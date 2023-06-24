Военное обозрение
Войти Регистрация

Американская пресса: Президент США находится в курсе ситуации с ЧВК «Вагнер» в России

14
Американская пресса: Президент США находится в курсе ситуации с ЧВК «Вагнер» в России

Президента США Джо Байдена уже проинформировали о том, что происходит в России после заявлений куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил американский телеканал CNN.


Ведущая Эрин Бернетт в прямом эфире заявила, что получила информацию о том, что президента страны известили о событиях в России. Но подробностей о том, как Байден и американское руководство в целом отреагировали на действия Пригожина и его бойцов, пока нет. Судя по всему, американские власти пока просто наблюдают за ситуацией.

Ранее CNN привел слова некоего высокопоставленного чиновника американской администрации. По утверждению источника телеканала, слова Пригожина «вышли за рамки его обычной риторики», но происходящие в России события являются «реальными».

В интернете распространяется информация, что в настоящее время Евгений Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. На улицах города – большое количество вооруженных людей в военной форме, выведена военная техника, включая как бронеавтомобили «Тигр», так и БТР, и танки. Как будут развиваться события дальше, пока непонятно.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей Ростова-на-Дону без лишней необходимости не выходить из дома, а также отменил все массовые мероприятия, которые были намечены в донской столице на ближайшие дни. Кроме того, в городе изменили маршруты общественного транспорта, въезды в Ростов-на-Дону с нескольких направлений остаются, как сообщают местные жители, перекрытыми.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 08:28
    0
    Президента США Джо Байдена уже проинформировали о том, что происходит в России после заявлений куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
    Хлопал в ладошки до тех пор, пока ему не поменяли памперс?
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 08:43
      +3
      Честно говоря, мне как обывателю, непонятно, что происходит.

      Бунт? Переворот? Передислокация? Хитрый план?

      Единственное, что мне понятно - в военное время ЧВК недопустимы. Нужно единое командование.

      Другой вопрос - это успешность и адекватность структур, обеспечивающих единое командование.

      Пока одни вопросы.
  2. Монтажник
    Монтажник Сегодня, 08:30
    +4
    Все похоже было спланировано давно. Кроме как мятеж это не назвать. А в данное время это можно назвать предательством.
  3. dfg
    dfg Сегодня, 08:31
    +4
    Мда самое время цирк устраивать ,одна надежда может самоходный дед кони двинет от радости, а так то пользы больше нет
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:33
    +1
    От где радости то полные штаны так это на Западе, счас начнется хоровое выступление всех (цензура). Дали повод.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:34
    +1
    Самоходный дед, наверное, из штанов выпрыгивает от радости, что в России такая проблема.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:35
    +2
    Понятно, что в Сша будут с большим интересом наблюдать за развитием событий в России. Кое кто уже от удовольствия потирает руки и пьет шампанское - опять Россия развалит сама себя. Более благоразумные с тревогой смотрят на происходящее и пока даже не пытаются прогнозировать ход дальнейших событий.
  7. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 08:40
    -1
    Хахаха президент США в курсе, только наш ничего не знает!!!!! ИНАЧЕ КАК ТАКОЕ МОЖНО БЫЛО ДОПУСТИТЬ!!!! КУДА СМОТРЕЛ ВЕРХОВНЫЙ ПОЧЕМУ НЕ РАЗОБРАЛСЯ!!!!??? (ОПЯТЬ ВСПОМИНАЕТСЯ КИЕВ, КУПЯНСК И ХЕРСОН) А ОН ВГ. ВООБЩЕ ЧТО ТО МОЖЕТ ИЛИ ОН ТОЛЬКО ДЛЯ КАРТИНКИ!!! И ОПЯТЬ ВОЕНКОРЫ ЗАДАВАЛИ ВОПРОС ПУТИНУ О ПРИГОЖИНЕ ШОЙГУ??? ИЛИ ЯЗЫК У НИХ БЫЛ В Ж-Е. ИНФ НЕ КАКОЙ НЕ БЫЛО!
  8. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:40
    -1
    Он ещё способен информацию воспринимать?
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:47
    -1
    Какое решение сейчас примет Верховный ?Самое главное ,чтобы отдал приказ не стрелять по Вагнеру ,иначе потом это будет трудно остановить.Ясно одно ,Путину надо напрямую говорить с Пригожиным,который ни слова плохого не сказал о Президенте.
  10. Трямс
    Трямс Сегодня, 08:47
    0
    Эти то конечно, тут как тут
    Всех безголовых к рукам скорее прибрать - что актеров, что поваров со сверхамбициями
    Можно засекать время, как накормят Пригожина лапшой и тот с гордым видом спасителя в изгнании получит убежище в сша. Ходорковский уже хлопочет.
    Но пока и тут под прикрытием безнаказанности и вседозволенности чувствует себя вольготно.

    А России теперь разгребать устроенную Пригожиным гражданскую войну внутри. Это капец.
  11. Николай310
    Николай310 Сегодня, 08:48
    -1
    А он не в курсе случайно,где российский верховный некомандующий???
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 08:50
      0
      так запланировано же обращение
      не в комментах же ему сидеть
  12. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 08:49
    -1
    Фиг с ним с американским, в курсе ли российский и от кого в курсе