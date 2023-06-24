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В ближайшее время президент России выступит с обращением

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В ближайшее время президент России выступит с обращением

В пресс-службе Кремля заявили о том, что в ближайшее время с обращением планирует выступить глава государства Владимир Путин. По словам главы пресс-секретариата Кремля, президент России в течение всего последнего времени получал оперативную информацию о том, что связано с заявлениями и действиями куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.


Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к военному мятежу в России.

Высший российский генералитет, включая одного из командующих специальной военной операцией генерала армии Сергея Суровикина, обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом не допускать противоправных действий и выполнять приказы верховного главнокомандующего.

Сам Пригожин в утренние часы находился в штабе войск Южного военного округа, где на повышенных тонах поговорил с заместителями министра обороны и начальника ГШ Евкуровым и Алексеевым. В центральной части Ростова-на-Дону множество вооружённых людей в камуфляже, бронетехники, армейских автомобилей, включая и бронемашины Росгвардии.

В США тем временем заявили, что «президент Байден проинформирован о ситуации с ЧВК «Вагнер» в России». Каких-либо заявлений от самого Байдена по этому поводу пока не было.
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155 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:05
    -13
    Пан Атаман Грициан Таврический затеял мятеж! Я думаю не стоит рассчитывать, что все без исключения чвкашники будут автоматически подчиняться Пригожину как родному отцу, даже если он прикажет стрелять по своим...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:06
      +17
      Пан?Атаман?Таврический?Это явно не про Пригожина.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 09:13
        +16
        Во время наших разногласий радуются бандеровцы, а американский маразматик гугукает и пускает пузыри.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 09:16
          +16
          Цитата: Ilya-spb
          Во время наших разногласий радуются бандеровцы, а американский маразматик гугукает и пускает пузыри.


          Пригожину надо сказать спасибо за это и тем кто устроил в Армии России такие условия что для защиты Родины проще попасть в какой-нибудь ЧВК или добровольческое подразделение.Вот итог, последствия такой политики.
          1. иван2022
            иван2022 Сегодня, 09:44
            -7
            Цитата: Orange-Bigg
            Цитата: Ilya-spb
            Во время наших разногласий радуются бандеровцы, а американский маразматик гугукает и пускает пузыри.


            Пригожину надо сказать спасибо за это и тем кто устроил в Армии России такие условия что для защиты Родины проще

            Угу..... Проще поднять мятеж и обвинить в нем военных, которые держат удар ВСУ.
          2. Егоза
            Егоза Сегодня, 09:45
            +4
            Цитата: Orange-Bigg
            Пригожину надо сказать спасибо за это и тем кто устроил в Армии России

            А если действительно был удар по его лагерю? Вот сказали всем заключить контракт с МО, а Вагнер отказался. И решили "умные головы" силой принудить? Тогда как? Да, не вовремя такой мятеж, но и не учли его взрывной характер.
          3. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Сегодня, 09:45
            -1
            Цитата: Orange-Bigg
            Пригожину надо сказать спасибо

            Мне мало верится в то что Пригожин будет кусать руку кормящего. Кремлевские господа не так глупы. Мне почему-то кажется что для Шойгу шьют дело. Все грехи (негативные моменты СВО) лягут на его плечи. Или же, Пригожин становится неким аналогом Ленина для Николая. Значит у Пригожина появились другие покровители. Других вариантов я не вижу.
          4. paul3390
            paul3390 Сегодня, 09:49
            +14
            Какие бы там разногласия у него не были с МО - момент для выяснения отношений он выбрал явно не удачный. Идёт тяжелейшее сражение, возможно решающее ход всей войны, мы - вроде как пока побеждаем, тьфу-тьфу-тьфу, и тут - в нашем же тылу начинается такое...

            ИМХО - чем бы не были вызваны действия Пригожина, но они - откровенно отдают предательством и изменой. Ибо боюсь - не самым лучшим образом отразятся на фронте. Я уж молчу об репутационных потерях России.. Нашёл вообще время устраивать бучу.

            Я лично и раньше-то относился к самой идее создания параллельной армии с большим подозрением, а уж теперь.. Особенно - когда в неё начали набирать контингент из лагерей. Так можно очень далеко зайти. Что и подтверждается нонешними событиями.

            Остаётся самый главный вопрос - а чем у нас в стране вообще занимается обожаемый гарант? Если допустил подобную хрень? Он - хоть что-то контролирует? Его - хоть кто-нибудь слушает? Как-то вот очень бы хотелось ясности в этом вопросе.. А то щёки надувать по ТВ и призывать ко всему хорошему - больших-то усилий не требует..
            1. Андрей Дибров
              Андрей Дибров Сегодня, 10:00
              +1
              Там другие траблы.
              Пригожин на днях прямым текстом (как и многие многие с мозгами) про украину, пославшую нас в на ... Т.е., вопрос экзистенциальный - что и кого там теперь "освобождать".
            2. Neo-9947
              Neo-9947 Сегодня, 10:09
              -1
              Цитата: paul3390
              щёки надувать по ТВ

              Кстати о ТВ.
              Они там в курсе, что 46 млн абонентов спутникового телевидения в России с начала июня не могут нормально смотреть свой ящик? Каждые 2 мин по всем каналам (почти) сигнал на 24 сек. прерывается черным экраном. Операторы молчат и стригут абон. плату. /Зато по горячей линии можно поговорить с роботом./
              Потому что вещание идет через французский спутник (?).
              Готовясь к войне не могли свой запустить? Вещаем через вражеский. А оно им надо?
        2. Эдуард Ващенко
          Эдуард Ващенко Сегодня, 09:31
          +10
          американский маразматик гугукает и пускает пузыри.

          Но вот только не у него "Академия" идет на Вашингтон.
        3. Пауль Зиберт
          Пауль Зиберт Сегодня, 09:39
          +2
          Жалко, материться на сайте нельзя...
          У меня, кроме матерных слов, ничего на ум не приходит... am
          1. mann
            mann Сегодня, 09:49
            +1
            У меня, кроме матерных слов, ничего на ум не приходит... am
            не только у вас...
        4. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 10:12
          0
          Цитата: Ilya-spb
          Во время наших разногласий радуются бандеровцы, а американский маразматик гугукает и пускает пузыри.

          Да не только они. И поляки, и недобалты, и англы,......всякой твари ---по паре..... не сосчитать врагов РФ
      2. Egorovich
        Egorovich Сегодня, 09:24
        +17
        В сложившейся обстановке виновато МО, в лице Шойгу и Герасимова, а не Пригожин с его "Вагнером". Удивительно будет, если производитель генеральш останется на своем месте.
        1. Dimy4
          Dimy4 Сегодня, 10:25
          -1
          Удивительно будет, если производитель генеральш останется на своем месте.

          Да ничего им не будет вот увидите.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:20
      -13
      Народ, вы как понимаете я только из интернета получаю информацию. Это правда что под Воронежем бои? Я как то в реальном шоке.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 09:24
        +5
        Русская весна.
        В Москве, Подмосковье и Воронежской области введён режим КТО | Русская весна
        Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Москве, Московской и Воронежской областях.

        «В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции», — сообщили в НАК.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 09:37
          +10
          Цитата: Orange-Bigg
          Русская весна.
          В Москве, Подмосковье и Воронежской области введён режим КТО | Русская весна
          Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Москве, Московской и Воронежской областях.

          «В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции», — сообщили в НАК.

          Все нормально, это превентивные меры.
          Желательно, что бы Верховный, в качестве исключения, переключился с экономических форумов, утренних обедов Сбера и нескончаемых награждений артистов... на военную тематику в виду того, что на откуп этого дела одному Шойгу ничего не получается request
          1. HefeДМБ69
            HefeДМБ69 Сегодня, 09:51
            +4
            Вряд ли он на это способен. За все четверть века только раз в его карьере, в Дагестане отметился, как военный лидер нации. Полевой командир.
        2. Борис Сергеев
          Борис Сергеев Сегодня, 09:49
          +6
          23 года "стабильности" закончились попытками военного переворота на уровне "банановых республик".
        3. oppozite28
          oppozite28 Сегодня, 09:53
          +1
          Правильно ввели КТО в Москве и области, а также Воронеже. С тем чтобы украинские "активисты" провокации не устроили
        4. Korsar4
          Korsar4 Сегодня, 09:58
          +1
          В той части Москвы, где сейчас нахожусь - обычно утро субботы.
      2. Любитель_чтения
        Любитель_чтения Сегодня, 09:29
        +5
        Боев вроде нет. Но три вертолёта сбиты. Вроде все живы, хоть и есть раненые. Минимум сожгли один пикап с пулеметом и фуру. Какая-то стрельба была ночью. В Москву стягивают войска. В Питере в здании Вагнера Росгвардия и полиция.
      3. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:32
        +3
        Цитата: Арон Заави
        Народ, вы как понимаете я только из интернета получаю информацию. Это правда что под Воронежем бои? Я как то в реальном шоке.

        Я, например, давно таких "аналитиков" понимаю с их информацией из интернета.
        Сейчас, эти "бои" будут набрасывать на вентилятор другие ваши сайты ссылаясь на мнения "экспертов" с ВО.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 09:37
          +3
          Цитата: Теренин
          Цитата: Арон Заави
          Народ, вы как понимаете я только из интернета получаю информацию. Это правда что под Воронежем бои? Я как то в реальном шоке.

          Я, например, давно таких "аналитиков" понимаю с их информацией из интернета.
          Сейчас, эти "бои" будут набрасывать на вентилятор другие ваши сайты ссылаясь на мнения "экспертов" с ВО.

          Ну а откуда информацию получать?
      4. Сандор Клиган
        Сандор Клиган Сегодня, 09:33
        +3
        боев нет под Воронежем, ну в том понимании, что бы прям Бой
      5. rait
        rait Сегодня, 09:36
        +1
        Нет, неправда. Именно боев не было нигде.

        Самый максимум что сейчас известно это единичные случаи обмена огнем. И то прям на 100% все неизвестно.
      6. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 10:10
        0
        Ну вы же верите в победу какой-то мексики над США? laughing Голову включите и обрящете
    3. ААК
      ААК Сегодня, 09:39
      +9
      Скорее два других "пана-атамана" сдрыснули из Ростова, сейчас в ноги падают - "Великий Государь - не вели казнить!..."
      1. dauria
        dauria Сегодня, 10:21
        -1
        "сдрыснули из Ростова, сейчас в ноги падают"
        Для этого неплохо бы узнать , кто в России "государь" . Скорей уж - "три толстяка" и наёмный управляющий.
  2. ximkim
    ximkim Сегодня, 09:05
    +24
    Да..
    Дядя Вова отметился по полной программе.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 09:10
      +23
      Цитата: ximkim
      Дядя Вова отметился по полной программе.


      Ничего хорошего он не скажет.... только повторит официальную линию, и предложит сдаться.

      А Шойгу и Герасимов, походу будут до самого конца в креслах сидеть, очень хочется ошибаться, и увидеть радужное послание, но чуда не жду.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:17
        -5
        . А Шойгу и Герасимов, походу будут до самого конца в креслах сидеть, очень хочется ошибаться, и увидеть радужное послание, но чуда не жду

        А вы готовы принять ультиматум от повара? Он обещал сделать нашу жизнь лучше? Он решает свои никому неизвестные проблеммы. Никто даже не знает кто их обстрелял. Зато путч очевиден
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 09:21
          0
          Цитата: igorbrsv
          . А Шойгу и Герасимов, походу будут до самого конца в креслах сидеть, очень хочется ошибаться, и увидеть радужное послание, но чуда не жду

          А вы готовы принять ультиматум от повара? Он обещал сделать нашу жизнь лучше? Он решает свои никому неизвестные проблеммы. Никто даже не знает кто их обстрелял. Зато путч очевиден


          Украинские фашисты из Русского добровольческого корпуса уже кстати поддержали Пригожина.Вопросы ещё есть?Вопросов нет.Вот кому выгодно всё то,что происходит.
        2. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 09:33
          +2
          Я представляю, как украинцы сейчас, радуются. С такими как Пригожин, они точно, до Москвы дойдут. С внутренними проблемами надо разбираться, потом и законно. Скоро сами, как украинцы, кастрюли на голову наденем.
          1. Любитель_чтения
            Любитель_чтения Сегодня, 09:53
            +3
            В том то и дело, чтобы на месте Пригожина не оказались украинцы, с проблемами надо разбираться здесь и сейчас. Не просто объявить всех мятежниками, а прилететь и разобраться. Наши ребята и в Вагнере, и в войсках. И простыми указивками это не исправить...
      2. Ramzaj99
        Ramzaj99 Сегодня, 09:27
        +11
        Самое тупое что может сделать сейчас наша власть , это начать уничтожать героев войны , которыми и являются Вагнеровцы (Но боюсь только на это у них ума и хватит.). Этого вообще не случилось бы если бы высокомерная девочка Шойгу , просто бы соизволила поговорить с Пригожиным. Это все можно сейчас закончить по щелчку пальцев , просто Шойгу лично явиться на разговор , так же моментально все решит появление на месте главкома......Однако они так сцут за свои кресла , что лучше развяжут гражданскую войну.. Сейчас и станет понятно у кого во власти еще остались яйца.....
        1. Серж9901
          Серж9901 Сегодня, 09:52
          +9
          Давно говорилось , озвучивалось - Вся эта СВОперация как рентген проявит МО-шную кормушку с перекрашиванием танков в 1трлн под прикрытием "69% новейших ..." . Там - Система - как часть общей ресурсно-распределительной системы РФ ( а не экономики ) . Распил бюджета - вот главный кит России . И никакие Пригожины , даже трижды геройские эту систему не поменяют . Шойгу сам бы рад что-то поменять ( вспоминаем столицу в красноярсках) , да кто ж ему позволит . А тут выплывает СВО - и оппа - как пример - у батьки полонез есть , а у нас - нет(...пошел длинный список что должно быть) .И булгакова повысить пришлось ( а не расстрелять ) . И ввп сам все знает , только тут у него вилка - надо людей посылать на смерть , а ради чего - кого ? Плюс - все видят и аммиакопровод, и кременчугский нпз ( работает как часы, привет лукойлам) и мосты, и туннели, и пугалкиных-собчакских с ельцин-центрами . Трудно Володе ... Самое поганое - на фронте ребята негласно - за Пригожина , он для них - свой , а шойгерасимовы - нет . Вы хоть в лепешку разбейтесь - он фронтовик , а масква - чужая для всей России .
          1. Андрей Дибров
            Андрей Дибров Сегодня, 10:09
            -1
            Самый цимус, что про "дешовых солдат" увы жесткая реальность.
            Средний чел, даже с жирнейшими 100к з/п, например, за свои 40лет заработает 40млн. Из них половину проест. А потом еще и пенсию ему ...
            Итого, 1чел=20млн.р.= 250000$ максимум.
            Четверть "калибра". На который четверым нужно всю жизнь пахать.
            Селяви.
      3. иван2022
        иван2022 Сегодня, 09:49
        0
        Цитата: Aleksandr21
        Цитата: ximkim
        Дядя Вова отметился по полной программе.


        Ничего хорошего он не скажет.... только повторит официальную линию, и предложит сдаться.

        А Шойгу и Герасимов, походу будут до самого конца в креслах сидеть, очень хочется ошибаться, и увидеть радужное послание, но чуда не жду.

        А и не надо ждать чудес. Надо понимать, что их назначил Верховный, которого 20 лет кряду поддерживали такие, как вы..........Может желаете возглавить Генштаб ВС РФ?
        А что вы вообще конкретно можете предложить по делу?
      4. Андрей Дибров
        Андрей Дибров Сегодня, 10:04
        +1
        Так проблема, что менять минобороны - это еще хуже. Признание недееспособности системы
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:13
      +5
      Потому что не надо молчать и не надо давать возможность тому же Пригожину по средством пиара выходить на первый план.Президент должен быть лидером во всём.
      1. Русский ватник
        Русский ватник Сегодня, 09:22
        +17
        Такое впечатление, что наш главнокомандующий переквалифицировался в кота леопольда. Но как то не вовремя. Война соплежуйства не терпит. И договорняков. Одна зерновая сделка… Интересно, как ее продление, если будет, будут обосновывать после подрыва аммиакопровода. Я разочаровался в нашем президенте.
        1. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Сегодня, 09:30
          +4
          Цитата: Русский ватник
          Такое впечатление, что наш главнокомандующий переквалифицировался в кота леопольда.

          Он просто повторяет поступки Николая 2.
          И не будет другого результата...
          1. ААК
            ААК Сегодня, 09:41
            -1
            А кто тогда Юровским-2 будет? (ну и как обычно по смысловую нагрузку и про прочее-разное...)
            1. Алексей Зоммер
              Алексей Зоммер Сегодня, 09:48
              -1
              Цитата: ААК
              А кто тогда Юровским-2 будет?

              Вы про какого говорите?
              уточните пожалуйста.
  3. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 09:05
    +16
    Послушаем. А то лица сегодня у многих были, когда проснулись и открыли ТГ, мягко скажем, удивлённые.
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 09:49
      +1
      Цитата: Sevastiec
      Послушаем. А то лица сегодня у многих были, когда проснулись и открыли ТГ, мягко скажем, удивлённые.

      Не у всех. После отказа присоединиться и подчиниться МО, как это сделали другие ЧВК, результат был ожидаемый..
      Началось давление на Пригожина и вероятно объявлен ультиматум. А учитывая состав ЧВК, их заслуги, их характер - Пригожин, как вожак, должен был пойти до конца, иначе свои же могли его смести. Он заложник ситуации.
      Это, если ориентироваться на открытые источники. Есть и оптимистичный прогноз про договорняк, но что-то слишком риск высок, что может пойти все не по плану.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:06
    +10
    Будем ждать,делать прогнозы в такой ситуации дело не благодарное.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:20
      +5
      А что нам остаётся? Мы в данный момент зрители.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:23
      +13
      А какие могут быть прогнозы, если сам Пригожин - ни фига не объясняет ни чего хочет, ни чего будет делать?? Не считать же за таковые объяснения пожелания повесить Шойгу на Красной площади?

      Переворот подразумевает хоть какую-то программу действий, типа люди - вот сейчас мы сделаем в государстве то-то и то-то. Если вам по душе - давайте за нас. Тут - ничего этого в помине нет. Простите - но ТАК перевороты не устраивают. Тут что-то совсем другое явно..

      Но вообще - на лицо явный бардак и потеря управления обожаемым гарантом.. Как можно было допустить подобное развитие событий??? Он у нас что - совсем уже ничего не контролирует?? Впрочем - подобные подозрения увы - появились уже довольно давно.. Судя по происходящему все последние годы..
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 09:50
        0
        Ну тут может и не переворот, ведь что такое ЧВК - это мы платим вы воюете и вы думаете неужели никто не смог предложить больше.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 09:55
          +3
          Деятельность любого военного формирования - это даже не столько деньги, сколько СНАБЖЕНИЕ.. Ну заплатят тебе положим миллиард - и что, ты на него в России сможешь без разрешения властей купить боеприпасы, запчасти, ГСМ, жратву, набрать пополнение и прочее?? И дальше действовать типа самостоятельно? Не проканает..
      2. solar
        solar Сегодня, 09:54
        +3
        Переворот подразумевает хоть какую-то программу действий, типа люди - вот сейчас мы сделаем в государстве то-то и то-то.

        про переворот он вроде ничего не говорил. Его претензии к Шойгу.
      3. Deadушка
        Deadушка Сегодня, 10:12
        0
        Пригожин - ни фига не объясняет ни чего хочет
        - а он и раньше не особо объяснял, просто любит тянуть одеяло на себя без учета общих интересов(привычки из бизнеса остались).
        Переворот подразумевает хоть какую-то программу действий
        - то, что происходит это "бунт" под видом благих намерений.
        Его карманную армию по ходу пытались как-то организовать(возможно частично отобрать) и МО приписать ему это не понравилось. Да и что "на верху", что в МО уже давно жалеют, что его подключили к операции(герои нужны на час и они хороши когда на время и не зазнаются).
        1 - был удар по его частям или нет остается открытым вопросом как и то, что результат нулевой.
        А вот то, что время он выбрал под "выходные" не спроста это точно.(а вот то, что идет стрельба и угрозы со стороны Пригожина это факт)
        2 - как бы прав в своих мыслях и действия Пригожин не был - он поставил жирный минус на себе и на тех кто под его началом. В военное время(настоящее) это практически переход на сторону врага.
        3 - за какое бы "светлое будущее" он не был(Пригожин) нахрапом и моментально положение в стране не поменять, будет хаос. Нужны длительные планомерные и глубокие работы.
      4. Андрей Дибров
        Андрей Дибров Сегодня, 10:16
        0
        Там элементарнейший вопрос в "полуторалетнем сво", которому полторамесяца - край. Без всей этой "геополитической" уеты.
        На политику с экономикой, которые просрали, своё время было.
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 09:06
    -2
    Цитата: Sevastiec
    Послушаем. А то лица сегодня у многих были, когда проснулись и открыли ТГ, мягко скажем, удивлённые.

    Он только все усложнит.
    Решать проблемы не его конёк, только создавать.
    1. Комментарий был удален.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:07
    +40
    Раньше надо было, президенту, вмешиваться в конфликт между Пригожиным и МО РФ. Теперь, когда дошло до горячего, очень тяжело будет разрулить.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 09:13
      +12
      Цитата: Лешак
      Теперь, когда дошло до горячего, очень тяжело будет разрулить.

      Разруливать надо было в 91 ом году.
      Сейчас просто опарыши доедают труп.
    2. Ramzaj99
      Ramzaj99 Сегодня, 09:33
      +5
      Цитата: Лешак
      Раньше надо было, президенту, вмешиваться в конфликт между Пригожиным и МО РФ. Теперь, когда дошло до горячего, очень тяжело будет разрулить.

      Вот это нужно в топ вынести.
      Прав на 1000%!!
      Да и конфликт там не с МО , а личностный с Шойгу.
  7. ReTeplov
    ReTeplov Сегодня, 09:08
    +16
    Мдя. Мало нам войны, нам ещё гражданскую войну подавай. Они там в Москве совсем сбрендили? Слава сценария 1-й мировой покоя не даёт?
  8. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 09:08
    -4
    Думаю, Путин об'явит о легализации Вагнера.
    1. ReTeplov
      ReTeplov Сегодня, 09:11
      -4
      Мне кажется Вагнерам этого уже будет не достаточно. За артобстрел и налёт кто-то должен ответить
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 09:13
        +4
        Вы осколки то покажете нам? для начала
        а заодно проясните, почему аудио шли отложенными публикациями
        чтоб внезапно не выяснилось, что это как раз сам Пригожин и спланировал
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 09:25
          +1
          Трямс
          Сегодня, 09:13
          НОВЫЙ

          +6
          Вы осколки то покажете нам? для начала
          а заодно проясните, почему аудио шли отложенными публикациями
          Идет отлаженная инфовойна. Сразу, после показа видео, без всяких выяснений, Пригожин делает свои призывы. Странно, таки! Генеральный прокурор возбудил в отношении его по ст. 279 УК РФ.
        2. сергей фонов
          сергей фонов Сегодня, 09:50
          +1
          Пригожина может обстреляли, а может и нет, не знаю там не присутствовал, но утром Вагнер сбил 3 вертолёта, которые атаковали колонну Вагнера которая шла среди гражданского грузового транспорта, но это СМИ, а что есть?
        3. ReTeplov
          ReTeplov Сегодня, 09:55
          -1
          "... за одно объясните..." почему я вам что-то должен объяснять или доказывать? Ни я ни вы полной и подлинной информацией не владеем. Мало кто вообще может с уверенностью сказать, что в курсе всей кухни. А наши с вами предположения не многим лучше гадания на кофейной гуще. Если, как вы говорите, Пригожин всё сам организовал, чего он добивается??? Зачем ему этот геморрой???
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:23
        +5
        Для начала нужно понять чего можно было добиться обстрелом. И мы видим чего можно было. Теперь надо понять кому выгодно. Явно не министерству обороны. Разве нет?
    2. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 09:17
      0
      Думаю, Путин объявит о ликвидации Вагнера.
      1. dauria
        dauria Сегодня, 09:50
        0
        "объявит о ликвидации Вагнера." Это было бы лучшим решением . Только расформировать , не поднимая шума в СМИ . Саблина расстреляли за гораздо меньшее.
      2. HefeДМБ69
        HefeДМБ69 Сегодня, 09:55
        0
        А какими силами и средствами? Надеетесь на самоубийство вагнеров?
    3. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 10:15
      0
      Скорее о могилизации, а пригожинского тролля лишит всех званий регалий и наград
    4. Андрей Дибров
      Андрей Дибров Сегодня, 10:18
      0
      фсб, росхвардии, полиции, таможни и прочие чвк уже на низком старте
  9. Комментарий был удален.
  10. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 09:10
    0
    Чет лет на 10 он опоздал с заявлением.
  11. far diu
    far diu Сегодня, 09:10
    +9
    Давайте будем честными, Пригожина просто сливают
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 09:39
      +3
      Давайте будем честными, Пригожина просто сливают

      А теперь в панике сливальщики
    2. hohohol
      hohohol Сегодня, 09:55
      +2
      Давайте будем честными, Пригожина просто сливают

      А в месте с ним и Африку
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:59
      +1
      Цитата: far diu
      Давайте будем честными, Пригожина просто сливают

      Не сказал бы так. Сливают, это когда назначают на вышестоящую ничего не решающую роль. Тут глобальный политический толчок. И его слив затрагивает верхние эшелоны власти.
    4. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 10:57
      0
      Давайте будем честными, Пригожина просто сливают

      Все возможно, скоро выборы главного Архистратига, убирают как возможного соперника. Вспомним Грудинина в 18 г., там его тоже вроде лохматили.
  12. Комментарий был удален.
  13. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 09:12
    -1
    Неоднократно говорил тем, кто боготворил Пригожина, что это мутный тип. Сегодня он за нас, а завтра может развернуться на 180 градусов.
    "Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро" (c) (((
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 09:42
      +2
      Сегодня он за нас, а завтра может развернуться на 180 градусов.

      А за кого за вас? Также ведутся боевые действия, никто не собирается останавливаться. Его цель убрать недееспособное руководство МО РФ.
  14. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 09:12
    +7
    Как же долго на западе и сша ждали этого и делали всё для этого. Вот они и дождались. В такой тяжелый для страны момент устроили разборки. Если это не остановить самым жестким образом Россия пропала.Бунт на коробле в шторм это смерть.
    1. Эдуард Ващенко
      Эдуард Ващенко Сегодня, 09:39
      +5
      В такой тяжелый для страны момент устроили разборки.

      А кто устроил тяжелые моменты для страны?
      Казалось что хуже управления страной, чем в "коронобесие" быть может.
  15. ximkim
    ximkim Сегодня, 09:14
    +4
    Цитата: Aleksandr21
    Цитата: ximkim
    Дядя Вова отметился по полной программе.


    Ничего хорошего он не скажет.... только повторит официальную линию, и предложит сдаться. А вот проблемы решать... у нас их нет.

    А Шойгу и Герасимов, походу будут до самого конца в креслах сидеть, очень хочется ошибаться, и увидеть радужное послание, но чуда не жду.

    Тут дело во всей этой сборной солянке.
    И самое неприятное , это будет и дальше продолжать так как власть у нас заточена только под развал.
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:14
    +4
    на повышенных тонах поговорил с заместителями министра обороны и начальника ГШ Евкуровым и Алексеевым.
    Судя по настрою этого новоявленного "Пиночета" добром все может не закончится. Но есть надежда на то, что не все бойцы "Вагнера" готовы по приказу Пригожина применить оружие и спровоцировать кровопролитие.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:28
      -1
      Надеюсь они помнят кому присягу давали и что ответственны за судьбу народа, а не кого бы там ни было. Ни Путина, ни тем более Пригожина. Они обязаны нас защищать, а не их
  17. oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky Сегодня, 09:16
    +12
    Только ленивый не писал о том что СВО идет мутно и непонятно. Непонятные договорняки, "передислокации", безвольность и бесхребетность командования, сохранение украинской инфраструктуры, "жесты доброй воли" и многие другие моменты заставляющие задуматься - а что собственно происходит? То что нынешняя ситуация это следствие всего накопившегося негатива это понятно. Что дальше будем посмотреть но на мой взгляд на эту минуту основное то что нет сообщений о боестолкновениях между ВС РФ и ЧВК. Все остальное пока мутно и чисто на эмоциях.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 09:53
      0
      Сообщения есть. Как минимум, о сбитых вертолётах.
  18. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 09:16
    0
    «президент Байден проинформирован о ситуации с ЧВК «Вагнер» в России». Каких-либо заявлений от самого Байдена по этому поводу пока не было.

    Что это было ?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:01
      +1
      Цитата: Архитектор
      «президент Байден проинформирован о ситуации с ЧВК «Вагнер» в России». Каких-либо заявлений от самого Байдена по этому поводу пока не было.

      Что это было ?

      Ничего. В США по моему сейчас ночь. А, Байден и днём то соображает плохо.
  19. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 09:17
    +2
    Но и провакации по отношен к Вагнеру устроенную США не надо исключать.
  20. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 09:17
    +8
    Порой вспоминаю конец февраля прошлого года. Там тоже президент выступил с обращением. Лучше б молчал
  21. Маркшейдер_75
    Маркшейдер_75 Сегодня, 09:17
    +13
    Ну давай, дядя Вова, скажи что нибудь в стиле "землю крестьянам, фабрики рабочим", уж очень этого народ России от тебя ждёт. Тогда люди точно будут знать, за что воюют, а то туманные перспективы в виде новой приватизации что то как то уверенности не внушают
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 09:52
      +2
      Вы же понимаете, что не скажет. Не той закваски человек
  22. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 09:18
    +7
    Стрелков еще полгода назад на канале написал, что нельзя создавать параллельную армию, Президент обязан вмешать в конфликт. Теперь мятеж придется подавлять, тем более не понятно чего хочет Вагнер.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:34
      +1
      Цитата: Gpn27
      Стрелков еще полгода назад на канале написал, что нельзя создавать параллельную армию, Президент обязан вмешать в конфликт.

      Цитата: Million
      Думаю, что сольет он Пригожина.
      А Шойгу и Герасимов продолжат свою деятельность.

      На фоне этих событий вспоминается:
  23. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 09:18
    +3
    Вот и все неадекватные действия к ему приводят , когда руководят некомпетентные люди . Пусть теперь расхлебывают
  24. Million
    Million Сегодня, 09:18
    +8
    Думаю,что сольет он Пригожина.
    А Шойгу и Герасимов продалжат свою деятельность.
  25. никникник
    никникник Сегодня, 09:18
    +13
    не думаю, что Пригожин так тупо будет себя подставлять с так называемым "мятежом" с учетом действий на линии соприкосновения в зоне СВО его компании. По всей вероятности это последствия его противостояния и открытости по отношению к руководству МО. Долго думали долго гадали как с ним справиться, и решили подвергнуть его судьбе Фургала. Слишком уж Пригожин стал заметной личностью, а такое у нас "низя". Был бы человек, а статейка найдется, а к этой статейке и все необходимые доказательства в период следствия, а судьи в один звонок или даже без нос по ветру держат, место то и такие доходы терять за какого там Пригожина или кого то еще не охота, кто им такой Иван или Петя, если своя шкура подороже
  26. Ратник_II_разряда
    Ратник_II_разряда Сегодня, 09:20
    0
    В пресс-службе Кремля заявили о том, что в ближайшее время с обращением планирует выступить глава государства Владимир Путин.

    В ближайшее время — это сегодня?
  27. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 09:20
    +6
    Ради объективности. Всего лишь несколько часов назад, ВО, во всю клепало статьи, что ситуация с Пригожиным, фейк и ИПСО! Правда на сейчас, в некоторых новостях убрали возможность комментирования, другие статьи удалили.
  28. Luminman
    Luminman Сегодня, 09:20
    +7
    Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время могут и Интернет отключить...
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 09:46
      0
      Правильно сделают. ЦИПСО то как разыгралось! Даже на примере данного сайта заметно
  29. Krilion
    Krilion Сегодня, 09:21
    +14
    жаль что у россиян нет возможности выступить с обращением к путину и высказать все что они думают о нем лично, его администрации и его друзьях.. за такие выступления карают..
    1. VicVic
      VicVic Сегодня, 10:05
      0
      Уак это нет? Можете написать на сайт Kremlin.ru
      Или хотите, чтобы вашу речь на тв показали?
  30. Krilion
    Krilion Сегодня, 09:24
    +9
    Цитата: Gpn27
    Стрелков еще полгода назад на канале написал, что нельзя создавать параллельную армию, Президент обязан вмешать в конфликт. Теперь мятеж придется подавлять, тем более не понятно чего хочет Вагнер.


    "параллельная армия" спокойно сидела в Африке и решала вопросы в интересах России, пока войска с фронта не побежали.. вагнеров позвали на войну от безысходности и в панике от надвигающейся военной катастрофы, которые возникли благодаря гениальному планированию и организации военных действий...
    1. m..
      m.. Сегодня, 09:44
      -1
      Государство содержит армию, но если в армии не кому служить и не чем воевать, а чвк все.имеется, то как такое возможно. Вывод Пригожин главный коррупционер используя какие-то левые схемы снабжения своего чвк
  31. solar
    solar Сегодня, 09:24
    -1
    По словам главы пресс-секретариата Кремля...

    сын которого служит у Пригожина...
    1. al3x
      al3x Сегодня, 09:40
      0
      Служил. Ну а как служил никто не знает. Может для богатеньких элиток там устраивали туры, что-то наподобие сафари африканского. Так, чтобы безопасно было и адреналин и уважуха потом и почёт везде.
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 09:54
      -1
      Да не служил они у Пригожина. Простотпопал в скандал, и пришлось папашемего отмазать
  32. KrolikZanuda
    KrolikZanuda Сегодня, 09:25
    +1
    К сожалению, в его заявлении не будет слов об отставке Шойгу. Тряпка, чо.
  33. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 09:26
    0
    Выступит. Покажет бумажки с подписями. И будет ныть, что его обманули.
  34. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 09:26
    -2
    В ближайшее время президент России выступит с обращением
    И скажет свою любимую ,в последнее время часто повторяемую фразу : Ой,меня опять пiдманули ! А сам я ни в чём не виноват в том,что вокруг такие умные враги !
  35. Андрей ставропольский
    Андрей ставропольский Сегодня, 09:28
    +10
    Все это следствие коррупции на всех этажах власти. Выиграть войну когда кругом крысы- невозможно.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:10
      +1
      Цитата: Андрей ставропольский
      Все это следствие коррупции на всех этажах власти. Выиграть войну когда кругом крысы- невозможно.

      Открывать второй фронт против вагнерОв? Из кого набирать-то? Из шойговских девченок?
      А, вдруг сейчас кадыровцам что-то не понравиться?
  36. ужас
    ужас Сегодня, 09:28
    +2
    В тяжелый момент на фронте ударить в спину это предательство как не крути! Да Пригожин говорит красиво и правильно но не известно какие условия и хотелки он предъявит руководству. Он заранее готовил почву в медийке. Что то мне кажется это план номер 2 наших врагов.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 09:59
      -1
      Ударом в спину были "перегруппировки" из-под Киева и Харькова и прочие "зерновые сделки" с вручением "айфонов" Абрамовичем пленным нацистам. Может сейчас идёт как раз профилактическая работа по недопущению таких "перегруппировок" в будущем?
  37. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 09:30
    +8
    Ставим ставки?
    ВВП встанет на сторону пятой колонны и Пригожина сольёт?
    Кто за?
    1. Million
      Million Сегодня, 09:42
      +2
      сольет. На звонки отвечать не захотел.
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 09:55
      0
      Цитата: VLAD-96
      ВВП встанет на сторону пятой колонны и Пригожина сольёт?

      Даже не сомневаемся
  38. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 09:34
    +2
    А было немало тех кто веровал что этот раздор это хитрый план по дезинформации внешних врагов.
  39. m..
    m.. Сегодня, 09:35
    +4
    Пожинайте плоды распиареного чвк, а как же слова Пригожина, о том что чвк никогда на территории РФ не будет применяться, все все врут,и он из первых лгунов,остальные просто молчат, а этот говорит "а", но не говорит "б"
  40. PVV66
    PVV66 Сегодня, 09:35
    +2
    Пригожин забыл историю России. Чем закончился мятеж во время первой мировой войны. Разрухой и гражданской войной.. Очень глупый и недальновидный поступок, только на руку чубатым и нато. Был героем, стал предателем.
  41. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 09:36
    -1
    Кажется я даже знаю примерное содержание выступления:
  42. Эдуард Ващенко
    Эдуард Ващенко Сегодня, 09:36
    +3
    Единственный вариант: не по телеку болтать, а всех в свой кабинет...:
    Вы что там все о...

    и принять решение: жестко и твёрдо, как это делают реальные управленцы.
  43. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:37
    +8
    Вся проблема сейчас в том, что для ВВП и государства в целом патовая ситуация. Примет ВВП сторону Пригожина - появится много желающих остаивать свою правоту с помощью оружия. В любом случае государство вынужденно будет пустить под нож Вагнер и не важно прав Пригожин или нет. Только государство должно иметь монополию на насилие и применение оружия на своей территории. Примет ВВП сторону Шойгу, тоже ничего хорошего впереди не будет. Шойгу почувствует себя орлом, свою безнаказанность и со своим окружением положит ещё кучу народу. И все это повторится позже, но уже в других обьемах, а у нас в стране выборы меньше, чем через год.
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 09:45
      +3
      Примет ВВП сторону Пригожина

      Примет ВВП сторону Шойгу

      Задача ВВП не принимать чью-то сторону, у нас не на стендап-шоу.
      Задача ВВП не допустить такой ситуации и очевидно он с ней не справился.
      1. Ларкис
        Ларкис Сегодня, 10:21
        0
        Проблема в том, что руководителем страны является человек, категорически не желающий принимать на себя ответственность за свои поступки. Отсюда все "грозные молчания", " меня обманули" и все прочее. Как итог ситуация ухудшается и из всех плохих решений выбирается, а точнее остается самое плохое.
  44. Сандор Клиган
    Сандор Клиган Сегодня, 09:40
    +3
    ну что? Вечер обещает быть томным! Пригожин во многом прав, но при этом его можно назвать предателем Родины.....Генералитет(большенство), политики, депутаты, многие губернаторы, президент.....все в рот воды набрали и обосрались, страшно за шкуру стало, но действия Пригожина это реальный госпереворот! А мы должны определиться..... с кем мы? народ кого поддержит?
    1. Силуэт
      Силуэт Сегодня, 09:53
      +2
      Народ никого не поддержит. Народ будет ждать . Как в 1991 и 1993 г. Как всегда. Пока что это госпереворотом назвать нельзя. Это военный мятеж.
    2. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 09:58
      0
      . народ кого поддержит
      . А народ как всегда будет наблюдать чем дело кончится. Не убедились ещё что-ли за последние 20 лет?
    3. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 10:02
      -1
      Народ поддержит того, кто первым внятно изложит свои цели. Пока что обе стороны мутят.
  45. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 09:42
    +3
    Цитата: никникник
    Был бы человек, а статейка найдется,

    Чего её искать? Лет 70 тому назад после пары-тройки своих высказываний Пригожин укатил бы в товарном вагоне под солнечный Магадан отбывать длительный срок.
    1. rait
      rait Сегодня, 09:43
      +2
      Лет 70 тому назад Пригожин бы вообще не мог стать тем кем стал и как итог никуда бы не укатил.
      1. NotPetya
        NotPetya Сегодня, 09:59
        +1
        Лет 70 тому назад Пригожин бы вообще не мог стать тем кем стал и как итог никуда бы не укатил.

        Следовательно, все понимают, кто ему дал полномочия, ресурсы и вооружил до зубов. Виноват не выкормыш, хотя и он тоже, а тот кто его взрастил!
  46. Есаул
    Есаул Сегодня, 09:44
    +1
    Ну очевидно же, что руководство МО в лице ельцинского выкормыша шойгу, курируемого олигархами, предало Путина, слив войну против окраины. Сдали сначала киевскую и черниговскую области, потом харьковскую, потом херсон. Так по их плану слить и все оставшиеся освобожденные территории.
    Теперь Путин использует Пригожина, чтобы скинуть руководство МО и восстановить свой контроль над ВС РФ, а потом и уничтожить неподконтрольных олигархов.
    1. Андрей Дибров
      Андрей Дибров Сегодня, 10:25
      0
      Сегодня в любой стране десятку олигархов как два пальца порешать вопрос с верхушкой, в отличие от народа.
  47. RipRap
    RipRap Сегодня, 09:44
    0
    Ну, все случилось в точности так, о чем предостерегал Клим Жуков. Когда государство теряет монополию на насилие, хорошего не жди.
    1. VLAD-96
      VLAD-96 Сегодня, 09:50
      0
      Дак у нас государством рулят на 60-70% пятая колонна, в том числе и МО ГШ ключевые посты занимают очень сомнительные личности!
      Какой тогда выход должен быть ?
  48. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:46
    0
    Зато как смеялись, что у них Байден на трапе спотыкается. А тут оказалось что наш "мегагроссмейстер" доуправлялся я даже не знаю как назвать всё это.
  49. Тима
    Тима Сегодня, 09:46
    +2
    Цитата: Александр Советский Союз
    Неоднократно говорил тем, кто боготворил Пригожина, что это мутный тип. Сегодня он за нас, а завтра может развернуться на 180 градусов

    Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь!))))
  50. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:48
    -2
    Цитата: far diu
    Давайте будем честными, Пригожина просто сливают

    А за ним и Путина.