Готовы эскизы новой российско-индийской ракеты Brahmos-NG

Несмотря на многочисленные западные санкции и давление Запада на мировое сообщество с целью присоединения к этим санкциям, Россия продолжает сотрудничество с рядом заинтересованных стран не только в экономической, но и в военной сфере.
Одной из таких стран является Индия. Еще с конца 1990-х годов плодотворно действует совместное российско-индийское оборонное предприятие «Брамос». На данный момент компания занимается разработкой ракет нового поколения Brahmos-NG. По словам директора по экспорту компании «Брамос» Правина Патхака, уже готов облик будущей ракеты, её эскизный проект. Об этом Патхак рассказал в интервью РИА Новости на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.
Представитель «Брамоса» отметил, что теперь они могут перейти к созданию опытных образцов ракеты.
Раскрыл Патхак и детали, связанные с внешним видом ракеты. В частности, он сказал, что длина Brahmos-NG составляет шесть метров вместо ранее заявленных девяти, её вес будет полторы тонны вместо трёх. Что касается скорости и дальности полёта, то они не меняются.
Ракетами NG можно будет вооружать три типа самолетов ВВС Индии: Су-30МКИ, МиГ-29 и Tejas
— заявил директор по экспорту.
Производство этих ракет предположительно начнётся в 2025 году, добавил Патхак.