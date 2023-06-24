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Готовы эскизы новой российско-индийской ракеты Brahmos-NG

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Готовы эскизы новой российско-индийской ракеты Brahmos-NG

Несмотря на многочисленные западные санкции и давление Запада на мировое сообщество с целью присоединения к этим санкциям, Россия продолжает сотрудничество с рядом заинтересованных стран не только в экономической, но и в военной сфере.


Одной из таких стран является Индия. Еще с конца 1990-х годов плодотворно действует совместное российско-индийское оборонное предприятие «Брамос». На данный момент компания занимается разработкой ракет нового поколения Brahmos-NG. По словам директора по экспорту компании «Брамос» Правина Патхака, уже готов облик будущей ракеты, её эскизный проект. Об этом Патхак рассказал в интервью РИА Новости на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.

Представитель «Брамоса» отметил, что теперь они могут перейти к созданию опытных образцов ракеты.

Раскрыл Патхак и детали, связанные с внешним видом ракеты. В частности, он сказал, что длина Brahmos-NG составляет шесть метров вместо ранее заявленных девяти, её вес будет полторы тонны вместо трёх. Что касается скорости и дальности полёта, то они не меняются.

Ракетами NG можно будет вооружать три типа самолетов ВВС Индии: Су-30МКИ, МиГ-29 и Tejas

— заявил директор по экспорту.

Производство этих ракет предположительно начнётся в 2025 году, добавил Патхак.
Использованы фотографии:
swarajyamag.com
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2 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:53
    +1
    уже готов облик будущей ракеты, её эскизный проект.
    Можно принимать на вооружение? (ирония). Потом сообщат, что готовы чертежи, потом, что демонстративный макет, потом... А можно было все вместить в одно предложение - продолжается российско-индийское военное сотрудничество. И не надо лишнюю бумагу расходовать на статью.
  2. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:58
    0
    Готовы эскизы ? Ну что ж...может по мнению некоторых товарисчей и "худо-бедно" , но,всё же, работают индийцы над своим военным "суверенитетом" ! Правда, о проекте NG я уже слышал,наверное ,пару лет назад...но главное нАчать !