Генерал Суровикин обратился к ЧВК «Вагнер», призвав выполнять приказы верховного главнокомандующего

Генерал армии Сергей Суровикин, входящий в число командующих российской специальной военной операцией, обратился к бойцам ЧВК «Вагнер». Напомним, что ранее в отношении куратора этой частной военной компании ФСБ возбудила уголовное дело по статье о подстрекательстве к вооружённому мятежу.
Генерал Суровикин:
Я только что прибыл с передовой, где наши войска – наши командиры, наши солдаты – выполняют задачи, бьются с противником насмерть, стоят на своих позициях. Я обращаюсь к командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли долгий и трудный путь, вместе с вами шли на риски и побеждали. Мы одной крови.
По словам командующего, противник только и ждёт, когда в стране окажется обострена политическая обстановка.
Суровикин, который обращался с оружием в руках, призвал бойцов «Вагнера», пока не поздно, подчиниться приказу верховного главнокомандующего, президента России:
Необходимо остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и решить все вопросы мирным путём под руководством главнокомандующего ВС РФ.
Напомним, что ночью стали появляться сообщения о колоннах ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону. Губернатор региона призвал местных жителей воздержаться от поездок в центральную часть города.