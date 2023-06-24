Минобороны России: Воспользовавшись провокацией Пригожина, киевский режим на бахмутском направлении ведёт сосредоточение сил для наступления

Появляется информация о том, что куратор ЧВК «Вагнер» находится в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. При этом в самом городе множество людей в военной форме, также немало различной техники, включая танки. С Пригожиным к настоящему моменту переговорили замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров и с заместитель начальника генерального штаба Владимир Алексеев. Разговор вышел достаточно жёстким, причём все остались, что называется, при своих.
Тем временем в Министерстве обороны прокомментировали действия куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
В военном ведомстве заявили следующее:
Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на бахмутском тактическом направлении сосредоточивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й и 36-й бригад морской пехоты вооруженных сил Украины.
Сам Пригожин утверждает, что к происходящему на фронте не имеет отношения и что все офицеры в штабе ЮВО продолжают выполнять задачи.
В Минобороны РФ добавили, что по упомянутым бригадам противника наносятся удары артиллерии и авиации Южной группировки войск.