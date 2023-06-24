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Глава Ростовской области призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону из-за складывающейся ситуации

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Глава Ростовской области призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону из-за складывающейся ситуации

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ситуацию, которая складывается в регионе. Голубев в 5:51 мск сделал запись в своём ТГ-канале, где призвал горожан по возможности отказаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать своих домов.


Ранее глава региона указал на то, что сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка.
Василий Голубев:

Правоохранительные органы предпринимают всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома.

Напомним, что накануне Евгений Пригожин делал громкие заявления относительно необходимости «наведения порядка», в том числе о том, что готов «вести 25 тысяч человек». В итоге в его отношении Федеральной службой безопасности было возбуждено уголовное дело по статье, предполагающей наказание за призывы к военному мятежу.

В Центре общественных связей ФСБ высказались по поводу заявлений куратора ЧВК «Вагнер»:

Заявления Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ, а его действия - «ударом в спину» российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами. В связи с серьёзностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в нашей стране Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина.

В ФСБ призвали бойцов «Вагнера» не совершать непоправимых ошибок и прекратить любые силовые действия против народа России, а также не выполнять преступные приказы Евгения Пригожина. В ФСБ также призвали бойцов «Вагнера» принять меры к его задержанию.
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14 комментариев
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  1. Трямс
    Трямс Сегодня, 06:40
    -2
    Что за пустота должна быть в голове ура-Пригожина, чтобы решить, что 1 (или сколько, 3?) ракетами МО решило уничтожить ЧВК Вагнер из 30-50к чел, до кучи еще и не его самого? - это же гарантированное неуничтожение!!! Смысл? Явная провокация.

    И что теперь он решил растоптать заслуги погибших ребят своим психозом, а заодно угробить и страну под улюлюканье таких же близоруких КомДивов.
    Это Тщеславие = смерть всему вокруг.
    Это враг страны!

    "У" его развела, как маленького, так пока получается. Воспользовалась его обидами на МО, что сделали его прогнозы фейками.

    С другой стороны, а где блин комендантский час??? Это что, шоу такое?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 06:44
      +3
      ЧВК на то и ЧВК,что кто больше заплатит,на того они и работают.И главное как вовремя то.Это по факту удар в спину России.Да и как то укроСМИ подозрительно нахваливают Пригожина.Похоже что ЧВК Вагнер имеет все шансы повторить судьбу Запорожской Сичи,распущенной в своё время Екатериной Второй.
      1. Cartalon
        Cartalon Сегодня, 06:47
        +1
        А кто им платит? Не Пригожин же целый армейский корпус содержит.
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:49
      0
      Что за пустота должна быть в голове ура-Пригожина, чтобы решить, что 1 (или сколько, 3?) ракетами МО решило уничтожить ЧВК Вагнер из 30-50к чел, до кучи еще и не его самого? - это же гарантированное неуничтожение!!! Смысл? Явная провокация.

      Он уже уточнил, били артиллерией и штурмовой авиацией.
    3. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 06:49
      -1
      Цитата: Трямс
      И что теперь он решил растоптать заслуги погибших ребят своим психозом ?


      Всей правды мы не знаем, если слова Пригожина о ударе по ЧВК Вагнер правдивы, то тут нужно разбирательство на самом высоком уровне, с участием президента.

      А вообще очень обидно, как за одну ночь герои (в СМИ) становятся преступниками.... хотя кто какую роль играет, не понятно. По уму, вообще нужно отстранить Шойгу/Герасимова от управления армией, назначить временно исполняющих их обязанности, и уже потом разбираться и останавливать то что происходит... (т.к. огромная вина президента в этом есть).

      Но мы живём в России, и у нас другие реалии..... кто прав, кто нет, никто выяснять не будет. Подгонят армию к Ростову и польётся кровь....
  2. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 06:44
    +2
    Народ немножко не по теме, не знаете чего это комментарии спрятаны во вчерашних статьях. Поддерживающих и сочувствующих слишком много а?
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:47
    +1
    В трудный момент для страны,вот этого совсем не надо,все эти выяснения.Не буду говорить,кто прав в этой ситуации,кто виноват.Все же кажется,что это удачная провокация ГУР Украины
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 06:47
    -1
    Это все похоже на грандиозную ЦИПСОшную операцию под руководством англосаксов. Пользуются ситуацией, когда имеется мощная армия (Вагнер) у которой, типа, разногласия с руководством страны. На провокации не вестись.
  5. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 06:48
    +2
    Раскручивали, раскручивали, как героя, а теперь раз и террорист.
  6. Pastoret
    Pastoret Сегодня, 06:48
    +2
    У меня стойкое ощущение, что от Пригожина избавились наши же.., "Мавр своё дело сделал".., теперь стал слишком не удобен.., ужас.., а говорили, что на украине пауки в банке...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:49
    0
    Обращение губернатора к населению своевременное и необходимое в сложившейся ситуации. Как говорится лучше... одним словом перестраховаться.
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:50
    0
    Прямо-таки историческая параллель с мятежом Корнилова летом 1917. Аккурат в период наступления ВСУ.
    А что скажет Гиркин?
  9. PASus
    PASus Сегодня, 06:50
    0
    Вопрос финансироаания Пригожина и цели его финан истов не ясны
  10. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 06:50
    0
    А возможно, что пригожина давно сша завербовали и он действовал в интересах запада?