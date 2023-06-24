Губернатор Курской области: Ночью силы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников

Сегодня ночью в небе над Курском сработали системы противовоздушной обороны ВС РФ. Об этом написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Как стало известно, ночью украинские формирования пытались атаковать объекты на территории Курской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Однако эффективная работа российских систем ПВО помешала выполнению этого плана.
Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших военных за работу!
- написал Роман Старовойт.
Губернатор также попросил местных жителей соблюдать меры безопасности, а если они обнаружат осколки беспилотников – ничего не трогать и сообщать в экстренные службы, чтобы на место находки прибыли специалисты. Отметим, что российские регионы в последнее время все чаще подвергаются атакам украинских беспилотников.
Украинские формирования чаще всего атакуют территории Белгородской, Брянской и Курской областей, непосредственно граничащие с Украиной. Но в некоторых случаях запущенные ВСУ беспилотники долетают и до более дальних от украинской границы российских регионов, включая Калужскую и даже Московскую области. Большая часть БПЛА, тем не менее, уничтожается силами ПВО или «приземляется» с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы.