Пресс-секретарь главы государства: Президент проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России по поводу публикаций в аккаунте Евгения Пригожина, курирующего ЧВК «Вагнер». Напомним, что ранее Минобороны РФ, в адрес которого прозвучали обвинения из упомянутого аккаунта, опровергло заявление о будто бы «нанесённом российскими войсками ударе по тыловым лагерям «Вагнера».
Сообщения о якобы ударе по «Вагнеру» главное оборонное ведомство страны назвало информационной провокацией.
Дмитрия Пескова цитирует ТАСС:
Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются.
О том, какие именно меры принимаются и в чьём конкретно отношении, на данный момент не сообщается.
Ранее в сети высказывалась версия о том, что аккаунт Евгения Пригожина в Телеграм мог быть взломан украинскими спецслужбами совместно с их западными партнёрами, которые давно используют так называемые «дипфейки».