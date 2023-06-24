Военное обозрение
Войти Регистрация

Мэр Москвы и российские губернаторы сделали заявления об усилении мер безопасности

38
Мэр Москвы и российские губернаторы сделали заявления об усилении мер безопасности

В связи с последним заявлением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, мэр Москвы Сергей Собянин и некоторые российские губернаторы сделали заявления об усилении мер безопасности. В частности, московский градоначальник в рамках проведения антитеррористических мероприятий распорядился усилить контроль на дорогах.


Об этом Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы заявил также жителям и гостям столицы, что возможно введение ограничений на проведение массовых мероприятий, и призвал их к пониманию.

О мерах по усилению безопасности сообщил через «Телеграм» и глава Московской области Андрей Воробьев. Он заверил граждан, что обстановку полностью контролируют сотрудники ФСБ и других правоохранительных ведомств.

Воробьев сообщил, что на дорогах юга Подмосковья будут проверять автомобили. Поэтому он посоветовал жителям области без необходимости не выезжать на личном автотранспорте, особенно за пределы области в южном направлении. Губернатор призвал граждан региона сохранять спокойствие.

С аналогичным призывом обратился к жителям Ростовской области и глава этого региона Василий Голубев, призвав их по возможности оставаться дома. В Ростове-на-Дону усилены меры безопасности возле штаба Южного военного округа.

Жители Липецкой области также были предупреждены своим губернатором Игорем Артамоновым об усилении мер безопасности. Он призвал граждан региона отказаться от поездок за его пределы, в частности, в Воронежскую область. В самой Воронежской области, как сообщается, введён режим контртеррористической операции.
Использованы фотографии:
https://vk.com/mossobyanin
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
38 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:12
    +8
    На Кубани вроде все спокойно.Во всяком случае в месте,где нахожусь.А это как раз административная граница с Ростовской и Ставропольем
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 09:17
      +12
      Да и Ростове все спокойно, усиление есть, а так тишина. Тут уже начали разгонять "Ростов взяли двигаются на Москву"... Не верьте Комрады.
      1. Попандос
        Попандос Сегодня, 09:44
        +2
        Под Краснодаром всё как всегда.
        Звонил другу в Ростов, у него окна квартиры на штаб ЮВО выходят, говорит всё тихо, стоит пара пикапов с чёрными номерами, ходят люди в форме, дорога перекрыта на половину, по другой половине ездят гражданские.
        1. solar
          solar Сегодня, 09:55
          0
          ходят люди в форме

          вагнеровцы или армейские?
          1. YanniKounnar
            YanniKounnar Сегодня, 10:05
            -1
            Des Russes!! Ne tomber pas dans le piège de la division, sinon la Russie risque gros .
          2. Попандос
            Попандос Сегодня, 10:22
            0
            Говорит, не понятно, знаков различия не видно. Но на машинах номера армейские.
    2. far diu
      far diu Сегодня, 09:17
      -2
      25 тысяч против 1,5 миллиона - не имеет смысла
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:30
        -1
        Часть их в Белгороде, часть в Ростове
      2. solar
        solar Сегодня, 09:39
        +2
        1,5 миллиона- это по огромной стране, а 25 тысяч- в одном месте. Да и разобраться бы нужно, сколько из этих 1,5 млн относятся к 25 тысяч, а сколько- ни к тем, ни к другим:((
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 10:07
          0
          Когда идёт борьба за умы, арифметические подсчёты численности штыков не работают. Сколько в 1917-м было большевиков? А какова была численность армии?
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 09:17
      -1
      В телеге пишут, что сабж уже в Воронеже... Правда ли, интересно? Если правда, то следующей будет.... recourse
      1. ААК
        ААК Сегодня, 09:25
        +1
        Ну, пока не началась стрельба, ситуацию можно развернуть, главный вопрос - позволит ли Великий Бог Маниту снять скальпы с Хуженетовича и Стратега. На мой взгляд, это надо было сделать ещё год тому назад....
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 09:33
          0
          Теперь каждый повар будет вправе требовать снять скальп с министра обороны без суда и следствия? Можно я тоже свой ультиматум выдвину? У меня правда армия в 25000 раз меньше
          1. ААК
            ААК Сегодня, 09:51
            0
            Если провести независимое следствие, а затем объективный суд, то двумя скальпами дело не ограничится...
        2. ААК
          ААК Сегодня, 09:36
          0
          Пока, на 09:30 сегодняшнего, Величайший в эфир не выходил... периодически прокручивают обращение Минобра - "...гвардейцы-десантники, вы окружены... предлагаем сухую одежду, горячий чай и наше радушие..."
          1. УАЗ 452
            УАЗ 452 Сегодня, 10:08
            0
            А причём тут министр образования? Школьников и студентов вооружают, формируя дивизии народного ополчения? С рогатками?
        3. ratoborets
          ratoborets Сегодня, 10:34
          0
          Шойгу, может, вообще не стоило делать министром обороны. Вот только сейчас его снимать ВВП нельзя.
          Кто такой Пригожин, чтобы указывать и запугивать Верховного Главнокомандующего? Если ВВП пойдет на попятную, то полностью потеряет доверие. Как руководство (министры, мэры, губернаторы, депутаты) могут полагаться на Президента, если завтра Пригожин или кто-нибудь другой со своей шайкой объявит новый мятеж и будет выдвигать свои требования?

          На Майдане в 2013-2014 уже это проходили. Майдановцы требовали отставки премьера, Янукович удовлетворил, Азарова уволили, назначили нового, потом подписывали соглашения с их лидерами. В итоге те почувствовали кровь и что Янукович тюфяк, и это разъярило их еще больше.
          Лукашенко в отличии от Овоща показал, что у него есть яйца. Разогнал свой Майдан, установив в стране порядок. Вагнеровцев тогда, если не помните, в 2019 году тоже усмирил.
    4. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:33
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      На Кубани вроде все спокойно.Во всяком случае в месте,где нахожусь.А это как раз административная граница с Ростовской и Ставропольем


      Горячий Ключ ещё не оцепили?Там же вроде как база ЧВК Вагнер.Или штаб квартиру ЧВК Вагнер в Питере?
      1. Комментарий был удален.
    5. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 09:44
      0
      СМИ и бабки на базаре сплетни разносят
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:22
    -7
    Мэр Москвы и российские губернаторы сделали заявления об усилении мер безопасности

    Докатились, блин... Повторяется?


    Ответа требует такого же, как тогда - флаг над Рейхстагом (Капитолием?)
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 10:10
      0
      Докатились - это когда Мединский памятную доску Маннергейму открывал не так далеко от этой доски.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:25
    +3
    Урал. Екатеринбург. Все спокойно.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:34
      +6
      До вас вообще никто ни разу не доходил. Вам то чего бояться. Там медведи поди по глонасу ориентируются
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:05
      0
      Цитата: Nexcom
      Урал. Екатеринбург. Все спокойно.

      Средняя Волга. НАТОвских бомберов в небе не видно. ВСУ на улицах тоже. drinks

      Один из двух замков на оружейном сейфе, всё-таки, оставил открытым. На всякий случай. А он, как известно, разный бывает. lol
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:29
    +8
    А в Новосибирске тишина и спокойствие - за дверями сибирского штаба ЧВК Вагнер скучает один грустный охранник, время от времени мимо проезжает машина с разными репортёрами/блогерами/бездельниками и с разочарованием катит дальше. Всегда считал Сибирь лучшим местом на планете - климат мерзкий, зато люди нормальные - ну не приживается у нас всяческое гуано. А новостей ждём с интересом...
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 10:00
      0
      климат мерзкий

      Это вы в Питере не жили... wink laughing
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 10:12
        0
        Да ладно Вам - последние два года лето просто тропическое было.
  5. solar
    solar Сегодня, 09:32
    +3
    Пишут, что в воротах ростовского цирка застрял танк.
    Если это правда, то символично...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:02
      0
      Там его и оставить. Пусть будет памятник. Будет напоминать, что нельзя чвк плодить
  6. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 09:34
    -1
    Вт для этого и сидит у нас в тылу полумиллионная пулемётная команда. По своим стрелять. Впрочем, какие мы им "свои". Корм. Мясо.
  7. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 09:49
    +2
    В Москве, подмосковье спокойно. Есть усиление на Симферопольской трассе, бойцы в касках на въезде в Москву. Техники нагнали, камазы самосвалы с песком. Много...
  8. VasyaRules
    VasyaRules Сегодня, 09:53
    +1
    Доигрались с наёмниками ? Теперь разгребайте. Авиация у него есть, артиллерия тоже и танки, нормальная такая армия по современным меркам
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:04
      0
      По количеству сопоставима с армией Белоруссии
  9. Андрей Дибров
    Андрей Дибров Сегодня, 09:53
    0
    Умные люди сразу озвучивали очевидное. Сегодня никаких многолетних "сво" и прочая не может быть априори.
    Если за пару месяцев, полгода - край, вопрос не решается - то начинается идти в разнос с прожиганием ресурсов.
  10. Роман Бубнов
    Роман Бубнов Сегодня, 10:01
    -1
    Если кто и нагнетает сейчас ситуацию, так это наши родные СМИ. По всем лентам, ждем обращение президента и т.д. народ весь на измене сидит, не знает что думать. Зато ЦИПСО куражится, столько мусора уже навалили...
  11. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:03
    0
    "Dieu protégez moi de mes amis, mes ennemis je m'en charge" Voltaire
  12. АндрейКа54076
    АндрейКа54076 Сегодня, 10:08
    0
    Доврались, наши верховный с генералитетом, сильно комфортно и сыто себя чувствуют во время войны?! Поддерживаю Пригожина-его в министры обороны, всю верхушку под суд, за измену Родине, и пора ровнять и обнулять всех небратьев!
  13. Комментарий был удален.
  14. Майя
    Майя Сегодня, 10:34
    0
    ..в тревоге,заботе см,читаю,жду..