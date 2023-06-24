Мэр Москвы и российские губернаторы сделали заявления об усилении мер безопасности

В связи с последним заявлением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, мэр Москвы Сергей Собянин и некоторые российские губернаторы сделали заявления об усилении мер безопасности. В частности, московский градоначальник в рамках проведения антитеррористических мероприятий распорядился усилить контроль на дорогах.Об этом Собянин сообщил в своем Telegram-канале.Мэр Москвы заявил также жителям и гостям столицы, что возможно введение ограничений на проведение массовых мероприятий, и призвал их к пониманию.О мерах по усилению безопасности сообщил через «Телеграм» и глава Московской области Андрей Воробьев. Он заверил граждан, что обстановку полностью контролируют сотрудники ФСБ и других правоохранительных ведомств.Воробьев сообщил, что на дорогах юга Подмосковья будут проверять автомобили. Поэтому он посоветовал жителям области без необходимости не выезжать на личном автотранспорте, особенно за пределы области в южном направлении. Губернатор призвал граждан региона сохранять спокойствие.С аналогичным призывом обратился к жителям Ростовской области и глава этого региона Василий Голубев, призвав их по возможности оставаться дома. В Ростове-на-Дону усилены меры безопасности возле штаба Южного военного округа.Жители Липецкой области также были предупреждены своим губернатором Игорем Артамоновым об усилении мер безопасности. Он призвал граждан региона отказаться от поездок за его пределы, в частности, в Воронежскую область. В самой Воронежской области, как сообщается, введён режим контртеррористической операции.