восстановят справедливость», выступят против тех, кто «лишает жизни десятки тысяч русских солдат».

Из аккаунта Пригожина:

Президентская власть, правительство, МВД, Росгвардия будут работать в обычном режиме. Как только мы сделаем своё дело, мы вернёмся на фронт для защиты Отечества.

Указано, чтобы некие блокпосты «не препятствовали Вагнеру».

После этого Евгений Пригожин (по крайней мере, голос в его аккаунте в Телеграм) заявил, что «для восстановления справедливости» в ЧВК «Вагнер» есть 25 тысяч, которые «идут разбираться, почему в стране творится беспредел». При этом 25 тысяч названы тактическим резервом, а стратегический резерв – вся армия и народ России. Куда именно «идут» эти названные выше 25 тысяч, аккаунт Пригожина не пояснил.

При этом многие вообще считают, что в условиях, когда украинской армии не светит на фронте, в дело включилось ЦИПсО Украины, которое пытается добиться приемлемого для себя варианта развития событий.
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22 комментария
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 22:11
    -2
    жесть скора узнаем что происходит ! пока что не чего не понятно !
    1. пешик
      пешик Сегодня, 22:22
      0
      Ага, почитал - как про восстание Спартака, похоже.
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 22:23
      -4
      Пан атаман Грициан Таврический пошел в политику! Вспоминаем советский документальный фильм "Свадьба в Малиновке".

  2. Huggi
    Huggi Сегодня, 22:13
    0
    На фоне продолжает играть музыка из Санта-Барбары.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:14
    -1
    Не хватало ещё и внутри страны гражданской войны. Надеюсь это провокация и всё разрулится без кровопролития.
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 22:19
      -2
      Т.е. без кровопролития? В результате ракетного удара никто не пострадал? Или удара не было?
      1. пешик
        пешик Сегодня, 22:24
        -1
        Ну, если там, на аккаунтах Пригожина и Минобороны (как пишут) про удар говорится, - то он был, и из тыла же.
      2. Лешак
        Лешак Сегодня, 22:26
        +1
        А точно был удар? Вы уверены в подлинности видео? Спрашиваю без подвоха, просто век IT технологий...
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 22:30
          0
          Сейчас с уверенностью, можно сказать только одно... инфа идёт от официальных ресурсов Пригожина, от его пресс-службы... голосовые сообщения на 100% от него, его голос) а учитывая такую быструю реакцию пресс-службы МО, которая обычно спит , когда резонанс какой то происходит... то там все серьезно.
  4. Погоны
    Погоны Сегодня, 22:18
    -1
    А как хорошо жили до конца февраля 2022-го года...
  5. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 22:19
    -2
    Лебединое озеро будут показывать?
    1. пешик
      пешик Сегодня, 22:26
      0
      Смотрел в Сочи в 1960-м году, ещё Майя Плисецкая танцевала.
  6. Капитан Пушкин
    Капитан Пушкин Сегодня, 22:19
    -7
    Кому-то Вагнер как кость в горле. Хотят что бы власть его испугалась и прикрыла.
    Логично, ВСУ утомилась от него люли отгребать, нашим многозвездным он тоже всю плешь проел...
  7. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 22:20
    -3
    Что то странное происходит. Видимо не выдали тех кто борзел и нарушил законы.
    Эксперимент с Зеками не удался, они пошли против влсти

    Заявление подполковника ВС РФ Романа Винивитина о похищении, пытках "ЧВК Вагнер" и угрозе убийством
    Если учитывать такие заявления то вполне могли нанести удары по этим подразделениям, как те что не выполняли приказы
  8. Светлан
    Светлан Сегодня, 22:21
    0
    Когда победа будет видна невооружённым глазом Пригожин погибнет в каких либо внутренних, Вагнеровских разборках. Официально. То есть так будет объявлено.

    Сильные, вооружённые отряды не принадлежащие МО, государству не нужны.
    "Плавали, знаем" (с)
  9. Комментарий был удален.
  10. Sadam2
    Sadam2 Сегодня, 22:25
    -3
    хмм ... Повар пошел в разнос ...
    неделя осталась до ультиматума Оленевода ...
    дальше или обнулять их будут или выдавливать из РФ ..
    из турбопатриотных тв они исчезли ..
    последние несколько дней Повар жег напалмом ... наконец хоть что то тут на ВО появилось
    по мне так рано он пошел в атаку ... если обойдутся без него с этим наступом Вова его сьест ... если конечно нам что то не договаривают
  11. SanJoHun
    SanJoHun Сегодня, 22:25
    -3
    Шойга предатель?? Я так и думал, вот кто хочет сдать Запорожье украм
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 22:31
      0
      Цитата: SanJoHun
      Шойга предатель?

      Если эти заявления не фейк, то предатель получается Пригожин. Не Шойгу же идёт против государственной власти.
  12. Million
    Million Сегодня, 22:25
    -2
    Что же там в Кремле происходит? Кто с кем воюет?
  13. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 22:26
    0
    Всех зэков вернут обратно в тюрьмы. Мо шутить не станет. Приказ Путина разоружить. Если полковника послушать они ЧВК Вагнера давно беспределили и щас продолжают не выполнять приказы
    Посмотрим что на украине заявят.
    Не подписали договор вы вне закона.
    ЕСли ЧВк вне закона будет их все вылавливать будут полиция
    Ракетные удары могла и украина нанести
  14. Комментарий был удален.
  15. SanJoHun
    SanJoHun Сегодня, 22:27
    -1

    так он сам это говорит и выкладывает
  16. Трямс
    Трямс Сегодня, 22:27
    -1
    мдя, чудесатым нельзя давать даже намека на власть
    рабы пороков (тут Тщеславие во весь рост) - самые страшные тираны

    все ж надеюсь, что он отвлекает У на себя, там нормально ведутся
    но если нет, то ппц