Ещё раз о пленных украинцах

Что необходимо предпринять?

«23 июня, ВСУ окружили Донецк. Взяли донецкий аэропорт и теперь готовятся к освобождению города.»

Подытожим ситуацию

Прежде чем начать разговор о заявленной теме, хочу ответить некоторым читателям по поводу событий вокруг ЧВК Вагнер. Сейчас глубокая ночь с 23 на 24 июня. Время 1 ч 40 мин. Наверное, я кого-то разочарую, но комментировать то, что происходит, я пока не могу. Просто потому, что не имею каких-либо достоверных фактов. Слухи же и комментарии других вообще комментировать не собираюсь.Во время ведения боевых действий противник использует любые средства противодействия. В том числе и информационные атаки. Я не утверждаю, что это операция ЦИПСО, но пока не будет достоверных фактов, подтверждающих или опровергающих версию Пригожина и(или) другие версии, у меня нет комментариев.Делать же безответственные заявления в то время, когда неизвестна позиция Верховного, который обладает реальной информацией в полной мере, пока не прозвучали заявления лиц, как-то связанных с этой ситуацией, считаю глупостью. Что недопустимо с профессиональной и человеческой точки зрения.Сейчас идёт война. Не на жизнь, а на смерть. У нас есть враг. Коварный, безнравственный, способный на любую мерзость. И мы обязаны его бить! Уничтожать! Всем скопом. Всем народом. Вместе. Разбираться с ошибками будем после победы, а пока бить, уничтожать, вытеснять с нашей земли.Конфликт, который мы наблюдаем довольно долго, может разрешить только тот, кто обладает властью назначать и снимать руководителей любой структуры в государстве. Мы ему дали такие полномочия и такую ответственность. Мы доверили президенту судьбу своей страны. Это было наше решение. Большинства граждан нашей страны.Именно поэтому сейчас самое главное – спокойствие и ожидание. Любое другое действие считаю участием в провокации. А раскручивание в информационном пространстве слухов и недостоверных фактов считаю распространением паникёрских настроений. Такова моя позиция.— — — — — — — — — — — — — — — — — —Редакцию и меня лично засыпали вопросами по поводу пленных. Будут ли брать пленных и что с ними делать? Как относиться к тем, кто сдался в плен? Наказывать или отпускать по обмену и прочее. Наверное, это связано с моей последней публикацией о всеобщей мобилизации на Украине.Увы, то, что происходит в Ивано-Франковской области, уже распространилось и на другие регионы вплоть до Киева. Мужчин начинают забирать без каких-то ограничений. Поставлена задача в ближайшее время пополнить ВСУ как минимум на 70 000 бойцов. Зная рвение украинских военкомов, эта задача будет перевыполнена.Естественно, такой подход к мобилизации вызовет приток большого количества солдат и офицеров, не желающих воевать за киевскую власть. Те, кто этого хотел, уже давно на ЛБС или около. К этому необходимо быть готовыми.Сразу скажу, что я за то, чтобы пленных было много. Чтобы мы смогли обеспечить возможность украинским военнослужащим сдаваться. О том, как это сделать, чуть ниже. Сейчас о том, почему я за.Любой пленный – это не только бывший противник, это ещё и спасённые жизни наших солдат и офицеров. Больше пленных, больше живых и здоровых наших. Вот такая арифметика. Другой на войне не бывает.И второе. Война не вечна, все войны когда-нибудь заканчиваются. Вот тогда-то встаёт вопрос о том, кто будет восстанавливать разрушенную страну. Мы уже убедились на примере освобождённых районов, как быстро меняется восприятие мира у украинцев после прекращения зомбирования укропропагандой. Не у всех сразу, но в большинстве своём.Тогда вопрос о том, кто будет восстанавливать, снимается сам собой. Кто лучше хозяина восстановит дом? Нет лучше работника, чем тот мужик, что строит свой дом, свою жизнь. Да, призвали. Да, воевал. Просто потому, что законопослушный гражданин своей страны. Но наказание, а как ни воспринимай нахождение в плену, это наказание, это ограничение свободы, отбыл и был выпущен на свободу.Возникает вопрос о военных преступниках. Тоже не вопрос. Посмотрите, как лихо работают специалисты в ЛДНР. Сколько военных преступников из числа пленных выявлено и осуждено. В отношении скольких ещё ведётся следствие. Но это касается именно преступников!Остальные пленные прекрасно понимают, что к чему, участвуют в восстановлении Донбасса и даже в формированиях добровольцев ЛДНР, если получают такую возможность. Мы должны сохранить людей. Для будущего сохранить. Думать об этом надо уже сегодня.Это очень важный вопрос. Это в кино пленный просто поднимает руки вверх и идёт на позиции противника. В жизни всё по-другому. Даже поднятые руки не гарантируют пленному жизнь. Да и не все пленные на самом деле хотят сдаваться.Уже потому, что в этих руках может быть граната. Или лежащий на земле пленный с отброшенным в сторону автоматом вдруг хватает этот самый автомат и стреляет в спину тех, кому только что сдался…Это факты, о которых вам может рассказать любой участник боевых действий. Но такие вопросы фронтовики научились решать. И случаев таких становится всё меньше и меньше.Какие же факторы сдерживают украинских военнослужащих от сдачи в плен? Прежде всего страх. Страх быть убитым русскими после перехода. Это внушается солдатам постоянно. «Русские не люди, это безжалостные монстры!» и т. п. Что бы мы тут ни говорили и ни писали, а умирать солдат не хочет так же, как и любой другой человек.Следующий фактор – патриотизм. Да, именно патриотизм, любовь к своей Родине, своей земле, своему мироощущению. Многие украинцы искренне считают, что Россия стремится захватить украинские территории и ликвидировать Украину как государство. Ничего удивительного я в этом не вижу. Это их страна, это их жизнь.Третий фактор – опять страх. Не страх погибнуть или страх плена. Это страх того, что их в дальнейшем вернут назад на Украину. А там два пути. Или назад в окопы, или в тюрьму на долгие годы. И неизвестно, что лучше. Пленные реально боятся быть выданными Украине по обмену.Четвёртый фактор несколько неожиданный. Украинцы боятся, что в случае пленения они потеряют возможность получить российское гражданство в случае вхождения территории их постоянного проживания в состав России.Честно скажу, даже удивился этому, когда услышал это от украинского военнослужащего. Так почему бы не дать возможность получить российское гражданство бывшим пленным, например, как гражданам иностранных государств?Ну и последний фактор из значимых – присутствие в окопах националистов и идейных. Эти просто будут стрелять в спину. Просто не дадут перейти ЛБС. Тут тоже всё понятно. Мы много говорим о националистах, но есть ещё и идейные противники России, которые сражаются до последнего.Отсюда и перечень мер, которые нам стоит принять. Это приказ Главкома или даже закон о гарантиях военнослужащим, сдавшимся в плен. В этот приказ или закон нужно обязательно внести все те нюансы, которые я частично озвучил здесь. Понятно, что таких нюансов гораздо больше.Кроме этого, необходимо усилить работу пропагандистов в тылу и на ЛБС. Мы как-то подзабыли, что большинство украинцев имеют доступ только к украинским СМИ. Соответственно, то, что известно нам, неизвестно им. Свежайший пример. Сообщение от украинского блогера. Вчера,Солдаты должны знать и нашу правду. Ту, что знаем мы.Киев вынужден идти на крайне непопулярные меры, которые вызовут негативные для Украины события, в том числе и на ЛБС. Количество не желающих умирать за киевский режим будет неуклонно расти. И это необходимо понимать. Следовательно, нужны меры по подготовке к приёму большого количества пленных.Как бы то ни было, но это люди, которых необходимо кормить, лечить, обеспечивать жильём, проводить с ними работу по психологической реабилитации и прочее, прочее, прочее. Кроме этого, необходимо устанавливать контакты с членами семей пленных, чтобы сообщать им о судьбе их родных и близких.В местах содержания необходимо активно выявлять военных преступников и отдавать под суд военного трибунала. В то же время для тех, кто преступлений не совершал, по их желанию предоставлять возможность трудом искупить вину перед бывшими согражданами.Необходимо думать о будущем...