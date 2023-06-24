Украинская сторона заявила о наиболее массированной за последние недели российской комбинированной ночной атаке

В течение ночи российские войска продолжили нанесение ударов по военным объектам на тыловых территориях киевского режима. Сообщается, что в ночные часы воздушная тревога охватывала всю территорию Украины. Взрывы гремели на объектах в разных регионах.
Сообщается о многочисленных взрывах на объектах войск киевского режима в Харькове и Харьковской области. Несколько взрывов прогремели в Днепропетровске (переименован украинскими властями в Днепр).
Мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем аккаунте соцсетей сообщает о взрывах в Соломенском районе Киева. В этом районе располагается аэропорт «Жуляны», который украинские войска в последние месяцы активно используют в военных целях.
Также известно о том, что ракеты и беспилотники поразили цели в Одессе и Одесской области, выявив проблемы в работе украинской противовоздушной обороны на южном направлении.
Кроме того, поражены объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, Кропивницком (Кировограде).
По некоторым данным, фиксируется поражение военных объектов и в Полтавской области.
Украинская сторона заявляет, что ночная комбинированная атака была самой массированной за последние несколько недель. Это притом, что как минимум на протяжении трёх недель удары по объектам киевского режима следуют практически ежедневно.