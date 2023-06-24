Китайские военные самолёты и корабли совершили манёвры вблизи Тайваня

Одними из наиболее напряжённых в мире продолжают оставаться отношения между Китаем и островом Тайвань, который Соединённые Штаты используют в своей антикитайской политике.Время от времени китайские военные корабли и самолёты совершают манёвры вблизи острова, который КНР считает своей территорией, что, естественно, не нравится властям Тайваня и их покровителям в Вашингтоне, несмотря на заверения властей США в том, что они поддерживают территориальную целостность Китая.Как заявило Минобороны Тайваня, этим утром ВС Тайваня зафиксировали очередное приближение к острову боевых самолётов и кораблей Китая. Сообщается о 19 самолётах, включая истребители J-10, J-11, и пяти кораблях, приблизившихся к Тайваню в 8:00 по местному времени (3:00 по Москве).В оборонном ведомстве острова отметили, что восемь китайских самолётов пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива. Эта линия – неофициальная водная граница между островом и материком, которую военные самолеты и корабли с обеих сторон обычно не пересекают.По некоторым данным, китайские самолёты и корабли проводили совместное боевое патрулирование.Напомним, что ситуация вокруг Тайваня стала накаляться после провокационного визита на остров спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси в прошлом году.