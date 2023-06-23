Военное обозрение
Войти Регистрация

Польский президент: Трансформация комитета Украина-НАТО в совет Украина-НАТО - это большая привилегия для украинских партнёров

1
Польский президент: Трансформация комитета Украина-НАТО в совет Украина-НАТО - это большая привилегия для украинских партнёров

Польский президент Анджей Дуда в своём интервью сегодня рассказал о «большой надежде Украины» на саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе. По словам польского президента, важным для Украины событием на саммите «должна стать трансформация комитета Украина-НАТО в совет Украина-НАТО».

По заявлению Дуды, это якобы даст дополнительные возможности Украины «без принятия страны в альянс на текущий момент».

Дуда:

Мы все ждём момента, когда комитет Украина-НАТО трансформируется в совет Украина НАТО. Это станет не столько светом для Украины, сколько маяком, который будет показывать конец пути в НАТО.

То есть, маяк без света?

Это заявление Дуды фактически является производной от известного выражения о «свете в конце туннеля».

Дуда:

Это большая привилегия (для украинских партнёров). Позиция Украины как страны-партнёра НАТО станет более уверенной.

На Украине слова Дуды о трансформации, совете и маяке восприняли прохладно. В Киеве продолжают благодарить Польшу за партнёрскую помощь, «за отстаивание интересов Украины на международной арене», однако желают, чтобы НАТО уже перешло от обещаний к реальным делам. При этом на самой Украине не совсем понимают, что изменится, если комитет превратится в совет. Отсылки идут к тому, что до 2022 года действовал совет Россия-НАТО, но он уж точно не предполагал вхождения России и в состав Североатлантического альянса.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
1 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 00:18
    0
    . Отсылки идут к тому, что до 2022 года действовал совет Россия-НАТО, но он уж точно не предполагал вхождения России и в состав Североатлантического альянса.
    улыбнуло...)