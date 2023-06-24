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Минобороны России: Воспользовавшись провокацией Пригожина, киевский режим на бахмутском направлении ведёт сосредоточение сил для наступления

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Минобороны России: Воспользовавшись провокацией Пригожина, киевский режим на бахмутском направлении ведёт сосредоточение сил для наступления

Появляется информация о том, что куратор ЧВК «Вагнер» находится в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. При этом в самом городе множество людей в военной форме, также немало различной техники, включая танки. С Пригожиным к настоящему моменту переговорили замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров и с заместитель начальника генерального штаба Владимир Алексеев. Разговор вышел достаточно жёстким, причём все остались, что называется, при своих.


Тем временем в Министерстве обороны прокомментировали действия куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В военном ведомстве заявили следующее:

Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на бахмутском тактическом направлении сосредоточивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й и 36-й бригад морской пехоты вооруженных сил Украины.

Сам Пригожин утверждает, что к происходящему на фронте не имеет отношения и что все офицеры в штабе ЮВО продолжают выполнять задачи.

В Минобороны РФ добавили, что по упомянутым бригадам противника наносятся удары артиллерии и авиации Южной группировки войск.
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62 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:13
    +15
    Кто эту провокацию устроил,вопрос для следствия.Всем надо успокоится и сосредоточится на главной цели-Победе.Разборки вверхах приведут к катастрофе.И да,почему бы какалам и не воспользоваться ситуацией,это логично
    1. valek97
      valek97 Сегодня, 08:16
      +5
      Больше удивление вызывает молчание. С другой стороны, пригожин не раз говорил про Герасимов и Шойгу, что-то существенное произошло, раз он повел войска на своих и не стал договариваться, как 1.5 года до этого.
      1. Комментарий был удален.
      2. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 08:29
        0
        раз он повел войска
        А он точно повел? Главное кому верить.
        1. valek97
          valek97 Сегодня, 08:33
          -1
          Ну, ростов теперь под Вагнером. Здания взяты, аэропорт тоже.
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 08:44
            +3
            Цитата: valek97
            Ну, ростов теперь под Вагнером. Здания взяты, аэропорт тоже.


            Ну вошли в Ростов, а дальше то что ? Людей будут расстрелливать ? Или что ? Как зашли, так и уйдут.
      3. Умник
        Умник Сегодня, 08:31
        -1
        Вроде как лагерь Вагнера обстреляла Арта а потом вкс , поэтому он и сорвался с поводка
    2. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 08:16
      +4
      Подождите, что значит провокация?
      Он это говорил или нет?!
    3. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 08:18
      +2
      Это не провокация, а попытка свержения государственной власти. Удар в спину, когда идут тяжелые бои по всей линии фронта и вот уже третью неделю успешно сдерживают наступление ВСУ, которые несут большие потери.
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 08:27
        +1
        Цитата: ratoborets
        Это не провокация, а попытка свержения государственной власти. Удар в спину, когда идут тяжелые бои по всей линии фронта и вот уже третью неделю успешно сдерживают наступление ВСУ, которые несут большие потери.

        А Вам не кажется, что десятки тысяч человек, которые состоят в ЧВК Вагнер, многие из которых профессиональные военные, с высшим образование и явно не идиоты, пошли за Пригожиным на такой шаг, зная что если проиграют, то потеряют всё?! Что это, безнаказанность, или явное ощущение обречённости нашего народа на забвение если ни чего не сделать?!
        1. ratoborets
          ratoborets Сегодня, 08:44
          +4
          О да, раз ЧВК пошло за Пригожиным, значит они правы, значит можно свергать государственную власть, значит можно убивать стоящих на пути солдат ВС РФ и сбивать вертолеты (это ваша логика и подобных вам).

          Минусуйте, минусуйте ребятки. У меня уже десяток комментариев с кучей минусов, так как я решительно выступаю против попыток государственного переворота. Стрелков о Пригожине и о том, что он готовит переворот, еще месяц-полтора назад говорил.

          Только смотрите, чтобы через несколько месяцев вам не пришлом посыпать голову пеплом, если из-за действий Пригожина начнется смута, посыпется фронт, приведет тысячам смертей с российской стороны (если часть ВС РФ, Росгвардии и т.д. перейдет на сторону Пригожина и начнутся бои).
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 08:52
            0
            Значит,по Вашему вы допускаете,что серьезные взрослые люди,военные,фронтовики перейдут на сторону Пригожина(ни в чем не оправдываю его в этой ситуации)?То есть,повторение истории февраля 1917.Тогда были причины,значит у этих серьезных людей тоже есть причины?Если Герасимов прав,то чего он свалил из Ростова?
          2. Умник
            Умник Сегодня, 08:55
            0
            Как можно сбить вертолет стоящий на земле? Наверно вертолеты находились над Вагнерами! А зачем? Наверно потому что они обстреливали колонну или лагерь? А по вашему бывалые солдаты не должны были защищаться?
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 08:46
          +2
          . пошли за Пригожиным на такой шаг, зная что если проиграют, то потеряют всё

          Вот именно, что они ему доверяют. И он может заявить что угодно, и они пойдут. Они ему доверяют потому что он их не подставлял. А мы почему ему должны доверять? Он что? Изгнать всех воров обещал, или национализацию провести? Он может любые свои цели преследовать пользуясь моментом. Включая намеренный мятеж. Кто-нибудь уверен что он не сам обстрел своего лагеря устроил? Там такого контингента вполне предостаточно. Целью явно не уничтожение 25 000 бойцов вагнера было. А вот найти повод в самый раз достаточно
          1. ratoborets
            ratoborets Сегодня, 08:51
            +1
            Все верно, большинство на ВО, к сожалению, этого не понимает. Для них Пригожин взял Бахмут, поэтому супер-пупер герой.

            Вот только Пригожин мог вынашивать свои планы, в том числе попытке госпереворота, о чем еще месяц-полтора назад предупреждал Стрелков. Но кто такой Стрелков для российского руководства и его предупреждения.

            Бойцы ЧВК доверяют Пригожину. Они им сказал, что виновато МО и они ему доверяют.             В итоге они пошли разъяренные на Москву не понимая, что могут служить исполнителями плана госпереворота.
      2. Алексей Лантух
        Алексей Лантух Сегодня, 08:30
        +4
        Что это было? Мы, не знаем! Руководство страной молчит. Для нас, населения, это медийная вещь. Как это может повлиять на ситуацию на фронте - ума не приложу. Ждем-с официальных заявлений.
        1. GELEZNII_KAPUT
          GELEZNII_KAPUT Сегодня, 08:44
          +1
          Цитата: Алексей Лантух
          Что это было? Мы, не знаем! Руководство страной молчит. Для нас, населения, это медийная вещь. Как это может повлиять на ситуацию на фронте - ума не приложу. Ждем-с официальных заявлений.

          в Телеге пишут, что в 9-00 по Москве Путин будет выступать...может врут конечно...
      3. paul3390
        paul3390 Сегодня, 08:59
        0
        попытка свержения государственной власти

        Для того, чтобы свергать власть - надо хотя бы огласить какую-то программу, что ли.. Типа - что делать-то собираешься, когда сам на трон сядешь. Плюс - хоть какую-то политическую организацию, хоть в зародыше. Иначе - как рулить-то будешь, кого в кресла сажать? Ну - и очень не плохо было бы народную поддержку заиметь, как без неё-то?

        Ничего этого у Пригожина нет, как нет даже попыток всё это заиметь... Тогда - какой-то очень странный получается переворот-то..
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:24
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Кто эту провокацию устроил,вопрос для следствия.

      Читал много мнений, что возможности нейросети по имитации голоса безграничны.
      Потому факт, что был "наш", а потом резко, в один момент, стал "не наш", вызывает сомнение.

      В соседней ветке сказал уже, что сам факт наличия доступа Украины к интернету уже вызываетнедоумение. Мягко говоря.

      С наличием нейросети и её возможностей не исключаю появления в недрах ЦИПСО видеоролика с заявлением ВВП о капитуляции.
      1. Михаил Я2
        Михаил Я2 Сегодня, 08:48
        +2
        Есть видео из штаба ЮВР, где Пригожин говорит с Евкуровым и сообщает о 3 сбитых вертушках. Это явно не фейк
    5. Умник
      Умник Сегодня, 08:26
      +7
      Такое бывает когда замалчиваешь проблему, делаешь вид что ее́ нет! Проблема превращается в Пиз....! Давно могли бы встретиться и решить все проблемы.
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 08:32
        -2
        решить все проблемы.
        Какие проблемы? Люди живут обеспеченно. хорошо. Ради чего им напрягаться, тем более что-то менять.
        1. Умник
          Умник Сегодня, 08:38
          +2
          Я про руководство прежде всего, Пригожин - шойгу- Путин
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 08:36
        +5
        В правильно устроенном государстве, решения с кем, когда и по какому вопросу "встречаться", тем более, во время ведения его Вооруженными силами военных действий, решает только законная власть...

        Она же, ни в т.н. "мирный период", ни, тем более, в военное время, не допустит в отношении себя и назначенных ею руководителей (тем более, - военных...) никакого давления и диктата...

        Принцип один, в правильно устроенном государстве, - мечи остры, а шуты тупы. Никак не наоборот...

        И Пригожин, последовательно и явно, "плавно трансформируется" в шута с политическими амбициями...
        1. Умник
          Умник Сегодня, 08:52
          0
          Мне одного непонятно откуда Пригожин столько денег берет на ЗП своих сотрудников и припасы? Ему государство платит?
    6. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:52
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Всем надо успокоится

      Для этого нужно срочно выступить Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу!!!
    7. HefeДМБ69
      HefeДМБ69 Сегодня, 08:53
      0
      А лично Вы, чистаканкретна, как на ней сосредоточились? Поделитесь, пожалуйста, опытом. Вы давно на фронтах или в тылу спасли уже снарядный завод от банкротства?
  2. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 08:17
    +7
    Тем кто видел видео и так всё ясно, там Пригожин сказал, мы ни кому не мешаем, ни один офицер от работы не оторван, Шойгу и Герасимова выдайте нам. Герасимов сбежал из штаба в Ростове.
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 08:26
      +3
      Пупок у Пригожина "развяжется" российским офицерам "мешать"...
      А с его публичным, "частным" базаром неуёмным, в ходе ведения ВС России военных действий, спецслужбы однозначно и довольно быстро разберутся...

      Оценку действиям и решениям высшего военного руководства Верховный Главнокомандующий он же Глава государства дает. И он, владельца ресторанной сети Пригожина, выступать "ходатаем" по сим вопросам от имени Верховного, не назначал...
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:55
      0
      А кто он такой этот Пригожин министра обороны ему передавать. Он не охренел часом.
    3. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 08:57
      0
      Тем кто видел видео и так всё ясно, там Пригожин сказал

      О да, сам Пригожин сказал. Значит все ясно.

      мы ни кому не мешаем, ни один офицер от работы не оторван

      Полнейшая чушь от Пригожина.
      - солдаты на передовой в смятении и непонятках от того, что происходит.
      - командиры в смятении. Генералы и высшее руководство, которое должно руководить обороной отвлечено на то, что внутри России происходит попытка госпереворота.
      - часть солдат с резервов или даже передовой могут снять для того, чтобы предотвратить попытку госпереворота.
      - он уже заявил, что будут убивать любого, кто встанет у них на пути. А это значит будут убивать солдат ВС РФ, Росгвардии, представителей правопорядка.
  3. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 08:18
    +4
    Прогнозирую, что если события будут развиваться и дальше в той же канве, многие "патриоты" станут либералами и даже гомосексуалами)
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:18
    +6
    киевский режим на бахмутском тактическом направлении сосредоточивает на исходных рубежах для наступательных действий
    Не удивительно. Воспользоваться такой ситуацией и попытаться достичь хоть каких-то результатов пока в России начинаются внутренние разборки не попытается только глупый.
  5. Трямс
    Трямс Сегодня, 08:19
    -3
    ВСУ собрались
    Ходорковский поддерживает Пригожина
    Класс

    https://vk.com/wall-104083518_3610151 - а вот это что, капец. с Евкуровым
    0.2 уничтожил 2 вертолета с ВСРФ - это нормальное решение вопросов?
    0.4 Тщеславный гопник! выдумывает фейк про "обращение на ты" и кидает предъявы! Провокатор!
    2.3 аналогично "спасает РФ" - прикрывается Добром
    1.1 признает, что блокирует город, т.е. никакие ВСРФ его не атаковали и не готовились к его походам
    это и ежу понятно
    у человека едет крыша
    а в Ростове сегодня должны были быть выпускные, отменены
    солдаты на танках дрифтуют
    к вечеру шальная пуля точно не возникнет?
    1. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 08:26
      0
      у человека едет крыша

      Никакая крыша у него не едет.

      На наших глазах происходит попытка государственного переворота и захвата власти, под надуманным предлогом, якобы Вагнер обстреляли. Пока сотни тысяч бойцов ВС РФ уже третью неделю сдерживали попытки наступления ВСУ, Пригожин решил использовать свою группировку для захвата власти.

      Заявления "мы никак не мешаем обороне" и репосты поддерживающих Пригожина здесь просто смешны. Солдаты на передовой в смятении, командиры в смятении, в МО стоит вопрос снимать часть солдат и перебрасывать для защиты Москвы и государственной власти от ЧВК.
      1. Комментарий был удален.
    2. Умник
      Умник Сегодня, 08:28
      -2
      А уничтожать лагерь Вагнера с воздуха вкс это нормально? Нужно разговаривать и решать проблему а не уничтожать своих же солдат
      1. ratoborets
        ratoborets Сегодня, 08:30
        +2
        Это кто вам сказал? Пригожин? Он еще много чего может сказать, если цель устроить государственный переворот.

        А если посмотреть, кому это выгодно?
        Откуда мы знаем, что обстрел вообще был?
        Откуда он знает, что это МО, а не, скажем, украинцы или их диверсанты, являющиеся основными выгодоприобретателями?
    3. German Brit
      German Brit Сегодня, 08:39
      -2
      Правду ни кто не любит! Особенно власть.
  6. ABC-schütze
    ABC-schütze Сегодня, 08:19
    -1
    Пригожин опустился до банального и примитивного дежавю...

    Ибо затеянный им балаган есть, по сути, "клон" Мюнхенского путча 1923 года. Только написать свой "Майн Кампф", комфортно поедая шоколадные конфеты и пирожные на нарах (если он выживет, по ходу развития своего балагана...) , как это позволялось Адольфу, Пригожину не дадут...

    И "слинять" под "финиш" с частью вооруженной банды, как это удалось Махно, Жене Пригожину не дадут тоже...
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:21
    +8
    Есть видео где Пригожин разговаривает с Евкуровым и Алексеевым. Если хоть часть в его словах правда, то уголовное дело надо открывать в первую очередь против Шойгу.
    1. ИгорьПушкино
      ИгорьПушкино Сегодня, 08:49
      -1
      Больше похоже на то,что намечался договорняк с каклами.Ну а Пригожин,узнав это:поступил как Патриот.
  8. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:22
    +1
    И никто не хотел уступить, ну как же так то, одно ведь дело делали.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:24
    0
    А, не устроило ли эту гениальную провокацию СБУ? Аналогии с 1917 годом напрашиваются.
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 08:28
      -1
      С 1923-м... Мюнхенский путч, ефрейтора Шикльгрубера...
    2. German Brit
      German Brit Сегодня, 08:36
      -3
      В МО и правительстве врагов больше чем в СБУ Пойдут на всё .Даже СБУ такое не придёт в голову.Отход Пригожина МО додумалось заминировать.Сошло с рук!
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 08:53
        0
        Ага... Лично Шойгу, надо полагать, "мины зарывал" на путях отхода...

        Всем, включая т.н. "ЧВК", не важно "пригожинские" они, али нет, стоит привыкать к тому, что ВСЕ действия, в том числе перемещения и перевозки на фронте и в тылу, в плане их маршрутов и времени, должны ЗАРАНЕЕ согласовываться с военным руководством ВС России. В т.ч. и через назначенных им представителей...

        И на будущее... В любых т.н. "ЧВК", если таковые будут в военный период формироваться в России,
        должно уже в момент формирования, "командироваться" представительство управления военной контрразведки ФСБ России. С организацией соответствующего отделения...

        И если МО и ГШ России, включая кстати и ФСБ, с чем и "лоханулись" в контексте Пригожина и ЧВК "Вангер", так именно с тем, что упустили из виду эту НЕОБХОДИМОСТЬ... Причем, даже не с момента начала СВО, а со времени образования самой "ЧВК" музыкантов...
  10. ЛОКИ
    ЛОКИ Сегодня, 08:25
    +10
    Вот читаю и диву даюсь. Где то ВО которое на котором я регистрировался 10 лет назад. Куда делись эксперты, аналитики и просто здравомыслящие люди. АДМИНЫ вы блокируете людей за мат высказанный "в седцах", а пустозвонам (не так хотел сказать) несущим откровенную охинею вешаете звезды. Жаль что из приличного информационного сайта вы превратились в филиал эхо москвы(((((( ИМХО(((((((((((
  11. Million
    Million Сегодня, 08:29
    +2
    Почему молчит Путин?
    Текст короткий,но длиннее он и не нужен.
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 08:44
      -1
      Потому, что у Главы государства есть более важные дела по управлению государством, чем "оперативные комменты" базара владельцев ресторанных сетей...

      А ВСЕ, кому это по службе и должности положено, всё вовремя и ясно прокомментировали. И оценку "перспектив" этого частного базара и последствий для его организатора дали. И по другому не будет...
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 08:55
        +1
        Цитата: ABC-schütze
        Потому, что у Главы государства есть более важные дела по управлению государством, чем "оперативные комменты" базара владельцев ресторанных сетей...

        Восстание несколько десятков тысяч профессиональных солдат с военной техникой и авиацией это конечно не дело Путина. Вот Рынду на колодец вернуть, вот это его забота.
    2. German Brit
      German Brit Сегодня, 08:48
      0
      он гарант всего что творится-ждёт дальнейшего указания хозяина
  12. German Brit
    German Brit Сегодня, 08:34
    -1
    щойгу пойдёт на всё что б уничтожить Пригожина. Пока в руководстве МО шойгу хорошего как для него так и для СВО не будет. Последнее разворуют перепродадут за бугор.Сольют всё и всех.Шойгу начал войну с Пригожиным уже не на жизнь а на смерть.Пора МО ряды прорезать и расстреливать!
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 08:39
      +1
      Похоже, Вы спросонья перепутали аудиторию...
    2. al3x
      al3x Сегодня, 08:44
      +2
      Пора всю эту грызню прекращать. А всех причастных в Сибирь лес валить, и генералов мо и вагнеров, которые повелись на этот кипиш! Иначе кранты. Америкосы уже руки потирают, довольны гады
  13. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 08:37
    +1
    Сдается мне что вся эта игра затеянная в публичном,медийном пространстве затеяна нашей разведкой. Показать западникам что у нас разброд и шатание . С целью втянуть все резервы всук в наступление на юге оттянуть их силы из Харьковской области для стремительного броска наших войск в обход Харькова на Днепропетровск. Ну это только моё личное мнение.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:38
      +1
      затеяна нашей разведкой

      очередной хпп? в них уже никто не верит....
    2. al3x
      al3x Сегодня, 08:46
      +2
      По факту большая часть ххп была импровизацией из-за безысходности, в которую он регулярно попадает. Вот и всё. На одном Крыму далеко не уедешь.
  14. al3x
    al3x Сегодня, 08:40
    +4
    Цитата: valek97
    Ну, ростов теперь под Вагнером. Здания взяты, аэропорт тоже.

    В смысле Ростов под вагнером??? Можно поподробнее.
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 08:46
      +1
      Цитата: al3x
      В смысле Ростов под вагнером??? Можно поподробнее.

      Не Вы один такой с утра! laughing
    2. Lomo
      Lomo Сегодня, 08:52
      0
      Подразделения "Вагнер" блокировали центр Ростова, бронетехникой и личным составом. Пригожин уже видео с пояснениями из штаба ЮВО выложил в телеграмме чвк.
  15. Vashek
    Vashek Сегодня, 08:45
    -1
    Ни один из выступивших генералов не сказал внятно, что обстрела лагерей не было. Прямо врать не стали. Просто просили не волноваться с пустяков. Похоже Шойгу залепил пенку и вызвал взрыв. Наверное. Маржецкая посоветовала.
  16. German Brit
    German Brit Сегодня, 08:47
    +1
    В МО и правительстве врагов больше чем в СБУ Пойдут на всё .Даже СБУ такое не придёт в голову.Отход Пригожина МО додумалось заминировать.Сошло с рук! Явно проблемы на фронте не в состоянии решать МО.Не хватает вооружении которое шойгу с шайкой продаёт за рубеж.Заключает контракты А под СВО списать можно что угодно.Нет командного состава и тех сил которые противостояли. Был Пригожин! Фронт держался.Ахмат сила не выполнило обязательств по замене и сбежало под Белгород.Тыл охранять.Пригожин на переформировании и подготовке.О чём знает СБУ и вооружённые силы ищут слабое место в МО А это шойгу и его картонные генералы.Которые тщеславны.Воровиты и алчны. Им нужна слава и бабло.Все кто мешают должны быть уничтожены. СВО для них не главное и какие жертвы там приносятся. Существует явный сговор и предательство в верхней власти и МО! Поставки ни разу не уничтожены.Пути передачи и поставок.Центры принятий решений целы.Та же Рада! Ни разу удары по центрам городов киев и львов винница не наносятся и не будут.Вова красной линией закрыл и защитил.ЧТО ЭТО!!!!!!!!!!!!??????
  17. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:55
    0
    Сам Пригожин утверждает, что к происходящему на фронте не имеет отношения и что все офицеры в штабе ЮВО продолжают выполнять задачи.
    Лапин давно выпрашивал динамичного диалога с применением цензурной лексики с применением физического воздействия на организм, а также более знаменитые персонажи из МО РФ. Пригожин за зря говорить не станет о том что штаб ЮВО работает согласно ранее поставленных задач, значит не врёт как некоторые должностные лица из МО РФ потому как куратор ЧВК "Вагнер" ведает что означает СЛОВО и знамо что бывает с тем кто слово нарушает. Женский генеральско-маршельский батальон МО РФ пора попросить на выход с вещами, а лучше на фронт СВО чтобы музыку правильную послушали. Сплетни, интриги, подковёрные (пододеяльные) игрища туда же.