ФСБ возбудила уголовное дело за призывы к вооружённому мятежу

В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу.

Продолжает поступать информация о реакции на сообщения, которые сегодня публикуются в аккаунте куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как уже сообщало «Военное обозрение», Минобороны России ранее опровергло опубликованные в аккаунте Е.Пригожина материалы о якобы ударе российских войск по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер», а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил СМИ о том, что президент проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.К настоящему моменту сообщается о возбуждении Федеральной службой безопасности уголовного дела по факту призывов к вооружённому мятежу. Об этом сообщает Национальной антитеррористический комитет.Из сообщения НАК (цитата приводится по РИА Новости ):Напомним, что ранее даже в украинской прессе заявили, что заявления об ударе по лагерям ЧВК «Вагнер» похожи на фейковые. При этом на Украине особым образом следят за тем, как развиваются события вокруг аккаунта Е.Пригожина и всего, что с ним связано. По понятным причинам, следят за развитием ситуации и в нашей стране.