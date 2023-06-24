Глава Ростовской области призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону из-за складывающейся ситуации

Правоохранительные органы предпринимают всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома.

Заявления Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ, а его действия - «ударом в спину» российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами. В связи с серьёзностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в нашей стране Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ситуацию, которая складывается в регионе. Голубев в 5:51 мск сделал запись в своём ТГ-канале, где призвал горожан по возможности отказаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать своих домов.Ранее глава региона указал на то, что сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка.Василий Голубев:Напомним, что накануне Евгений Пригожин делал громкие заявления относительно необходимости «наведения порядка», в том числе о том, что готов «вести 25 тысяч человек». В итоге в его отношении Федеральной службой безопасности было возбуждено уголовное дело по статье, предполагающей наказание за призывы к военному мятежу.В Центре общественных связей ФСБ высказались по поводу заявлений куратора ЧВК «Вагнер»:В ФСБ призвали бойцов «Вагнера» не совершать непоправимых ошибок и прекратить любые силовые действия против народа России, а также не выполнять преступные приказы Евгения Пригожина. В ФСБ также призвали бойцов «Вагнера» принять меры к его задержанию.