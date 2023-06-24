Американская пресса: Президент США находится в курсе ситуации с ЧВК «Вагнер» в России

Президента США Джо Байдена уже проинформировали о том, что происходит в России после заявлений куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
Ведущая Эрин Бернетт в прямом эфире заявила, что получила информацию о том, что президента страны известили о событиях в России. Но подробностей о том, как Байден и американское руководство в целом отреагировали на действия Пригожина и его бойцов, пока нет. Судя по всему, американские власти пока просто наблюдают за ситуацией.
Ранее CNN привел слова некоего высокопоставленного чиновника американской администрации. По утверждению источника телеканала, слова Пригожина «вышли за рамки его обычной риторики», но происходящие в России события являются «реальными».
В интернете распространяется информация, что в настоящее время Евгений Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. На улицах города – большое количество вооруженных людей в военной форме, выведена военная техника, включая как бронеавтомобили «Тигр», так и БТР, и танки. Как будут развиваться события дальше, пока непонятно.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей Ростова-на-Дону без лишней необходимости не выходить из дома, а также отменил все массовые мероприятия, которые были намечены в донской столице на ближайшие дни. Кроме того, в городе изменили маршруты общественного транспорта, въезды в Ростов-на-Дону с нескольких направлений остаются, как сообщают местные жители, перекрытыми.