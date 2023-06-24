Военное обозрение
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Украинская сторона заявила о наиболее массированной за последние недели российской комбинированной ночной атаке

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Украинская сторона заявила о наиболее массированной за последние недели российской комбинированной ночной атаке

В течение ночи российские войска продолжили нанесение ударов по военным объектам на тыловых территориях киевского режима. Сообщается, что в ночные часы воздушная тревога охватывала всю территорию Украины. Взрывы гремели на объектах в разных регионах.


Сообщается о многочисленных взрывах на объектах войск киевского режима в Харькове и Харьковской области. Несколько взрывов прогремели в Днепропетровске (переименован украинскими властями в Днепр).

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем аккаунте соцсетей сообщает о взрывах в Соломенском районе Киева. В этом районе располагается аэропорт «Жуляны», который украинские войска в последние месяцы активно используют в военных целях.

Также известно о том, что ракеты и беспилотники поразили цели в Одессе и Одесской области, выявив проблемы в работе украинской противовоздушной обороны на южном направлении.

Кроме того, поражены объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, Кропивницком (Кировограде).

По некоторым данным, фиксируется поражение военных объектов и в Полтавской области.

Украинская сторона заявляет, что ночная комбинированная атака была самой массированной за последние несколько недель. Это притом, что как минимум на протяжении трёх недель удары по объектам киевского режима следуют практически ежедневно.
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24 комментария
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  1. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 07:26
    -11
    если пригожина давно завербовали на западе, то МО РФ необходимо учитывать, что его действия это лишь часть плана нато, поэтому и удары столь массированные по всу.
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 07:36
      +1
      Цитата: Constantin N
      если пригожина давно завербовали на западе, то МО РФ необходимо учитывать, что его действия это лишь часть плана нато, поэтому и удары столь массированные по всу.

      знать бы ещё на кого Шойгу с Путиным работают если Пригожин на нато
    2. алексеев
      алексеев Сегодня, 08:26
      +1
      Цитата: Constantin N
      если пригожина давно завербовали на западе

      Звучит дико, но тут не будешь удивляться, подобные фортели творятся впервые в истории нашего государства, исключая период Гражданской войны, когда государства ещё и не было.
      думаю нужно официально выступить Верховному и дать соответствующие приказы, а тех кто не выполнит вне закона. Люди не дураки же совсем.
    3. ник7
      ник7 Сегодня, 09:02
      0
      если пригожина давно завербовали на западе

      У Пригожина есть успешная фирма , он помогает некоторым государствам в Африке, вербовка не даст Пригожину больше того что он имеет.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:29
    +7
    Бойцы воюют,и дай бог им удачи.А то,что происходит в тылу-не оглядываться,разберутся
    1. monetam
      monetam Сегодня, 07:50
      +3
      Это правильно.
      С Пригожиным в Ростове разберутся.
      А на фронте пусть наши войска ломают "наступ".
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 08:26
        -1
        Воин обязан- воевать а не в политику морду засовывать. Ему и так много прощали. Пусть думает, что, кому и КОГДА говорить.
    2. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 08:54
      0
      Ну как бы, если музыканты захватывают аэродромы в тылу, то это может отразится на воздушной поддержке войск.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:34
    +5
    Да у них каждая новая сильнее предыдущей, и результаты работы ПВО всё круче и круче. Так что ничего нового нет.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 09:03
      0
      Но и новых картинок попаданий тоже чего-то нет. Одна и та же картинка со складом боеприпасов в Одессе таскается из новости в новость аж с 26 сентября 2022 года.
  4. unhappy
    unhappy Сегодня, 07:35
    +1
    То Днепропетровск, то Днепр, а может как было раньше назвать как при Российской империи?
  5. PASus
    PASus Сегодня, 07:38
    -5
    Один простой вопрос всё ставит на свои места: - "Кому выгодно то, что делает Пригожин?"
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:33
      -1
      А кому был выгоден отвод войск от Киева и Чернигова с созданием Бучи? Уж не Пригожин ли их отвёл?! Ах, какой негодяй!
  6. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 07:39
    +5
    И ни одного удара по мостам железнодорожной инфраструктуре и Кременчугскому НПЗ. Видимо, не только насчет Зеленского, но и насчет " Бени" были даны гарантии израильскому премьеру.
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 09:00
      0
      Сколько можно повторять: у нас просто нечем уничтожать мосты.
      Они не уничтожаются не от отсутствия желания, а от отсутствия возможностей.
      Мосты можно уничтожать ТОЛЬКО чугунками (ну или ЯО) с проходом непосредственно над ними, а значит подставлятся под ПВО. И пока ПВО не будет подавлено в нужной степени, мосты будут стоять.
      Недавний пример удара по Чангарскому мосту, у всех в памяти: запущено 4 ракеты, общей стоимостью 10 млн баксов, попала только одна, дыра заделывается за пару дней.
      А мостов на Украине тысячи.
  7. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 07:45
    +11
    Украинская сторона заявила
    Удивляет то, что украинская сторона имеет физическую возможность что-то заявлять. У них есть для этого интернет, электричество, сотовая связь...
    Удивляет сам факт существования "украинской стороны", способной что-то заявлять.

    Эта территория за последние девять лет заслужила, чтобы как в том анекдоте
    - Стена точно крепкая?
    - Ну так... Фирма "Золотая рыбка" гарантирует...
    - Заливай на фиг бетоном!
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 08:04
      +1
      Цитата: Zoldat_A
      Удивляет то, что украинская сторона имеет физическую возможность что-то заявлять. У них есть для этого интернет, электричество, сотовая связь...
      Удивляет сам факт существования "украинской стороны", способной что-то заявлять.

      Эта территория за последние девять лет заслужила, чтобы как в том анекдоте

      и какого вообще овоща они ведут каналы в нашем Телеграмме... request
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:37
      0
      Так уже ж объяснили, что телефон/телеграф могли захватывать только глупые большевики, а умные должны оставить врагу возможности коммуникации и пропаганды, иначе всё слишком быстро закончится и не получится хорошо украсть на этом деле.
  8. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:57
    +2
    Так будет каждую ночь, чтобы у вас шальвары не просыхали.
  9. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 07:58
    -1
    чаты смотрю позакрывали, отвратительно...
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:05
    +2
    Украинская сторона заявляет, что ночная комбинированная атака была самой массированной за последние несколько недель
    Значит знатно припекло, т.к. неделю назад уже говорили о самой массированной атаке.
    на протяжении трёх недель удары по объектам киевского режима следуют практически ежедневно.
    Поэтому если раньше в Киеве считали количество прилетевших ракет и делали прогнозы когда ракеты закончатся, то сегодня прогнозы иссякли и по этому поводу полная тишина.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:23
      0
      Цитата: rotmistr60
      то сегодня прогнозы иссякли и по этому поводу полная тишина.

      Тем не менее, по Киевской области трижды объявляли тревогу и потом отменяли.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:18
    +1
    Есть подозрения, что удар по лагерю ЧВК Вагнер спланирован осуществлён диверсантами ГУР Украины, а если это так то, до применения ЯО оружия осталось очень немного.
    1. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 08:47
      0
      Лично я об этом и подумал после заявления МО. Хотя и личные разборки не исключены. Хотя и предатели в МО в ближних в.ч могут быть.