В ближайшее время президент России выступит с обращением

В пресс-службе Кремля заявили о том, что в ближайшее время с обращением планирует выступить глава государства Владимир Путин. По словам главы пресс-секретариата Кремля, президент России в течение всего последнего времени получал оперативную информацию о том, что связано с заявлениями и действиями куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к военному мятежу в России.Высший российский генералитет, включая одного из командующих специальной военной операцией генерала армии Сергея Суровикина, обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом не допускать противоправных действий и выполнять приказы верховного главнокомандующего.Сам Пригожин в утренние часы находился в штабе войск Южного военного округа, где на повышенных тонах поговорил с заместителями министра обороны и начальника ГШ Евкуровым и Алексеевым. В центральной части Ростова-на-Дону множество вооружённых людей в камуфляже, бронетехники, армейских автомобилей, включая и бронемашины Росгвардии.В США тем временем заявили, что «президент Байден проинформирован о ситуации с ЧВК «Вагнер» в России». Каких-либо заявлений от самого Байдена по этому поводу пока не было.