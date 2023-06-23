Польский президент: Трансформация комитета Украина-НАТО в совет Украина-НАТО - это большая привилегия для украинских партнёров

Мы все ждём момента, когда комитет Украина-НАТО трансформируется в совет Украина НАТО. Это станет не столько светом для Украины, сколько маяком, который будет показывать конец пути в НАТО.

Это большая привилегия (для украинских партнёров). Позиция Украины как страны-партнёра НАТО станет более уверенной.

Польский президент Анджей Дуда в своём интервью сегодня рассказал о «большой надежде Украины» на саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе. По словам польского президента, важным для Украины событием на саммите «должна стать трансформация комитета Украина-НАТО в совет Украина-НАТО».По заявлению Дуды, это якобы даст дополнительные возможности Украины «без принятия страны в альянс на текущий момент».Дуда:То есть, маяк без света?Это заявление Дуды фактически является производной от известного выражения о «свете в конце туннеля».Дуда:На Украине слова Дуды о трансформации, совете и маяке восприняли прохладно. В Киеве продолжают благодарить Польшу за партнёрскую помощь, «за отстаивание интересов Украины на международной арене», однако желают, чтобы НАТО уже перешло от обещаний к реальным делам. При этом на самой Украине не совсем понимают, что изменится, если комитет превратится в совет. Отсылки идут к тому, что до 2022 года действовал совет Россия-НАТО, но он уж точно не предполагал вхождения России и в состав Североатлантического альянса.