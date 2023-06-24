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Китайские военные самолёты и корабли совершили манёвры вблизи Тайваня

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Китайские военные самолёты и корабли совершили манёвры вблизи Тайваня

Одними из наиболее напряжённых в мире продолжают оставаться отношения между Китаем и островом Тайвань, который Соединённые Штаты используют в своей антикитайской политике.


Время от времени китайские военные корабли и самолёты совершают манёвры вблизи острова, который КНР считает своей территорией, что, естественно, не нравится властям Тайваня и их покровителям в Вашингтоне, несмотря на заверения властей США в том, что они поддерживают территориальную целостность Китая.

Как заявило Минобороны Тайваня, этим утром ВС Тайваня зафиксировали очередное приближение к острову боевых самолётов и кораблей Китая. Сообщается о 19 самолётах, включая истребители J-10, J-11, и пяти кораблях, приблизившихся к Тайваню в 8:00 по местному времени (3:00 по Москве).

В оборонном ведомстве острова отметили, что восемь китайских самолётов пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива. Эта линия – неофициальная водная граница между островом и материком, которую военные самолеты и корабли с обеих сторон обычно не пересекают.

По некоторым данным, китайские самолёты и корабли проводили совместное боевое патрулирование.

Напомним, что ситуация вокруг Тайваня стала накаляться после провокационного визита на остров спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси в прошлом году.
Использованы фотографии:
Википедия/Defense Dept. photo by U.S. Air Force Staff Sgt. D. Myles Cullen
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2 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:24
    +1
    В оборонном ведомстве острова отметили, что восемь китайских самолётов пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива.
    Это происходит с такой регулярностью, что Тайвань уже должен устать сообщать об этом тем более, что КНР не признает эту "срединную линию". Вскрики и стенания Тайваня: "ох-ох, ах-ах" конечно в первую очередь адресованы Сша, которых они считают союзником.
  2. wanna
    wanna Сегодня, 09:49
    0
    14 июня авианосец USS Reagan вошел в Южно-Китайское море и продолжал патрулирование. Целью было повысить значимость визита Блинкена в Китай и обеспечить поддержку и снабжение Филиппин. Недавно на рифе Ренай кое-что произошло.

    18 июня, в день, когда Блинкен приземлился в Китае, авианосец "Рейган" внезапно сделал резкий поворот на 90 градусов, радиус которого составлял всего около 500 метров.

    Такое расстояние поворота, по мнению военных экспертов, эквивалентно "резкому повороту" для авианосца с полным водоизмещением более 100 000 тонн. Обычные маневры и круизы не предполагают таких опасных маневров.

    Если такие маневры и происходят, то, как правило, при наличии реальной угрозы боевого уровня.

    По данным ряда зарубежных СМИ, боевая группа авианосца USS Reagan находилась в крейсерском плавании, когда внезапно обнаружила, что ее зафиксировал радар управления огнем другой стороны.

    "Морской персонал USS Reagan быстро перенацелился и приготовился вступить в бой, только обнаружив, что это был китайский Boom-6K.

    Прикрываемый истребителями воздушного превосходства, Boom-6K на дозвуковой скорости (около 10 м) подлетел к авианосцу "Рейган", находящемуся на расстоянии всего около 30 км, включил свой радар управления огнем и зафиксировался на авианосце.


    https://www.youtube.com/watch?v=caW4XcQzESQ