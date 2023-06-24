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Генерал Суровикин обратился к ЧВК «Вагнер», призвав выполнять приказы верховного главнокомандующего

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Генерал Суровикин обратился к ЧВК «Вагнер», призвав выполнять приказы верховного главнокомандующего

Генерал армии Сергей Суровикин, входящий в число командующих российской специальной военной операцией, обратился к бойцам ЧВК «Вагнер». Напомним, что ранее в отношении куратора этой частной военной компании ФСБ возбудила уголовное дело по статье о подстрекательстве к вооружённому мятежу.


Генерал Суровикин:

Я только что прибыл с передовой, где наши войска – наши командиры, наши солдаты – выполняют задачи, бьются с противником насмерть, стоят на своих позициях. Я обращаюсь к командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли долгий и трудный путь, вместе с вами шли на риски и побеждали. Мы одной крови.

По словам командующего, противник только и ждёт, когда в стране окажется обострена политическая обстановка.

Суровикин, который обращался с оружием в руках, призвал бойцов «Вагнера», пока не поздно, подчиниться приказу верховного главнокомандующего, президента России:

Необходимо остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и решить все вопросы мирным путём под руководством главнокомандующего ВС РФ.

Напомним, что ночью стали появляться сообщения о колоннах ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону. Губернатор региона призвал местных жителей воздержаться от поездок в центральную часть города.

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144 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:57
    +33
    Гасить тлеющее недовольство и непонимание надо было раньше.Жаль,если пойдут головы рубить.У музыкантов отличные командиры и бойцы.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:59
      +13
      ...по-крайней мере с Пригожина теперь точно просто так "не слезут"....

      зы второй раз на моей жизни такие события - первый раз был ГКЧП....
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 07:08
        +13
        Цитата: Nexcom
        зы второй раз на моей жизни такие события - первый раз был ГКЧП....

        Только ли? А этого человека и штурм Останкино уже не помните?
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 07:27
          +7
          Не было там никакого штурма. Внутри сидел "Витязь" в количестве 300 рыл и при первых же попытках сторонников Парламента зайти внутрь положил человек 80. На этом "штурм" и закончился. А командиру "Витязя" Лысюку дали за это "Героя России".
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:53
          +2
          Тем временем на улицах Ростова происходит дичь..Тут и военные занимают позиции,и молодежь рядом собрались-зеваки..
          1. Deon59
            Deon59 Сегодня, 08:14
            +8
            Для защиты границ войск не хватает ,а для защиты тушек руководство все нашлось
            1. Aleksandr21
              Aleksandr21 Сегодня, 08:19
              +4
              Цитата: Deon59
              Для защиты границ войск не хватает ,а для защиты тушек руководство все нашлось


              Тоже удивительно.... как значит взять Киев, или оборонять рубежи бойцов нет, а как нужно защитить действующую власть так и Москву перекрыли, и ближайшие города, Росгвардия/спецназ и кого только нет....

              Спрашивается, а зачем нужно было проводить мобилизацию, если такие кадры "охраняют" наше государство ? Я уже молчу про бедную Белгородскую область и другие наши территории, где бойцов не хватает, а тут бери не хочу.
        3. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 08:07
          +1
          Цитата: Nexcom
          второй раз на моей жизни такие события - первый раз был ГКЧП....

          Цитата: svp67
          Только ли? А этого человека и штурм Останкино уже не помните?

          Про то нам вспоминать "неполиткорректно" - "демократия" ведь победила?

          Мы где-то там, внутри себя, очень глубоко, что-то там себе помним, а в 1996-м, после выборов, нам объяснили, что мы с нашей памятью - мешок дерьма, от которого только вред. Который хочет жить и работать и этим фактом мешает разработке принадлежащих Западу залежей полезных ископаемых, расположенных на территории бывшей России.

          Мы с отцом тогда серьёзно увеличили содержимое своего оружейного сейфа за счёт оружия "двойного назначения". Потому что опыт суточного сидения в осаде бандюков с "Калашами" в офисе с двумя "вертикалками" и дробью "пятёркой" двум воевавшим мужикам не понравился совсем. Из боевого тогда была только 95-я отцова "Беретта". Позолоченная - подарок от какого-то африканского царька.

          Потому я знаю, кто на той фотографии.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 07:48
        +2
        Не слезут?Это в лучшем для него случае.
        «Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — говорится в заявлении.В Минобороны добавили, что российские войска продолжают выполнять задачи на линии соприкосновения в рамках спецоперации.

        https://russian.rt.com/russia/news/1165939-minoborony-oproverzhenie-chvk-vagner
      3. иван2022
        иван2022 Сегодня, 08:00
        -1
        Цитата: Nexcom
        ...по-крайней мере с Пригожина теперь точно просто так "не слезут"....

        зы второй раз на моей жизни такие события - первый раз был ГКЧП....

        А на памяти нашей страны это уже было в августе 1917 и называлось "корниловский мятеж".

        Слезут или не слезут и куда Пригожин лезет - это не наше дело..... Главное: какие - то приказы Верховный давал, что Суровикин призвал выполнить? Где они?

        Сам Пригожин вроде бы в Питере....Он умнее Корнилова. И всегда открестился. (Если ему религия позволяет это.)
    2. wanna
      wanna Сегодня, 07:03
      +21
      Это серьезный удар по национальному имиджу России
      1. Комментарий был удален.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 07:04
        +5
        А тем временем как сообщает Русская весна.
        Наступление врага на Запорожском фронте у Пятихатки — Жеребянки остановилось, но у Орехова снова набрало обороты: переброшенные с Каменского участка фронта подразделения брошены в атаку здесь.

        Атакуя, пехота ВСУ заняла уже ряд окопов, продвигаясь от Новоданиловки к Работино под прикрытием артиллерии.

        Сообщают о крайней малой интенсивности работы нашей артиллерии, что позволяет противнику быстрее продвигаться вперёд…

        Атаки врага усиливаются, линия обороны смещается всё ближе к н. п. Работино, где находится подготовленный узел нашей обороны.

        Ценой больших потерь ВСУ продолжают продвигаться вперёд по первому участку очаговой линии российской эшелонированной обороны.

        Если противник продолжит продвижение, то, вероятно, будет остановлен на первой сплошной линии обороны с мощными минными полями и опорными пунктами.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:13
          +9
          Под Работино продолжается уже вторые сутки.И да,там очень тяжело,видимо артиллерия или подавлена или проблемы с БК.Вот совпало это все,каа раз.Скорее-было так задумано .Не нами
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 07:19
            +6
            Цитата: dmi.pris1
            Под Работино продолжается уже вторые сутки.И да,там очень тяжело,видимо артиллерия или подавлена или проблемы с БК.Вот совпало это все,каа раз.Скорее-было так задумано .Не нами


            Я в такие совпадения не верю.Не уж то Пригожину пообещали кресло Президента за содействие,а он согласился?Если так ,то это гос.измена.
            1. svp67
              svp67 Сегодня, 07:23
              +14
              Цитата: Orange-Bigg
              то это гос.измена.

              Это в любом случае по иному не трактуется...
            2. Арон Заави
              Арон Заави Сегодня, 07:33
              +17
              Цитата: Orange-Bigg
              Я в такие совпадения не верю.Не уж то Пригожину пообещали кресло Президента за содействие,а он согласился?Если так ,то это гос.измена.

              Ну вообщем существование параллельных армий ведет сначала к конкуренции, а потом и противостоянию. Когда я написал, что нарушение "монополии государства на насилие" не приведет ни к чему хорошему, то меня на форуме затоптали. А теперь подумайте об остальных ЧВК. Об отрядах Кадырова. И что с этим вмем делать? request
              1. invisible_man
                invisible_man Сегодня, 07:38
                +17
                Всё началось с назначения на должность министра обороны верноподданного, но абсолютно некомпетентного человека.
                1. иван2022
                  иван2022 Сегодня, 08:38
                  0
                  Цитата: invisible_man
                  Всё началось с назначения на должность министра обороны верноподданного, но абсолютно некомпетентного человека.

                  А на каких местах в министерствах у нас компетентные? Компетентный он или нет, верноподданный или нет, он там, куда поставили.
                  И клеить ему мятеж вроде бы не с чего?

                  Правда у некоторых вообще все в голове вверх ногами.. Таки в наше время это слишком часто случается.
                2. Винни76
                  Винни76 Сегодня, 08:40
                  0
                  Цитата: invisible_man
                  Всё началось с назначения на должность министра обороны верноподданного, но абсолютно некомпетентного человека.

                  Это вы про кого? Шойгу, Сердюкова, Иванова? Мировой тренд. В Европе даже гинекологи бывают
            3. Татьяна Першина
              Татьяна Першина Сегодня, 07:36
              +9
              Прошёл Пригожин огонь и воду, а вот медные трубы не одолел. Ещё больше славы и власти захотелось.
      3. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 07:08
        +24
        Цитата: wanna
        Это серьезный удар по национальному имиджу России


        Удар по национальному имиджу это бездарная политика,а всё сейчас происходящее это всего лишь последствия такой политики,её плоды.Армией по-настоящему занялись только во время СВО.
        1. Жгучая_Крапива
          Жгучая_Крапива Сегодня, 07:19
          +20
          Представьте себе вместо армии любую другую бюджетную структуру. Там точно такие же проблемы, как и в армии. Потому что такие же принципы управления. Любой начальник хочет быть несменяемым, а потому подбирает людей намного тупее себя. Кроме случая, когда толковый начальник уходит сам, чтобы не попадать под град проверок и маразматических требований.

          Только там этого пока не видно широкой публике, потому что там нет СВО. И это все в сущности страшнее, чем СВО.
        2. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 07:19
          +12
          Армией по-настоящему занялись только во время СВО

          на словах то да, а по факту на рации, тепловизоры и "птички" собирают онф и неравнодушные граждане!
        3. bayard
          bayard Сегодня, 07:52
          +6
          Цитата: Orange-Bigg
          Удар по национальному имиджу это бездарная политика,а всё сейчас происходящее это всего лишь последствия такой политики

          А между тем вагнера взяли Ростов , штаб Южного Военного Округа , управление МВД области и управление ФСБ . Сбили вертолёт на московской трассе , который их атаковал . Одна из колонн движется на Москву . В Москве проводят некие "антитеррористические мероприятия" .
          Президента НЕТ .
          Шойга бежал на вертолёте из Ростова .
          По заявлению Пригожина по тыловым лагерям Вагнера были нанесены ракетные удары , затем удары вертолётами , затем артиллерией . Много убитых . После этого всё и началось .
          прежде Пригожин заявлял , что он обо всём договорился с Путиным .
          Через какое то время появилось то самое заявление Пригожина о роли Шойги и Герасимова во всём начиная с 24.02.2022.
          После этого похоже и были нанесены удары по лагерям .
          После ударов по лагерям Пригожин пытался связаться с Путиным (со слов Маркова) , но связаться так и не смог .
          После этого был объявлен поход на Москву с целью ареста Шойги и Герасимова для придания их суду .
          Если бы у Ивана Грозного случились такие воеводы как Шойга , которые совершили бы такое злодеяние , он их бы на собственных кишках повесил для наглядности и назидания .
          Но у нас другой национальный лидер ... которого просто нет . Нет обращения к Народу с разъяснением происходящего , нет отчёта о совершенном убийстве русских воинов (не просто граждан России) , и нет отчёта Шойги о том , что он там натворил , что теперь у нас Вагнер областные центры и штабы округов берут под контроль . И идут на Москву !!
          Не хочет гениальный и "лучший в мире министр обороны" отчёт дать о содеяном ?
          Ночные заявления Прокуратуры и ФСБ мы слышали ...
          А теперь приходят слухи о том , что воинские части начинают переходить на сторону Вагнера ... Это чего там эти воеводы наворотили ?? Что Страна в разгар боёв на Запорожском фронте , по их милости в гражданскую войну опрокинуться может ?? В любой момент .
          Это всё цена неприкасаемости Шойги ???
          Всю Россию в труху ради его ЭГО ?
          Путин в плену у этого тувинского "гения" ?
          Или его вообще уже нет ?
          Почему не выступил ночью и не остановил эскалацию ?
          Ещё раз - ГДЕ Путин ?
          Где тот человек , которого избрал Народ России для РУКОВОДСТВА , а не руко... Страной ?
          Даже если это деяние было ... санкционировано главой нашего государства ... за это ТОЖЕ необходимо отчитаться .

          Шойга и Герасимов должны быть НЕМЕДЛЕННО отстранены от власти !!
          Это может остановить кровопролитие и гибель Государства .

          А если эти вольные бояре и дальше продолжат творить творимое ... Страна погибнет.
          НАТО уже облизывается и потирает ручонки .
          ВСУ возобновили наступательные действия .
          Если преступники не будут отстранены и отданы под Суд ... случится Беда .
          Она уже СЛУЧИЛАСЬ .
          1. Ростов Папа
            Ростов Папа Сегодня, 08:13
            -5
            "Bayarb" ты с какого схрона вылез? Чего пургу гонишь? Кто это Ростов взял? Врешь скотобаза.
          2. Prometey
            Prometey Сегодня, 08:34
            +1
            Цитата: bayard
            А между тем вагнера взяли Ростов , штаб Южного Военного Округа , управление МВД

            Сплетни не стыдно разносить?
            1. Зуек
              Зуек Сегодня, 08:44
              0
              Посмотрите видео, где он в штабе ЮВО с Евкуровым беседует в окружении своих хлопцев. И второе видео, где он говорит об аэродроме. Вот такие пироги, блин.
          3. Lelechka
            Lelechka Сегодня, 08:40
            +1
            bayard
            laughing Неужели???) Гипс снимают, клиент уезжает?)) Не нужно выдавать ВАШЕ желаемое за действительное, тут всё таки взрослые люди сидят и знают реальную ситуацию
      4. svp67
        svp67 Сегодня, 07:11
        +20
        Цитата: wanna
        Это серьезный удар по национальному имиджу России

        К которому наше руководство подвело государство САМО... "Махновшина" ни когда не приводила ни к чему иному. Не может быть в "правовом государстве" силовые структуры "вне закона"
      5. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 07:19
        +3
        национальному имиджу
        имидж какой нации вы имеете ввиду.?
      6. monetam
        monetam Сегодня, 07:28
        +1
        это верно, увы. Такой же позор, как в свое время с генералом Власовым...
    3. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 07:03
      -16
      Мое личное мнение Суровеин как куратор ЧВК должен лично идти и разговаривать с музыкантами с глазу-на-глаз. Только так он может искупить свою вину и избежать привлечения к уголовной ответственности ща халатность
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 07:16
        +3
        Цитата: Коте пане Коханка
        Мое личное мнение Суровеин как куратор ЧВК должен лично идти и разговаривать с музыкантами с глазу-на-глаз.

        Согласен. В данной ситуации иного выхода и нет, ни кого другого они к себе и не допустят...
        В любом случае, эту "махновщину" надо ПРЕКРАЩАТЬ
      2. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 07:19
        +21
        Цитата: Коте пане Коханка
        Мое личное мнение Суровеин как куратор ЧВК должен лично идти и разговаривать с музыкантами с глазу-на-глаз.


        С ЧВК Вагнер должен разговаривать президент РФ В.В. Путин, так как только он может дать гарантии и решить все разногласия/проблемы.

        Но пока этого нет, зато есть поручения всем органам власти, "гасить бунт на корабле" - польётся кровь, это не правильный путь.... тем более музыканты, такого исхода не заслужили, у них огромные заслуги перед страной и только ради этого, стоит президенту лично пойти на контакт.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:25
          +2
          Президент должен разговаривать?Там серьезные люди,прошедшие огни и воды..Им ли верить в сказки?
          1. Aleksandr21
            Aleksandr21 Сегодня, 07:32
            +10
            Цитата: dmi.pris1
            Президент должен разговаривать?


            Больше не кому.... так как вопрос, касается министра обороны и начальника генштаба, которые за время проведения СВО столько ошибок/косяков сделали, что в любой другой стране, их как минимум в отставку бы попросили, а по хорошему.... другой вопрос, что если президента всё устраивает и он ничего не хочет менять/не воспринимает критику и т.п. то тогда будет бойня, бессмысленная бойня, в которой одни патриоты будут воевать с другими (которые выполняют приказ).... и ради чего ???

            Нет требования: отставки правительства/президента и т.п. есть конкретные претензии (а может и факты) к деятельности министра обороны и нач. генштаба, и с этим нужно что-то решать, а не уничтожать 25-50 тысяч. русских парней.
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 07:45
              +5
              Президент оказался сам заложником системы,которую создал.Ни поговорить(не поверят),ни сделать(самому тогда признать все ошибки,наделанные за столько времени)
              1. Алексей Зоммер
                Алексей Зоммер Сегодня, 08:43
                0
                Цитата: dmi.pris1
                Президент оказался сам заложником системы,которую создал.

                И что теперь его по голове погладить?
                15 лет назад надо было на пенсию уйти, сейчас бы ему поклонялись как богу, и памятники ставили....
          2. иван2022
            иван2022 Сегодня, 08:43
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Президент должен разговаривать?Там серьезные люди,прошедшие огни и воды..Им ли верить в сказки?

            В нашем обществе "серьёзные люди" - - это НЕ те, кто принёс много пользы, а кто отсидел и "прошёл через огонь и трубы" .... Может в этом причина проблем?
            Я не пойму, мне какая польза от Пригожина, прошедшего через всякие "огни, воды и трубы"?

            Миллиардер Пригожин, разбогатевший на строительном бизнесе в Питере сам-то что либо построил? Или может он гениальный военный?
        2. svp67
          svp67 Сегодня, 07:28
          +8
          Цитата: Aleksandr21
          тем более музыканты, такого исхода не заслужили, у них огромные заслуги перед страной

          У "махновцев" и левых эсеров перед РСФСР заслуги были не меньше и тем не менее, когда они стали бунтовать их уничтожили.
          Мне искренне жаль, что наше руководство довело ситуацию до этого, но иного выхода сейчас нет. Бунт надо гасить быстро.
          1. GELEZNII_KAPUT
            GELEZNII_KAPUT Сегодня, 07:33
            +2
            Цитата: svp67
            У "махновцев" и левых эсеров перед РСФСР заслуги были не меньше и тем не менее, когда они стали бунтовать их уничтожили.
            Мне искренне жаль, что наше руководство довело ситуацию до этого, но иного выхода сейчас нет. Бунт надо гасить быстро.

            У "белых" тоже были заслуги, и бунт загасил их, про это тоже не надо забывать! hi
            1. Essex62
              Essex62 Сегодня, 08:50
              0
              У белогвардейцев- то какие заслуги перед страной рабочих и крестьян были ? Они против нее воевали.
        3. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 07:35
          -2
          Цитата: Aleksandr21
          С ЧВК Вагнер должен разговаривать президент РФ В.В. Путин, так как только он может дать гарантии и решить все разногласия/проблемы.

          простите о каких разногласиях идет вопрос?!!!!
          это не разногласия а отказ выполнять приказы в условиях войны
    4. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:04
      +31
      Жесточайший урок для всех стран. ЧВК не должна преаращаться в параллельную армию.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 07:12
        +4
        Цитата: Арон Заави
        Жесточайший урок для всех стран. ЧВК не должна преаращаться в параллельную армию.


        Примерно тоже самое периодически бывает и в Ливане,где Хезболла бодается с Армией Ливана.Потому что Армия должна быть одна и не надо её бояться и создавать ей противовесы сначало в лице Росгвардии, а затем ЧВК Вагнер.Просто Армия не должна закостеневать и должны работать лифты,новые перспективные офицеры должны менять старых.
      2. wanna
        wanna Сегодня, 07:16
        +11
        Это может серьезно повлиять на уверенность сторонников России. Это сделает Россию более изолированной, и никто не осмелится доверять нестабильной России.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 08:11
          -2
          Цитата: wanna
          Это может серьезно повлиять на уверенность сторонников России. Это сделает Россию более изолированной, и никто не осмелится доверять нестабильной России.

          Хватить уже заводить одну и ту же пластинку про изолирование России. И направо и налево одни зарубежные фирмы и техника, да и поездки в любую страну доступны. Давно уже пора перестать надеяться на какие-либо любовные признания других стран. Россия наша страна и Родина. И сама залечит все свои раны. Это и называется - реальная суверенность!
          А, вагнерОв и Минобороны разведут по сторонам.
      3. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 07:21
        +3
        ЧВК не должна преаращаться в параллельную армию.
        А ведь об этом говорили давно.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 07:37
          +4
          Цитата: Гардамир
          А ведь об этом говорили давно.

          и при этом за эти высказывания на ВО минусили по страшному
      4. oppozite28
        oppozite28 Сегодня, 08:36
        0
        Жесточайший урок для всех стран. ЧВК не должна преаращаться в параллельную армию.
        Смотря в какую сторону движется развитие страны, а также что немаловажно социальное ментальное здоровье населения. Любопытно, как там в г-ве Израиль развивается "конституционное законотворчество" ?! Расскажите ка уважаемый... request
    5. Жопир Туманов
      Жопир Туманов Сегодня, 07:04
      -4
      Истеричные белки-военкоры и их паства раздувают из мухи слона. Не надо всерьёз относиться к этому спектаклю
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 07:17
        +4
        Цитата: Жопир Туманов
        Не надо всерьёз относиться к этому спектаклю

        На этом "спектакле" уже гибнут люди... Дорогова он обходиться
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:19
        +6
        Это Вы о каком спектакле говорите?То,что происходит под Работино,или под Ростовом.Кстати,уголовное дело о мятеже заведено.И это тоже-спектакьь?
      3. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 07:38
        0
        Цитата: Жопир Туманов
        Не надо всерьёз относиться к этому спектаклю

        то есть заявление о том, что нужно идти с силой выяснять отношения в Москве это шутка к которой не нужно серьезно относится?
    6. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 07:33
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      .Жаль,если пойдут головы рубить.
      Цель военных не Пригожин, а Путин. По сути ЧВК это личная армия Путина.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:03
        -1
        belay belay То есть,это военные подняли мятеж против Путина?Пчелы против меда?Да уж..небывалое-бывает.Шутка...
        1. ism_ek
          ism_ek Сегодня, 08:28
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Пчелы против меда?

          Как посмотреть. Если Вагнер в августе пойдёт на Сумы или Харьков, для формирования по заданию президента Санитарной зоны, и добьётся успехов, это будет равносильно формированию новой воинской структуры в России. Пригожин же говорил, что хочет создать аналог КСИР. Финансирование Вагнера будет не по указанию Путина, а строкой в бюджете. А у кого возьмут деньги? Военным это очень не нравится. Отсюда и трения.
    7. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:04
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Гасить тлеющее недовольство и непонимание надо было раньше.Жаль,если пойдут головы рубить.У музыкантов отличные командиры и бойцы.

      Конечно система в виде государства подавит это выступление, но будет вынуждена принимать меры по устранению тех недостатков которые спровоцировали действия вагнерОв.
      Аналог, выступление Пугачёва, Болотникова, Разина... Да и Антонова на Тамбовщине...
  2. PASus
    PASus Сегодня, 07:00
    +4
    По фактам:
    -любое чвк это про деньги;
    -в генштабе рф неоднократно допустили неоравданную гибель руссколо солдата из-за гонора руководства;
    -дальнейшие планы Пригожина нихрена не понятны, а из того что известно, всё очень странно с точки зрения стабильности РФ.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 07:39
      0
      Цитата: PASus
      в генштабе рф неоднократно допустили неоравданную гибель руссколо солдата из-за гонора руководства

      я бы воздержался от подобных заявления, при том, что вопросов к генштабу уйма
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:14
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: PASus
        в генштабе рф неоднократно допустили неоравданную гибель руссколо солдата из-за гонора руководства

        я бы воздержался от подобных заявления, при том, что вопросов к генштабу уйма

        Кстати, это заметно невооружённым глазом
    2. РостиславПушкаревВладимирович
      РостиславПушкаревВладимирович Сегодня, 07:49
      0
      -дальнейшие планы Пригожина нихрена не понятны

      Как не понятны, все понятно и цели и действия.
      Вот каналы
      https://vk.com/concordgroup_official
      https://t.me/s/concordgroup_official
    3. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 08:56
      0
      Поверьте, Генштаб - это тоже про власть и про деньги.
      Цель Пригожина ясна и понятна - легализация по аналогии с КСИР. По сути - это формирование новой армии
  3. Rol
    Rol Сегодня, 07:01
    -6
    Если это всё правда, то это измена! Нельзя с ними церемониться, они хуже врагов, они ПРЕДАТЕЛИ!
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 07:07
      +22
      А те,кто положил кучу ребят под Киевом,Сумами и Черниговым они патриоты что ли???
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 07:40
        0
        Цитата: Николай310
        А те,кто положил

        то есть вы предлагаете оправдать преступника на основании того что есть другие преступления?
    2. bambr731
      bambr731 Сегодня, 07:17
      +1
      Целиком и полностью согласен и поддерживаю.
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:01
    +13
    Суровикин, который обращался с оружием в руках, призвал бойцов «Вагнера», пока не поздно, подчиниться приказу верховного главнокомандующего, президента России:

    А где эти приказы? Кто читал или слышал?
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 07:06
      +5
      Ну как где...вы же недавно видели,как некомандующий потрясывал бумажками,по которым оставили Сумы,Чернигов и Киевщину...через год и про нынешнее время что-нибудь пролопочет
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 07:23
      +6
      Это случайно, не те приказы, по которым все ЧВК должны влиться в структуру МО? Но ЧВК ведь частники, разве они обязаны подчиняться приказам МО?
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 07:42
        -1
        Цитата: Monster_Fat
        о ЧВК ведь частники, разве они обязаны подчиняться приказам МО?

        отсюда вывод, ЧВК НЕДОПУСТИМЫ
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 08:19
          +1
          Цитата: Василенко Владимир
          Цитата: Monster_Fat
          о ЧВК ведь частники, разве они обязаны подчиняться приказам МО?

          отсюда вывод, ЧВК НЕДОПУСТИМЫ

          Посмотрим, куда их теперь допустят.
          Но, полагаю, что это крайности. Нужно четкое Положение или Законы о ЧВК в которых все понятно расписано.
        2. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Сегодня, 08:50
          0
          Цитата: Василенко Владимир
          отсюда вывод, ЧВК НЕДОПУСТИМЫ

          Это не ЧВК, это лицемерие, тех кто продал и предал свою страну примерно 30 лет назад.
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 07:41
      -8
      Цитата: Konnick
      А где эти приказы? Кто читал или слышал?

      извините а можно узнать ваше звание и в какой части вы служите, вы кто что юы до вас доводили приказы главкомверха?
  5. zontov79
    zontov79 Сегодня, 07:01
    +13
    Вся проблема в шойгу " великом полководце" . Он должен уйти вместе с герасимовым . Заменить есть кем .
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 07:12
      -7
      Цитата: zontov79
      Заменить есть кем .

      Кем? Вы готовы кого то из них заменить?
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 08:37
        +1
        Цитата: svp67
        Кем?


        Суровикин, или Евкуров как вариант. Можно рассмотреть и другие кандидатуры, которые более компетентны..... в любом случае они будут лучше Шойгу.

        Насчёт заслуг Герасимова и его военном "мастерстве" ничего не могу сказать, но учитывая ход СВО и то в каком положение оказалась наша армия, явно есть более достойные люди. т.к. до мобилизации (да и сейчас) мы выезжали не за счет тактики и стратегии, а за счет мужества и героизма наших бойцов.
    2. Трямс
      Трямс Сегодня, 07:29
      0
      мне тоже интересно послушать ваши предложения. договаривайте!
      на переправе
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 07:43
      -4
      Цитата: zontov79
      Вся проблема в шойгу " великом полководце"

      вообще-то у министра несколько иные задачи, но это так, к слову
      Цитата: zontov79
      заменить есть кем .

      себя имеете ввиду?
    4. Иван Мак_2
      Иван Мак_2 Сегодня, 08:03
      -2
      Лучшего для противника момента не придумаешь для смены нашего министра обороны. Не раньше и не позже, как в самый острый момент контрнаступления. Сейчас как раз, когда рода войск наконец-то сработались, научились противостоять военным технологиям НАТО, выстроили взаимодействие и более-менее эффективные вертикали. Замена министра обороны в такой момент неизбежно скажется на боеспособности армии. Просто потому что не может не сказаться смена руководителя на работе подчинённых в любой структуре.
  6. 30 вис
    30 вис Сегодня, 07:01
    +11
    Значит нужно убрать первопричину всех этих раздоров . А она известна ... Говорят коней на переправе не меняют .. Меняют .. Если в упряжке хитросделанная кляча . Суровикина и назначить главным по армии .
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 07:04
      0
      Коней не меняют,а бешенных собак пристреливают...и это я не про Пригожина...
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 07:44
        +1
        Цитата: Николай310
        бешенных собак пристреливают...и это я не про Пригожина...

        ну в данной конкретной ситуации "сбесился" именно он
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 07:20
      +4
      Цитата: 30 вис
      Суровикина и назначить главным по армии .

      Не потянет. Пока не его уровень. Ему бы в ВКС порядок навести и научить их прорывать системы ПВО, с начала
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 07:58
        +5
        И как сухопутный генерал может научить летунов прорывать вражью ПВО? Он сам-то где мог этому научиться?
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:31
      +1
      А что Суровикин сейчас не главный чтоли? Поэтому он и обращается.
    4. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 07:44
      -5
      Цитата: 30 вис
      Если в упряжке хитросделанная кляча

      можно узнать ваше образование?
  7. Nightwalker
    Nightwalker Сегодня, 07:03
    -8
    Давно говорил, что Пригожин гн*да: https://topwar.ru/216392-kadyrov-nashi-bojcy-gotovy-zanjat-artemovsk-esli-ujdet-chvk-vagner.html#comment-id-13527541
    Не может наёмник быть защитником Родины! В такую минуту быковать и чинить разборки, это предательство интересов России! Пригожин ПРЕДАТЕЛЬ!
  8. Николай310
    Николай310 Сегодня, 07:04
    +12
    А есть ли эти приказы вообще? Такое ощущение,что выступили уже все...кроме верховного некомандующего...
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 07:25
      +12
      Верховному некогда... Он - в процессе "подготовки"..- он же "ещё не начинал"... yes
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:41
      -2
      С чем выступать. Вы думаете вагнер сейчас телевизор смотрит? Или Путину в твиттере аккаунт для этого завести?
      У Пригожина очевидно крыша поехала. Сами подумайте. Чего могли добиться обстрелом позиций вагнера силовики? Незаметно уничтожить 50 000 чтоли? И заявления его вспомните недавние. И о сдаче позиций под Бахмутом, и охвате Токмака. У него уже месяц кукундер плывёт. А сейчас он что делает? Разве это не мятеж?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:24
        +2
        Цитата: igorbrsv
        С чем выступать. Вы думаете вагнер сейчас телевизор смотрит? Или Путину в твиттере аккаунт для этого завести?
        У Пригожина очевидно крыша поехала. Сами подумайте. Чего могли добиться обстрелом позиций вагнера силовики? Незаметно уничтожить 50 000 чтоли? И заявления его вспомните недавние. И о сдаче позиций под Бахмутом, и охвате Токмака. У него уже месяц кукундер плывёт. А сейчас он что делает? Разве это не мятеж?

        Да. В настоящий момент, это уже не отношения между Пригожиным и Шойгу. Тут уже Пригожин против Государства. А, государство, своими структурами, перемолит и хороших и плохих.
      2. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 08:57
        0
        Цитата: igorbrsv
        Разве это не мятеж?

        Мятеж, это когда, систематически на протяжении минимум 30 лет предается и продается страна с выражением озабоченности и прочеркиванием красных линий.
        Ида президент который бросил свою жену, не уважаем.
  9. Комментарий был удален.
  10. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 07:06
    +16
    Вроде Пригожин ни разу не заявлял, что отказывается выполнять приказы Верховного Главнокомандующего, Президента России. Очень мутно все. ЧВК не должны воевать на своей территории, но и Шойгу не должен занимать свою должность.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 07:46
      0
      тогда почему не заключил контракт?
      там именно этот пункт - ответственность за невыполнение приказа - только он

      Меня больше забавляет, как в вечерних статьях тут писали "даниможитбыть! это все ципсо!"
      А сегодня "понять и простить!"
      Прошло часов 8 всего.
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 08:46
        0
        Цитата: Трямс
        тогда почему не заключил контракт?


        А что было бы после контракта ? ЧВК Вагнер разоружили бы, может даже расформировали и раскидали по отдельным подразделениям, а может быть отправили в самое пекло и Вагнеровцы быстро закончились..... мне вообще думается, что вся эта история с контрактами для добровольческих формировании, и задумывалась с целью, поставить под жесткий контроль Вагнер, чтобы в будущем окончательно решить с ними вопрос, так как терки/претензии/обвинения уже тогда достигли предела.

        Была бы другая атмосфера сотрудничества, то всё было бы по другому, но имеем то что имеем.

        Хотя была и альтернатива, принять закон регулирующий ЧВК в стране.
    2. иван2022
      иван2022 Сегодня, 07:46
      0
      Шойгу там, куда его поставил Верховный. Значит он делает то, что должен. Снимут-должен уйти в отставку и уйдёт.
      А вот Пригожин делает то, что должен? Смотрите не ошибитесь в ответе, ибо до 20 лет......
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:27
      0
      Цитата: Владимир М
      ЧВК не должны воевать на своей территории, но и Шойгу не должен занимать свою должность.

      Да вся это война народов Украины и России не должна быть.
      А, про Шойгу и ЧВК полагаю так и будет. Уберут обоих.
  11. Luminman
    Luminman Сегодня, 07:07
    +13
    Немедленно на такое должен отреагировать президент, а не Суровикин...
    1. exalibor
      exalibor Сегодня, 07:18
      +5
      Все верно... верховный должен как то людям объяснять что в стране происходит... а то его что то мало в последнее время от него комментариев и реакций на то что происходит в СВО...
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:49
      -1
      На сво Суровикин главный. Путин станет главным если военное положение введёт. И по-моему самое время
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:29
      0
      Цитата: Luminman
      Немедленно на такое должен отреагировать президент, а не Суровикин...

      Он все награждает, награждает... кого-то в Кремле...
      Сталин сам никого не награждал, для этого был М. Калинин.
      У главкома важных дел по горло. А, это, целых два часа награждает каких-то артистов... request
  12. bambr731
    bambr731 Сегодня, 07:15
    +5
    В то, что МО РФ нанесло удар по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» я не верю. Это уже из категории безумства, перед которым даже Зеля меркнет. Думаю это какая-то провокация украинских и западных спецслужб. Если же Пригожин на самом деле решил замутить военный переворот во время боевых действий, то тут ему, однозначно, никакого прощения ибо сейчас не время для внутренних разборок
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:52
      +1
      Да ладно бы это Ленин был. Он долго себе репутацию зарабатывал. А простой народ сейчас за что должен Пригожина поддержать? А если это не для народа, значит против. Согласен это мятеж
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:43
        0
        Цитата: igorbrsv
        Да ладно бы это Ленин был. Он долго себе репутацию зарабатывал. А простой народ сейчас за что должен Пригожина поддержать? А если это не для народа, значит против. Согласен это мятеж

        Согласен, не согласен, тут уже факт квалифицированный уполномоченными государством службами по закону, как мятеж.
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 08:51
      0
      Цитата: bambr731
      В то, что МО РФ нанесло удар по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» я не верю.


      Если и был такой приказ, то мы о нём в ближайшие годы не узнаем... а так много "чудес" случается, взять ту же Сирию. С виду мы помогаем только ВКС, а если копнуть глубже то столько всего узнаем, а в ситуации с Донбассом и СВО, то что мы знаем, это лишь верхушка айсберга.
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:17
    +14
    Вообще непонятно, что происходит. Пригожин выступил поздно вечером. По сообщению Пескова Генеральный прокурор успел возбудить уголовное дело против него и доложить Путину. Когда? Среди ночи и за несколько минут? Или в Ген.прокуратуре и ФСБ сидели и ждали? Почему молчит сам Путин?
    Все это больше похоже на провокацию. Только пока не очень понятно от кого и против кого.
  14. Million
    Million Сегодня, 07:21
    +3
    Цугцванг какой то получается...
    Суровикина надо назначать министром обороны.Шойгу пора на пенсию.
  15. Иван Мак_2
    Иван Мак_2 Сегодня, 07:22
    +13
    Высшее руководство минобороны сейчас меньше всего заинтересовано в таких разборках. Как впрочем и вся страна. Если был удар по Вагнеру, то это явная провокация, подстроенная предателями в МО. Эту структуру надо было чистить давно. Затянули, вот и дождались.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:24
      +1
      МО говорит, что удара не было. Не может же наше родное МО врать, верно?
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 08:27
        0
        Появились прямые репортажи Пригожина из Ростова. Там он о том, что он нашел в штабе ЮВО. Волосы дыбом, если это правда.
  16. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 07:25
    +14
    А где собственно президент? Стрелков несколько месяцев уже об этом фактически кричал, что Пригожин готовит вооруженный мятеж, всё смеялись над ним, смотрю кадры из Ростова, фактически он уже под Вагнером, кто у нас вообще правит в государстве? При всей ненависти к Шойгу и к МО, доводит до очередной гражданской войны в стране это уже перебор, ничем хорошим для страны это не закончится. Если у президента есть яйца он должен обоих и Шойгу и Пригожина угомонить, они оба должны быть наказаны жёстко, или Путина ждёт нехорошая судьба, хотя он сам виноват, когда ставил везде своих дружков место профессионалов
  17. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 07:31
    +2
    нужно учитывать, что пригожина могли давно завербовать и все его действия были продуманы заранее западом. Слишком удобное время он выбрал для своей выходки.
  18. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 07:32
    +7
    Моё личное мнение - у нас 2 варианта. 1. Если это спектакль - вполне возможно, чтобы вынудить ВСУ наступать и дальше, мол смотрите, русские дерутся между собой, ещё немного и мы их... 2. Если это не спектакль - значит Пригожин работает не в интересах РФ и будет леквидирован вместе со своим ЧВК. Но если это вариант №2, то у нас Всех, большие проблемы.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:46
      0
      Цитата: Dmitrii
      Но если это вариант №2, то у нас Всех, большие проблемы.

      Мы и до этого то круасанов не кушали. winked
      Все происходит логично. На двух стульях (и нашим и вашим, и и в системе ФРС, и дедоларизация...) сидеть будет трудно.
  19. ВлР
    ВлР Сегодня, 07:34
    +5
    Честно говоря, давно было понятно, что Пригожин претендует на роль диктатора и я писал об этом ещё когда "Вагнер" ср всех сторон обливали сгущенным молоком и шоколадом, а вчерашних уголовников объявляли спасителями России. А теперь "блатных", видимо, " будут мочить в сортирах". С другой стороны, очень много неудобной правды говорил Пригожин. Вот и недавно подал заявление заявление в Генпрокуратуру с требованием завести уголовные дела на Шойгу и Герасимова. И заявил, что главной причиной СВО стало желание Шойгу стать маршалом. Так что, возможно, это - ответка со стороны "обиженных". Самое печальное, что Путин опять " в курсе и усиленно "работает с документами" (прямо, как Ельцин). И бедный Песоков уже давно не знает, что и говорить. Управляет ли Путин сейчас реально страной?
    Ситуация хуже не
    придумаешь, смута прямо во время войны.
  20. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 07:35
    +8
    Похоже, главнокомандующий в стране отсутствует. Поскольку при его наличии, ничего подобного произойти просто не могло.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 07:55
      +4
      Стоит признать,что идеал верховного некомандующего был с куда более сильным стержнем...хоть только по воронам стрелял,а не летал за стерхами и не нырял за амфорами...а закончится похоже у обоих одинаково...вот только Ленина нет,чтобы страну перехватить...зато каспаровых пруд пруди
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:50
        0
        Цитата: Николай310
        Стоит признать,что идеал верховного некомандующего был с куда более сильным стержнем...

        Тут выбор, либо ты Сталин, либо ты Николай второй. Что один делал с генералами, а что второй winked
  21. Ingenegr
    Ingenegr Сегодня, 07:36
    +5
    Основными причинами подобных событий, если это, конечно, не гроссмейстерская партия по введению в заблуждение "партнеров", всегда были и будут оторванность правящей элиты от реальности, моральное разложение кадрового аппарата в силу вседозволенности и безнаказанности, отсутствие ясной и понятной стратегии и безудержная жадность.
    Не исключён, кроме прочего, вариант искусственного создания подобной ситуации для проведения впоследствии "чистки". Убийство С.М. Кирова как повод для начала массовых чисток ещё не все забыли?
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 07:53
      +2
      Может хватит в сказки про ХПП верить? Сначала 8 лет верили,потом оказалось обманули...потом верили год,что передислокации согласно плану и с опережением графика-это хитрый план-опять обманули...может пора в Россию вернуться из волбешного мира планеты розовых симоньянов???
  22. кволту
    кволту Сегодня, 07:46
    -1
    м-да грустно как-то надеемся что крови не будет
  23. shakirovN
    shakirovN Сегодня, 07:49
    0
    Либо Пригожин не прошёл испытание медными трубами, либо это очень грамотная деза, не знаю что и думать.
  24. Николай310
    Николай310 Сегодня, 07:51
    +1
    А великий Лапин с пистиком вдоль забора штаба что не бегает? Заодно с героическими мурадовыми-ахмедовыми. .
  25. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 07:56
    0
    Те люди, которые стоят за Пригожиным на что-то рассчитывают. Всё сейчас зависит от реальной позиции силовых структур.
  26. Lako
    Lako Сегодня, 08:01
    +2
    А, что вы тут все так всполошились. Что в истории России такое впервые? Вспомним Миху Япончика, Махно и других красных командиров. И чем все это закончилось. Я когда то писал уже, что эта идея с ЧВК на фронте к добру не приведёт. Но здесь полно адептов секты святого Пригожина, минусов напихали. Видно ходить по граблям старинный русский обычай.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 08:09
      +2
      В том то и проблема, что ЧВК на фронте - это в первую очередь профнепригодность Шойгу и то что он "построил". ЧВК на фронте от безысходности.
    2. solar
      solar Сегодня, 08:53
      0
      Конкретно с Махно закончилось тем, что после штурма Перекопа, в котором махновцы сыграли решающую роль, заставив корниловцев под угрозой окружения оставить укрепления на перешейке и отойти в глубь полуострова, позже махновцы же, 10-11 ноября, уничтожив корпус Бробовича, сорвали последнюю попытку белых переломить ситуации в Юшуни и Карповой балке.
      Белая кавалерия сумела вновь оттеснить 15-ю и 52-ю дивизии красных от юшуньских позиций к Литовскому полуострову, разбить 7-ю и 16-ю кавдивизии, угрожая тылам прорвавших Перекоп войск.

      Но конница Барбовича натолкнулась на махновскую конную группу, которая, имитируя свое отступление, развернула впереди наступающих врангелевцев линию тачанок в 600 пулеметов и покосила передовые силы белой конницы, заставив её повернуть назад… После этого кавалеристы махновцев и 2-й Конной армии принялись рубить отступающих[5].

      И уже 26 ноября, всего через 2 недели после решающих боев за Крым, красные решили, что обойдутся без махновцев.
      26 ноября отряд махновцев был окружён, однако сумел вырваться с полуострова. В ходе отступления был настигнут превосходящими силами «красных» и частично уничтожен пулемётным огнём. Спастись удалось лишь 250 бойцам, которые и поведали Махно о случившемся...

      Да, аналогия есть, но не та, о которой вы пишете. Когда махновцы сделали своё дело, они стали красным не нужны.
  27. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 08:10
    +3
    Если Верховный в ближайшие часы не выступит по ТВ, с чётким обозначением своей позиции, а не будет отмалчиваться, или мямлить что-то невнятное на тему "ребята, давайте жить дружно", значит центральной власти в стране по факту нет. А тогда может очень быстро получиться, что и страны не будет: под названием Россия будет нечто аморфное и невнятное, по типу СНГ после 1991 года. А лет через 20 можно ожидать череды войн между княжествами.
    1. Иван Мак_2
      Иван Мак_2 Сегодня, 08:16
      +1
      По ТВ ждем балета Лебединое озеро по всем каналам, как в 93-м.
    2. К_4
      К_4 Сегодня, 08:29
      +2
      Да, молчание Путина странное. Он реально живой? Может Пригожин и начал бучу от того, что что-то знает, чего мы не знаем? Ведь он все же человек Путина, а ЧВК по суди личная армия президента. Может Путина потихому сместили?
  28. DeadPahom
    DeadPahom Сегодня, 08:16
    -1
    Либерда из пятой колонны по логике должна встать на сторону Пригожина? Ну, раз они против действующей власти.
  29. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 08:19
    0
    HIERFÜR ist alleine der Versager Shoigu und eine Riege
    alter Männer verantwortlich, die sich mehr Sorgen um
    Bärte und korrekte Uniformen, als um die Bedürfnisse
    der kämpfenden Truppe machen...!!!
    Ganz egal wie man zu Prigochin steht, aber in seiner
    Kritik an dieser "Führung" hat er absolut recht...!!!
  30. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:21
    0
    Ишь ты, спал-спал и вдруг проснулся... Илья Муромец, наверное...
  31. A2AD
    A2AD Сегодня, 08:23
    +3
    А как вам такой вариант?
    Шойгу и Герасимов захватили власть в стране путем дворцового переворота. Путин или изолирован, или и вовсе убит. Вагнер, как единственую структурк не подчиняющуюся переворотчикам и их приказам попытались просто уничтожить. Все это очень напоминает типичный мятеж военных с целью захвата власти в стране. И как то странно молчание Кадырова. Неужели выжидает чья возьмет? Раньше то он и по меньшим поводам не отмалчивался.
  32. seacap
    seacap Сегодня, 08:28
    +1
    Понятно, что нам многое неизвестно и можно опираться только на доступные факты в том виде, как нам предоставляют наши официалы, что тоже, исходя из былого опыта, часто оказывалось ложью и далеко не факт. По моему личному мнению, по ощущениям, витавшим в воздухе, даже без особого профессионального анализа, даже на уровне обывателя, ощущалось и чувствовалось назревание чего-то подобного. В пресловутой дряхлеющей и деградирующей пресловутой "вертикали", причем, не факт что национальной,, созданной в условиях наследуемого глубоко сословного полуфеодального общества без социальных лифтов на основе кумовства, личной преданности и криминала, лишь с одной целью- получение прибыли, для обеспечения тотального разграбления наследия и национальных богатств некогда великой империи. Поэтому у власти совершенно случайные люди, назначенные (про какие либо выборы может говорить только законченный умственно неполноценный идеалист или конченный подлец) для обслуживания интересов "эффективных менеджеров", которые по Бжезинскому "не наши", а также и в основном, обеспечения интересов заокеанских "хозяев денег". Поэтому и выстраивается логическая цепочка из разных событий на протяжении более 30-и лет с вполне конкретной исторической целью- "окончательное решение славянского вопроса", т.е. что не удавалось на протяжении тысячелетия. Затыкая рты, запрещая людям выходить на улицы для высказывания своих претензий, законы, на грани идиотии, по запрету всего и вся, обкладывая людей различными налогами и поборами за мифические ремонты, перекладывая на людей тыловое и др, снабжение армии, снабжение населения и районов б/д, при этом, любимые чады и сами чинуши ни в чем себе не отказывая, наши (уже сомневаюсь) менеджеры и элитки чего ожидали? Бездарностью, полнейшей несостоятельностью, пассивностью при циничном лицемерии, показухе и имитации бурной деятельности, а главное при полнейшей бесконтрольности и безответственности "пропитаны все сферы деятельности госмашины "вертикали", не способной не то что к какому либо стратегическому планированию и прогрессу, но даже на адекватное ситуативное реагирование. Пригожин- это только эпизод, как эти одаренные, живущие в другом мире, привыкшие презирать и видеть в людях только источник своего обогащения и наживы, будут общаться с людьми, прошедшими ад войны, которых пугать уже нечем и которые в состоянии себя защищать. Мне кажется, даже тут у наших "светочей" не хватило интеллекта и понимания, что бросая сотни тысяч людей в пекло, они получают закалённых бойцов, настоящих и реальных защитников народа, а вот на какой стороне окажутся "элитки" тут вопрос. Затыкая, кипящий котел, сложно ожидать, что он не взорвется, чего очень бы не хотелось.
  33. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:28
    +1
    Мне это, почему-то, напомнило ситуацию на фронтах в 1917 году. Только там генштаб Германии замутил . А, вот сейчас- кто? СБУ? ЦРУ? Или еще кто?
  34. Lako
    Lako Сегодня, 08:31
    0
    Путина кореш? Пусть он с ним и разбирается. Или он и здесь не причём? Сделает вид, что его не знает. Устроили бардак с этой СВО.
  35. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 08:34
    -3
    Финансы и экономика в руках ВВП.
    Скорей всего и контрразведка с Генштабом к нему прислушивается.
    С Ростова путь до Москвы долгий.
    ВВП может с Москвы выехать на Урал без потери власти. И что будет делать секта Вагнера? ВВП доверяют многие, а Пригожин как и Стрелков пользуется доверием немногих из военных.
    Короче... как ВВП скажет так рано или поздно случится. Проверено многократно.
  36. Prometey
    Prometey Сегодня, 08:35
    0
    Я, конечно, за кадровые перестановки во власти, но не такой ценой. Если прольется кровь - Пригожина нужно гасить без сомнений.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 08:47
      0
      Я, конечно, за кадровые перестановки во власти, но не такой ценой.
      А если предположить что ВВП просто не может отстранить Шойгу от руководства МО? И из силовых структур ВВП все еще подчиняются только Вагнер?
  37. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:39
    0
    Напомним, что ночью стали появляться сообщения о колоннах ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону. Губернатор региона призвал местных жителей воздержаться от поездок в центральную часть города.
    Россия 24 молчит, ни слова ни пол слова request
  38. Lako
    Lako Сегодня, 08:40
    0
    Посмотрел все новости в СМИ финансируемых из за бугра Евроньюс, Свобода. Там радости через край. Пригожин у них чуть ли не герой дня. Пишут, вагнеровцы в Ростове захватили штаб южного ВО,здание МВД. Как то оперативненько вражеские СМИ подсуетились. Только в Кремле никак из спячки не выйдут. Может сейчас проснуться?
  39. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 08:42
    +1
    Цитата: A2AD
    Шойгу и Герасимов захватили власть в стране путем дворцового переворота


    Не лишено оснований....Амбиции Шойгу начали бурно расти ещё накануне СВО: надувание имиджа, международные встречи, навязчивые соц.опросы...