Генерал Суровикин обратился к ЧВК «Вагнер», призвав выполнять приказы верховного главнокомандующего

Я только что прибыл с передовой, где наши войска – наши командиры, наши солдаты – выполняют задачи, бьются с противником насмерть, стоят на своих позициях. Я обращаюсь к командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли долгий и трудный путь, вместе с вами шли на риски и побеждали. Мы одной крови.

Необходимо остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и решить все вопросы мирным путём под руководством главнокомандующего ВС РФ.